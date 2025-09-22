インコスメティックス・アジア2025 日本の美容業界向けに、世界中の原料とイノベーションが集結

このイベントでは、日本の美容専門家が700社以上のサプライヤーとつながり、調合実習を体験し、世界の美容トレンドを学ぶことができる

東京, 2025年9月22日 /PRNewswire/ -- パーソナルケア成分に関するアジア太平洋地域の主要イベントであるインコスメティックス・アジアが、2025年11月4日～6日までバンコクのBITECで開催されます。RXが主催するこのイベントには、世界中から700社以上の原料サプライヤーや化粧品科学者、処方開発者、メーカーが集結します。日本の美容専門家にとって、サプライチェーンを強化し、業界を変革する世界的なトレンドを学べる貴重な機会となります。

インコスメティックス・アジアのイベント・ディレクターであるサラ・ギブソン は、次のように述べています。「日本の消費者は常に完璧を求めていますが、人口構造の変化や、韓国、中国、インド、インドネシア、米国といった海外勢との激しい競争により、市場は一層複雑になっています。」

「日本の美容専門家が先を行くためには、サプライチェーンを多様化し、新しい発想を受け入れ、製品の安全性と安定性を確保し、そして世界の美容トレンドをいち早く捉えることが求められます。インコスメティックス・アジア2025は、まさにそれを実現するためのツール、リソース、人脈を提供し、J-Beautyが品質と卓越性の伝統を継承しつつ、将来の成長を確かなものにする後押しをします。」

日本の美容市場は依然として世界で最も洗練された市場の一つですが、ユーロモニター・インターナショナルの2025年調査によると、全体の売上高は2019年の水準まで回復しない見通しであり、競争環境は一段と激しさを増しています。

国際的な高級ブランドが日本に再進出する一方、KビューティーやCビューティーといった柔軟でスピード感のある市場は、トレンドをいち早く捉え、迅速に製品を投入し、若い消費者の関心を引きつけています。

インコスメティックス・アジア2025は、日本の専門家が将来の市場成長を確保するために必要なツールと知識を身につけることを目的としています。

- 700社を超える国際的な原料サプライヤーと出会い、サプライチェーンを多様化し、 調達の選択肢を広げる

- 最新の原料、有効成分、製剤技術が広く市場に出回る前に発見

- L'Oréal、Mageline、Amorepacific、Raine Beautyなどからスピーカーを迎え、インサイトとデータに基づいたカンファレンスプログラムから、急速に変化する消費者需要に対応するための実践的な知見を得る

- ormulation Labでの実習や詳細なテクニカルセミナーを通じて、製品開発の課題に対応するための実践的スキルを習得する

- クリーンビューティー、サステナビリティ、バイオテクノロジー、 ウェルエイジングなど、汎アジアおよび世界の美容市場の未来を形作る世界的トレンドに関する独占的洞察にアクセスする

- APAC、欧州、米国、その他の地域から集まる一流の科学者、研究開発の専門家、サプライヤー、ブランドオーナーとつながる

RXが主催するインコスメティックス・アジア は、来場者に現在のトレンドや新たなトレンドについてリアルタイムで学ぶ機会を提供し、競争の激しい市場で専門性を高めるために必要なスキルや知識を得ることができます。2025年のイベントは、11月4日～6日までバンコクのBITECで開催されます。イベントについての詳細および参加登録は、こちらからウェブサイトにアクセスください。

RXについて

RX はイベントと展示会のグローバルリーダーであり、業界の専門知識、データ、テクノロジーを活用して、個人、コミュニティ、組織のビジネスを構築しています。RXは世界25か国、41の産業分野に進出し、年間約350のイベントを開催しています。RXは、すべての社員が受け入れられるインクルーシブな職場環境づくりに取り組んでいます。RXは、データ主導の洞察とデジタルソリューションを活用することで、ビジネスを成功に導きます。RXは、プロフェッショナルおよびビジネス顧客向けに、情報に基づく分析と意思決定ツールを世界各地で提供するRELXの一部門です。詳しくはwww.rxglobal.comをご覧ください。

RELXについて

RELXは、プロフェッショナルおよびビジネス顧客向けに情報ベースの分析と意思決定ツールを提供するグローバルプロバイダーです。RELXは180か国を超える顧客にサービスを提供し、約40か国にオフィスを構えています。従業員は36,000人以上にのぼり、その40％以上が北米に勤務しています。親会社であるRELX PLCの株式は、ロンドン、アムステルダム、ニューヨークの各証券取引所にて以下のティッカーシンボルで取引されています。ロンドン：REL；アムステルダム：REN；ニューヨーク：RELX。*注：現在の時価総額はhttp://www.relx.com/investorsで 確認できます。

