oneworldアライアンス、加盟航空会社、Breakthrough Energy Venturesが持続可能な航空燃料技術の推進・商業化に向けた投資ファンドを設立





基幹投資家であるAlaska Airlines、American Airlinesが主導し、oneworldアライアンスのIAG、Cathay Pacific、Japan Airlines、そしてSingapore Airlinesが参加する形で、初期段階の1億5000万ドルの資金調達を完了

oneworld BEV Fundは、将来の低炭素ジェット燃料を特定・実現・拡大し、消費者需要、経済発展、雇用創出、技術革新を支援することを目的とする

テキサス州ダラス/フォートワース, 2025年9月22日 /PRNewswire/ -- oneworldアライアンスと加盟航空会社は、Breakthrough Energy Ventures（BEV）との提携により、現在の持続可能な航空燃料（SAF）の供給不足と高コストに対処するための新たな投資ファンドの設立を発表しました。このファンドは、主要投資家であるAlaska AirlinesとAmerican Airlinesが主導し、従来型燃料よりも低排出で、費用対効果が高く、拡張性のある長期的な航空燃料ソリューションの世界的な開発を加速することを目指しています。

oneworld BEV Fundは以下を実施します。

- 次世代型サステナブル航空燃料技術に投資する

- 代替燃料市場の成長を支援し、世界の航空業界の長期的なニーズに対応する

- 世界中の投資家と地域に経済的価値を創出する

- 技術革新を推進する

- 将来の需要に対応する多様で強靭なSAFサプライチェーンを構築する

「将来のSAF技術への投資を通じて、Americanとoneworldパートナーは、現行技術よりも低コストで大規模展開が可能な革新的な技術開発を加速させるという経営判断を下しました」と、American Airlinesの最高経営責任者兼oneworld会長であるRobert Isom氏は述べました。「当社は、事業活動における排出量削減が顧客の要求に応えるとともに、事業の競争力を高め、商業航空がもたらす膨大な経済的利益を将来の世代に継続して提供することを可能にすると確信しています。」

「Alaska Airlinesは、oneworld加盟航空会社と連携し、革新的かつコスト競争力のあるSAF技術へ投資することで、業界の長期的なエネルギー転換を推進できることを嬉しく思います」と、Alaska Air Groupの最高経営責任者であるBen Minicucciは述べました。「Breakthrough Energy Venturesでは、科学・技術・商業の専門知識を備えたパートナーを得て、次世代燃料市場を創出し、今後数年にわたり業界を推進する効果的な投資判断が可能となります。」

「Breakthrough Energy VenturesとのSAF投資は、大規模な課題解決と航空業界全体のニーズに応える未来の航空を創出するoneworldの戦略の一環です」と、oneworldの最高経営責任者であるNat Pieperは述べました。「oneworldでは、加盟航空会社が炭素排出量削減という長期的な使命で結束し、革新的な燃料の世界的な市場投入を加速する技術への投資を進めています。協力することで、世界経済成長に不可欠な産業のエネルギー転換に向けた長期的な解決策を創出する上で、より有利な立場に立てるでしょう。」

Bill Gatesが設立したBreakthrough Energy Venturesの資本基金であるBEVは、同基金の投資運用会社として、深い技術的専門知識、厳格なデューデリジェンスモデル、そして初期段階の気候技術企業の成長を支援する豊富な経験をもたらします。BEVは、気候変動対策において最も困難な分野の一つであるエネルギー部門の変革を支援するため、自社のリソースを活用し、同部門の排出量削減と長期的な商業的成功を確保する上で最大の可能性を秘めた燃料技術の開発を推進することを目指しています。

「持続可能な航空燃料は、航空業界の環境影響に対処する上で不可欠であり、大きな商業的機会を意味します」と、Breakthrough Energyの最高技術責任者でありBreakthrough Energy VenturesのマネージングパートナーであるEric Toone氏は述べました。「oneworld BEV Fundは、ジェット燃料の排出量を実質的に削減し、化石燃料ベースの燃料とコスト面で競争でき、かつ現在の航空インフラにシームレスに統合できる画期的なSAF技術を特定し、拡大するために設立されました。これらは解決に時間を要する複雑なシステムレベルの課題であり、当ファンドは解決策を市場に導入するための長期的なビジョンと持続力を備えています。」

本ファンドは、oneworld加盟航空会社であるInternational Airlines Group（IAG）、Cathay Pacific、Japan Airlinesも支援しています。共同行動の力を認識し、oneworldとBreakthrough Energy Venturesは早期に、アライアンス外の投資家を受け入れる決定を下しました。これには、SAFにおける業界全体の進歩を加速するというアライアンスの取り組みを共有するSingapore Airlinesも含まれます。

「持続可能な航空燃料は、航空業界がネットゼロ達成に向けて前進するための最も現実的な道筋です。oneworldのパートナー各社とともに、当社は持続可能性に関する共同の取り組みを積極的に支援しており、本日の発表は、協力の可能性をさらに強調するとともに、主要航空会社が行動の加速という目標のために協力できることを示すものです。SAFの可能性を最大限に引き出すため、投資を呼び込み、生産開始に必要なインフラ整備を可能にする支援的な政策の枠組みを求めています」

- IAG最高経営責任者、Luis Gallego

「長距離路線を多く運航する航空会社として、SAFをより入手しやすくコスト競争力のあるものにするためのイノベーションの拡大は、Cathay Pacificの将来にとって極めて重要です。この投資は、地域や業界を超えた共同行動を通じてのみ、環境面で有意義な進歩をもたらし、業界の未来を支える強靭で拡張可能なSAFエコシステムを構築できるという当社の信念を反映しています。アジアが世界的なSAFエコシステムにおいて引き続き重要な役割を担う中、当社がこの地域の主導的役割を担えることを誇りに思います」

- Cathay Group最高経営責任者、Ronald Lam

日本のような島国にとって、航空輸送を通じた世界各国・地域との関係構築とつながりは不可欠です。したがって、航空輸送が環境に与える影響に取り組むことが私たちの使命であると考えています。oneworldの共通ミッションに向けて、加盟航空会社と共に技術とSAFの利用を推進し、将来的なアジア地域への拡大を期待しています」

- Japan Airlines代表取締役社長、グループCEO、TOTTORI Mitsuko

「当ファンドへの投資は、次世代の持続可能な航空燃料の開発と商業化に対する Singapore Airlines の強力な支援を示すものです。航空燃料の炭素排出量削減には、航空業界全体の協調行動が不可欠であり、こうした取り組みが重要なエネルギー転換において、革新的な進展を促すでしょう」

- Singapore Airlines 持続可能性担当最高責任者、Lee Wen Fen

世界航空業界は、約4.1兆ドルの経済活動を生み出し、8,650万人の雇用を支える一方で、現在、世界の二酸化炭素排出量の約2～3％を占め、その他の環境影響も及ぼしています。航空会社とメーカーは、現代的な航空機、エンジン、運用効率への投資を継続しています。今後数十年間で航空需要は増加すると予想されており、従来のジェット燃料と比較してライフサイクル排出量を最大80％削減できるSAF（持続可能な航空燃料）は、業界の環境影響を緩和する重要な手段です。SAFは航空機エンジンの二酸化炭素排出量を大幅に削減できますが、現在生産されている第一世代SAFには課題があります。SAF業界は、市場のニーズに沿った競争力のある価格で生産を拡大するために必要な投資をまだ引き付けておらず、ライフサイクルにおける環境影響が懸念されています。oneworldとそのパートナーは、コスト競争力のあるSAFの供給を拡大できる新技術を支援することに注力すると同時に、その他の環境影響を最小限に抑えることに取り組んでいます。

Breakthrough Energy Venturesについて

Breakthrough Energy Venturesは、排出ゼロのグローバル経済を構築する企業と連携し、立ち上げ、拡大を支援するために設立された専門投資会社です。当社は真のブレークスルーを追求し、技術・運営・市場・政策に関する独自の専門知識を組み合わせることで、これらの起業家や企業を支援することに尽力しています。世界のトップビジネスリーダー、企業、投資家から支援を受けるBreakthrough Energy Venturesは、35億ドル以上のコミットメント資本を調達し、110社以上の画期的な企業と提携しています。Breakthrough Energy Venturesは、クリーンエネルギー未来への世界の移行を加速させることにコミットした気候リーダーのグローバルネットワーク「Breakthrough Energy」のベンチャーキャピタル部門です。当組織は画期的な技術への資金提供、気候に配慮した政策の提唱、世界中のパートナーを動員した効果的な行動の促進を通じて、あらゆる段階での進捗を加速させています。詳細については、Breakthrough Energy Venturesをご覧ください。

メディアお問い合わせ先：Shahaley Bornstein

shahaley@breakthroughenergy.org

(469) 688-2211

oneworldについて

oneworld®は、世界を代表する15の航空会社が加盟するグローバル航空連合であり、旅行者に最高水準のサービスと利便性を提供することを使命としています。革新的ソリューションに重点を置き、oneworld加盟航空会社は環境負荷への対応と持続可能な航空燃料の導入加速に向けて共同で取り組んでいますアライアンス加盟航空会社は世界約1,000都市に就航しており、以下の航空会社が含まれます。Alaska Airlines、American Airlines、British Airways、Cathay Pacific、Fiji Airways、Finnair、Iberia、Japan Airlines、Malaysia Airlines、Oman Air、Qantas、Qatar Airways、Royal Air Maroc、Royal Jordanian、SriLankan Airlines。Facebook、Instagram、X、LinkedInでフォローしてください。

メディアお問い合わせ先：

Chris Singley

chris.singley@oneworld.com

+1 (817) 308-1288

Chris D'Aloia - American Airlines

christopher.daloia@aa.com

+1 (682) 473-0622

Alex Da Silva - AlaskaとHawaiian Airlines

alex.dasilva@hawaiianair.com

+ 1 (808) 391-5728

