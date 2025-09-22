【卓球・金沢ポート】吉田蒼選手 新規契約合意のお知らせ
日頃より金沢ポートへの温かいご声援を賜り、誠にありがとうございます。
このたび、金沢ポートは新潟産業大学附属高校所属の吉田蒼選手と2025-2026シーズンの選手契約が合意したことをお知らせいたします。
新潟県出身の吉田蒼選手は、高校一年生（15歳）ながら18歳以下のジュニアナショナルチームに選ばれており、本格左腕として将来の日本を背負う若手のホープです。
今月行われたWTTユースコンテンダー バンコクII（タイ）のU19男子シングルスでも優勝するなど、目覚ましい成長を見せています。
金沢ポートは吉田蒼選手のひたむきに努力をする姿ならびに将来性にほれ込むとともに、金沢ポートの未来のエースとなることに期待を寄せ、契約に至りました。
北信越の誇る若手のホープとともに、金沢ポートとして、初のプレーオフ進出ならびに悲願の優勝を目指しますので、今後ともご声援のほどよろしくお願いいたします。
写真提供：Rallys
【吉田蒼選手コメント】
今シーズン、金沢ポートに入団させていただくことになりました。
吉田蒼です。
西東監督はじめスタッフの皆様、スポンサーの方々、ファンの皆様、金沢ポートのチーム全員で悲願の優勝に向けて頑張ります！
僕自身ではプロの方々から技術面や行動面を吸収して、チームに貢献出来るように頑張ります！
応援の程よろしくお願い致します！
【西東輝監督コメント】
金沢ポートは、石川県から北陸、そして北信越へと、その輪を広げていきたいと考えております。
その想いの中で、今最も熱い北信越の若手有望株として私の目に止まったのが、吉田蒼選手でした。
彼の持つ才能、情熱、そして何より地元を背負う覚悟に心を打たれました。
金沢ポートを、より広い地域の皆さまに応援していただけるチームへと育てていく―
その大きな一歩を、吉田選手と共に踏み出します。
引き続き、金沢ポートへのご声援をよろしくお願いいたします。
写真提供：WTT
【吉田蒼プロフィール】
生年月日：2009年10月10日 15歳（2025年9月時点）
出身地：新潟県
戦型：左シェークドライブ型
戦績：2023年 全日本カデット大会 14歳以下2位
2024年 アジアユース選手権U15団体優勝、シングル3位
ユースコンテンダーオトチェツU15優勝
2025年 ユースコンテンダーバンコクU19優勝