「サステナビリティレポート2025」を公開、新「STEDIA」におけるSDGs視点の新たな提案、「Cleanup DEI statement」を掲載
クリナップ（本社:東京都荒川区 代表取締役 社長執行役員：竹内 宏）は、持続可能な社会の実現に貢献する当社の取り組みをまとめた「サステナビリティレポート2025」を発行し、9月18日よりホームページにて公開しました。
URL: https://cleanup.jp/company/sustainability/
本レポートは、当社グループを取り巻く幅広いステークホルダーとのさらなる対話を目的に、クリナップグループのサステナビリティに関する考え方やＥＳＧ・ＳＤＧｓにかかわる取り組みを、環境（E）社会（S）ガ
バナンス（G）に沿ってお伝えしています。
レポートの報告対象期間である2024年度は、「2024中期経営計画」の初年度であり、「成長を支える経営基盤の強化フェーズ」と位置づけ、人材・環境・サプライチェーンなど多方面にわたる基盤の強化に注力しています。本レポートでは、意匠性と機能性を向上させ9月より受注開始した、新「STEDIA（ステディア）」をＳＤＧｓ視点から紹介しています。また、2025年5月に公表した「Cleanup DEI Statement」について、その目的や今後の取り組みなど掲載しています。
クリナップグループは、企業理念「家族の笑顔を創ります」を事業活動の中で具現化することで、「社会の笑顔」を創ることに繋げ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330065&id=bodyimage1】
■おもな掲載内容
・トップメッセージ/ 経営理念/ 基本思想とビジョン
・「Our History」モノの豊かさから心の豊かさへ
・社長メッセージ/ サステナビリティマネジメント
・環境 Environment
・社会 Social
・ガバナンス Governance
・第三者意見／会社概要
■概要
・対象期間：2024年4月1日から2025年3月31日
・対象組織：
クリナップ株式会社
株式会社クリナップステンレス加工センター
井上興産株式会社
クリナップロジスティクス株式会社／クリナップテクノサービス株式会社
クリナップキャリアサービス株式会社／クリナップハートフル株式会社
クリナップソリューション株式会社／可麗娜厨衛（上海）有限公司
・発行年月：2025年9月
・発行媒体：データ配信（PDF版） https://cleanup.jp/life_cycle/pdf/?fn=2025.pdf
