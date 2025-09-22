民間宇宙旅行時代到来！8月22日にASTRAX代表TAICHI（山崎大地）がチャレンジワールドの会員向け宇宙教育プログラムの指導者としてUSSミッドウェイ博物館（空母ミッドウェイ）で解説指導！
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））の代表TAICHIが、株式会社チャレンジワールド（本社：東京都国立市、代表：代表取締役 齋藤正明）の会員向けプログラムとして開催された「2025夏休みアメリカスペースキャンプ」に宇宙教育のスペシャリストとして同行し、2025年8月22日に、米国カリフォルニア州サンディエゴにあるUSSミッドウェイ博物館を訪問し、空母ミッドウェイについての解説・指導を行いました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329962&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329962&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329962&id=bodyimage3】
本キャンプ（ツアー）は、5泊7日で行われ、チャレンジワールド会員の小学6年生～大学生の子どもたちが10名参加しました。
一行は2025年8月22日早朝にアリゾナ州ツーソンからカリフォルニア州ロサンゼルス経由でサンディエゴに移動し、午後からUSSミッドウェイ博物館を訪問しました。
【USSミッドウェイ博物館訪問】
ホテルにチェックインして昼食を食べた一行は、徒歩でUSSミッドウェイ博物館へ向かいました。そして、まさに映画「トップガン」の世界が広がる空母、戦闘機が離発着するフライトデッキ、数々の戦闘機やヘリコプターなどを見学しました。
また、アポロ計画の宇宙船が帰還した時に宇宙飛行士を救出するのに使用されたヘリコプターなども見学。
さらに空母の航空管制室や操舵室なども解説付きで見学する事ができました。その都度ASTRAX代表TAICHIも見どころや背景について解説を行いました。
一行はUSSミッドウェイ博物館見学後、サンディエゴパドレスのホームパークであるペトコパークへ向かい、メジャーリーグのパドレス（ダルビッシュ有投手）対ドジャース（大谷翔平投手）の試合を観戦しました。
子どもたちからは、「映画「トップガン」の世界観に浸る事もできました！！」「実際に戦争に使われていた空母に乗れるなんて不思議な気分」「想像以上に大き空母でびっくりしました」「メジャーリグの試合では大谷翔平選手やダルビッシュ有選手の対決が見られて幸せでした」など、多くの感想が寄せられました。
【プログラム概要】
プログラム名 「チャレンジワールド2025夏休みアメリカスペースキャンプ」
主催 株式会社チャレンジワールド
引率指導者 株式会社チャレンジワールド 代表取締役 齋藤正明、看護師 鈴木華誉・サポートスタッフ 斎藤大輔
専門指導者 株式会社ASTRAX 代表取締役 民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
開催日時 2025年8月18日（月）～24日（日）
開催場所 アメリカ合衆国
対象 チャレンジワールド会員の小学3年生～高校3年生の男女児童・生徒と卒業生
ASTRAXでは、対面・オンラインに関わらず、学校や塾などの教育機関をはじめ、企業・団体、自治体などからの宇宙教育講座や講演の依頼を随時受け付けています。
また、今回のように子ども向けの宇宙関連ツアーだけでなく、モデルロケットの設計・制作・打ち上げ体験や出張授業などの教育企画、宇宙旅行や宇宙ビジネス、夢の実現思考法、うつ病やいじめの悩みの克服、男女共同参画関連など、さまざまなテーマでの講演を行っており、皆様から大変好評をいただいています。
