【ウェビナー開催】リスティング強化したのに成果ゼロ…″相談数2倍″を実現したシニア×相続集客事例
株式会社オースタンス
- シニア向け商材のマーケティング担当者様
- シニア向け商材の事業開発/グロースをしようとしている担当者様
- 役員、経営企画、新規事業開発の担当者様
◇アジェンダ
- 会社・事業紹介
- 相続マーケティングの難しさ
- 相続業界の成功事例とポイント
- シニア×相続支援事例紹介
◇開催概要
- 開催日時：2025.09.30 16:00～17:00
- 参加費：無料
- 開催形式：Webセミナー
調査・研究機関「シニアDXラボ」について
当社オースタンスは、シニアマーケティングと事業開発を専門に、多くの企業様の集客・販促支援を行ってきました。
その中で特に多いご相談が、
「リスティングを強化しても相談数が伸びない」
「CPAが高騰して費用対効果が合わない」
「顕在層が少なく刈り取り施策だけでは限界」
といった、シニア×相続領域特有の集客課題です。
本ウェビナーでは、相続マーケティングの難しさを整理しつつ、業界での成功パターンや当社の支援事例をもとに、「動かないシニアをどう動かすか」を解説します。
「リスティングだけでは限界を感じている」「相談数を増やす次の一手を探している」方は、ぜひご参加ください。
このような方におすすめ
株式会社オースタンスについて
オースタンスは、「歳を重ねて、楽しみがある人生に。」というビジョンを掲げ、シニア世代向けにサービスを展開しています。また、シニア世代向けにサービスを展開している企業に、事業開発/システム開発/集客・グロース支援/CRM設計/CSサポート/調査リサーチ/ユーザー共創などを一気通貫して支援しています。
オースタンス法人向けサービス：https://ostance.com/services/business/
「シニアDXラボ」は、ITを活用してシニア世代の生活にポジティブな変化を生み出すための、未知の知見の発掘・提言をミッションとしています。趣味人倶楽部を運営する株式会社オースタンスが、保有するシニアの行動データや課題解決の知見を元に、シニアの研究をする専門家に参画いただき、共同で研究を推進します。
調査・研究機関「シニアDXラボ」：https://ostance.com/lab/
弊社サービスに関する資料請求やお問い合わせ
株式会社オースタンス 広報担当
メールアドレス：info@ostance.com
TEL：03-6420-0990