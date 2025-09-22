10月1日“東京都民の日”に限定開催！遊びながら資格が取れる「クレーンゲーム達人検定」に東京都在住の方を無料招待
クレーンゲームに関する資格『クレーンゲームの達人検定）』を唯一認定、発行する一般社団法人日本クレーンゲーム協会（代表理事 中村秀夫 / 所在地：埼玉県行田市）は、クレーンゲームの達人検定3級を、2025年10月1日（水）に【エブリデイ多摩ノ国店（東京都多摩市）】にて東京都では初となるクレーンゲーム達人検定を開催致します。
これまでクレーンゲームの達人検定（以下、くれ達検定）は、埼玉県でしか受けられる環境がなかったのですがこの度、多くのお客様からの要望により 今回は東京都民の日に東京都初のクレーンゲーム達人検定を初開催することになりました。ゲームセンターの魅力を改めて体験し、家族や友人との交流、世代を超えたコミュニケーションの場を提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329698&id=bodyimage1】
■クレーンゲーム達人検定とは
くれ達検定は、3級・2級・1級からなる、クレーンゲームの技術・知識を講習・試験を行い、合格者に資格を認定・発行する検定試験です。
一番最初のくれ達検定の3級は、掴む以外にもある、アームで押す・挿す・通すなどのクレーンゲームの基本的な取り方のテクニックや概念を、検定講師が実機を操作しながらポイントなどを解説しながらクチャーを行い、その後、参加者の方に実践して頂くという検定スタイルで、クレーンゲームの基本的なテクニックを楽しく学びながら体得して頂くものです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329698&id=bodyimage2】
開催概要 「クレーンゲーム達人検定 ～都民の日スペシャル～」
開催日：2025年10月1日（水）第1回 10:30～ ／ 第2回 15:30～
会場：エブリデイ多摩ノ国（東京都多摩市）
主催：一般社団法人 日本クレーンゲーム協会
実施級：3級
定員：各回10名（抽選制／東京都民限定、応募終了）
参加費：無料（当選者は当日、身分証明書をご提示ください）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329698&id=bodyimage3】
■取材・メディア関係者の方へ
当日は、参加者の挑戦や笑顔、合格者への認定証授与など、絵になるシーンが多数ございます。事前にご連絡いただければ、取材対応・関係者インタビューも可能です。
【ご連絡・お問い合わせはこちら】
団体名：一般社団法人 日本クレーンゲーム協会
http://kuretatsu.com
電話番号：050-6877-5614
住所：埼玉県行田市下忍644-1
広報担当者: 五十嵐・金井
広報部直通電話：070-3607-2852
広報直通メール: toyo-press@toyo-egroup.jp
配信元企業：一般社団法人日本クレーンゲーム協会
