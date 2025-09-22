【新発売】和の旨味でつくる新感覚ポタージュスープ「おだしでポタ。」「おみそでポタ。」

株式会社スカイ・フード

株式会社スカイ・フード（所在地：〒555-0024 大阪市西淀川区野里1丁目10番8号、代表取締役：大原伸一）は、日本の伝統食材である“だし”や“味噌”をベースにした新感覚ポタージュスープ「おだしでポタ。」「おみそでポタ。」を、2025年10月より全国の小売店にて発売いたします。

和の旨味を活かしたやさしい味わいで、毎日の食卓に手軽に取り入れていただけます。

かつお節やおみそなど、「和」の素材でつくった ごはんに合うポタージュです。

■ 和 × ポタージュの新しい提案

「だし」「味噌」といった和の素材を活かした、これまでにない味わい。

■ 手軽に楽しめる

熱湯を加えて30秒ほどかきまぜるだけ。時間がない日でもすぐに美味しい一杯に。

■ 安心感のある日本の味

毎日食べても飽きがこない、体にやさしい味設計。

盛り付けイメージ

「おだしでポタ。」商品詳細

「おだしでポタ。」盛り付けイメージ「おみそでポタ。」盛り付けイメージ「おだしでポタ。」パッケージ「おだしでポタ。」パッケージと中身

「おだしでポタ。」は、かつお節やおみそなど、「和」の素材でつくった ごはんに合うポタージュです。

かつお節粉末がふわっと香る、まろやかクリーミーな食感とやさしい風味が特徴のポタージュです。

畜肉素材※不使用。

※原材料に牛・豚・鶏等のお肉やその加工品は使用しておりません。（全粉乳は使用しています。）

「おだしでポタ。」盛り付けイメージ「おだしでポタ。」美味しさのポイント⇒かつお節×全粉乳

国内で製造されたかつお節の粉末と国産生乳100％の全粉乳を使用。 かつお節と乳製品は相性が良く、相乗効果でうまみやコクが向上し、スープ全体をまろやかに仕上げます。

「おだしでポタ。」商品情報

内容量：14g×3袋×24入

希望小売価格：380円（税抜）

発売日：2025年10月1日（水）

販売チャネル：全国の小売店・量販店（一部ECサイトでも展開予定）

原材料：馬鈴しょでん粉（国内製造）、全粉乳、砂糖（てん菜糖）、じゃがいも粉末、かつお節粉末、粉末しょうゆ（大豆・小麦を含む）、玉ねぎエキス粉末、食塩、マッシュルーム粉末、酵母エキス粉末

アレルギー原材料（28品目）：乳成分・大豆・小麦

・全粉乳：国産（北海道）生乳100％が原料です。

・砂糖：てん菜糖（ビートグラニュー糖）を使用しています。

・かつお節：国内製造のかつお節を使用しています。

・マッシュルーム粉末：国産マッシュルームとデキストリンが原料です。

「おみそでポタ。」商品詳細

「おみそでポタ。」パッケージ「おみそでポタ。」パッケージと中身

「おみそでポタ。」は、コクのあるみそ粉末を使用し、ほんのり生姜をきかせて豆乳で仕上げたポタージュです。

動物性素材※不使用。

※原材料に肉・魚介・卵・乳製品・はちみつやそれらが由来の原料は使用しておりません。

「おみそでポタ。」盛り付けイメージ「おみそでポタ。」美味しさのポイント⇒みそ×豆乳×生姜エキス

みそ粉末に豆乳100％の豆乳粉末を加える事でまろやかな風味に。さらに生姜エキスがアクセントになっています。

「おみそでポタ。」商品情報

内容量：14g×3袋×24入

希望小売価格：380円（税抜）

発売日：2025年10月1日（水）

販売チャネル：全国の小売店・量販店（一部ECサイトでも展開予定）

原材料：馬鈴しょでん粉（国内製造）、豆乳粉末（大豆を含む）、砂糖（てん菜糖）、じゃがいも粉末、みそ粉末、粉末しょうゆ（小麦を含む）、玉ねぎエキス粉末、食塩、マッシュルーム粉末、酵母エキス粉末、生姜エキス粉末

アレルギー原材料（28品目）：大豆・小麦

・豆乳粉末：豆乳100％のスプレードライの粉末です。

・砂糖：てん菜糖（ビートグラニュー糖）を使用しています。

・みそ粉末：旨味とコク、香りが豊かな米みそ100％の粉末を使用しています。

・マッシュルーム粉末：国産マッシュルームとデキストリンが原料です。

商品名について

「ごはんに合う」「和風」「だし」「味噌」「ポタージュ」という特徴が分かりやすく、 印象に残るネーミングにしました。

パッケージデザインについて

店頭で目が入りやすいようにレイアウト、色使い、表面ニス加工を工夫いたしました。

「和」がイメージできるよう 背景に紋様を入れ、外国人の方が見て中身が分かるようにアルファベット表記を添えました。

おすすめポイント

ごはんに合うのはもちろん、色々な献立に合います。

→市販の多くのポタージュ（コーンやポテトなど）はパンやパスタなど洋風メニューに合う一方でごはん物や和風メニューには合いにくいですが、本品はごはんを中心とした和風メニューにもぴったりの一品です。また、「かつお節」「みそ」など馴染みのある素材を使用しているので、色々な食シーン・献立でお召し上がりいただけます。

「ちょい足し」アレンジが楽しめます。

家にある調味料や具材をちょいっと足すだけで簡単にアレンジが楽しめます。

さらに工夫次第で、別のメニューが作れちゃいます。

レシピ作成中！公式HPやインスタに随時アップ予定。

＜販売日＞

2025年10月1日（水）

全国の小売店・量販店（一部ECサイトでも展開予定）

株式会社スカイ・フード

スカイ・フードは「安全で美味しい」を追求し、

「健康な身体と健全な心を育てる食品」の開発・流通を通して

お客様に「安心」していただける

食生活を提案いたします。

