¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¦¡¢Ä¹²¬»ÙÅ¹¤ò°ÜÅ¾¤·¿·³ã»ÙÅ¹¤ËÌ¾¾ÎÊÑ¹¹
～¿·³ã¸©¥¨¥ê¥¢¤Ç¹¹¤Ê¤ëÂ»³²¼Ö¤ÎÅ¬Àµ½èÍý¤ò¿ä¿Ê～
¡¡Â»³²¼Ö¢¨¤Î¥ê¥æー¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¦¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢ÂåÉ½¡§µÜËÜÌÀ³Ù¡Ë¤Ï¡¢9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¡¢Ä¹²¬»ÙÅ¹¤ò¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¤Ë°ÜÅ¾¤·¡¢¿·³ã»ÙÅ¹¤ËÌ¾¾Î¤òÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢
¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Â»³²¼Ö¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È¤ò¤Ä¤¦¤¸¡¢¿·³ã¸©¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î¹¹¤Ê¤ëÃÏ°è¹×¸¥¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¶áÇ¯Áê¼¡¤°¼«Á³ºÒ³²¤òÃÏ°è¤Î½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤ÈÂª¤¨¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ë»Ù±çÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ »ö¸Î¤äºÒ³²Åù¤Ë¤è¤êÂ»²õ¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Î¤³¤È
¿·³ã»ÙÅ¹Æþµï¥Ó¥ë³°´Ñ
¢£¿·³ã»ÙÅ¹³µÍ×
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶èËüÂå3-1-1 ¿·³ãÆüÊó¥á¥Ç¥£¥¢¥·¥Ã¥×10F
TEL¡¡¡¡¡¡ ¡§ 025-250-1661
FAX¡¡¡¡¡¡ ¡§ 025-250-1662
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ »ÙÅ¹Ä¹ ÃÓÈ« ¹·Âç
´É³í¥¨¥ê¥¢¡§ ¿·³ã¸©Á´°è
¿Í°÷¡¡¡¡¡¡¡§ 6Ì¾
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´ÖÌó200ËüÂæ¤â¤ÎÇÑ´þ¼ÖÎ¾¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»º¶ÈÇÑ´þÊª¤È¤Ê¤êÆÀ¤ëÂ»³²¼Ö¤ò¹ñÆâ¤ÇÇã¤¤¼è¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Ë¹½ÃÛ¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦126¥õ¹ñ°Ê¾å¤ØÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¤ÎÂ»³²¼Ö¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÉÔÍ×¤È¤µ¤ì¤ë¥â¥Î¤òÉ¬Í×¤Ê¿Í¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¥â¥Î¤ÎÌ¿¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¡¢¡Ö½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¦¡¡
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÃæ±û¶è¿·ÅÔ¿´11-2¡¡LA¥¿¥ïー10F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ µÜËÜ¡¡ÌÀ³Ù
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 1997Ç¯6·î
Çä¾å¹â¡¡¡¡¡§ 432²¯±ß(2024Ç¯9·î´ü)
¼Ò°÷¿ô¡¡¡¡¡§ 607Ì¾(2024Ç¯9·îËö)
URL¡¡¡¡¡¡¡§ http://www.tau.co.jp
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¦¡¡¹ÊóÉô¡¡
TEL¡§048-601-0820¡¡
FAX¡§048-601-0850¡¡
Mail¡§pr@tau.co.jp
¡¡Â»³²¼Ö¢¨¤Î¥ê¥æー¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¦¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢ÂåÉ½¡§µÜËÜÌÀ³Ù¡Ë¤Ï¡¢9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¡¢Ä¹²¬»ÙÅ¹¤ò¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¤Ë°ÜÅ¾¤·¡¢¿·³ã»ÙÅ¹¤ËÌ¾¾Î¤òÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢
¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Â»³²¼Ö¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È¤ò¤Ä¤¦¤¸¡¢¿·³ã¸©¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î¹¹¤Ê¤ëÃÏ°è¹×¸¥¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¶áÇ¯Áê¼¡¤°¼«Á³ºÒ³²¤òÃÏ°è¤Î½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤ÈÂª¤¨¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ë»Ù±çÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ »ö¸Î¤äºÒ³²Åù¤Ë¤è¤êÂ»²õ¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Î¤³¤È
¿·³ã»ÙÅ¹Æþµï¥Ó¥ë³°´Ñ
¢£¿·³ã»ÙÅ¹³µÍ×
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶èËüÂå3-1-1 ¿·³ãÆüÊó¥á¥Ç¥£¥¢¥·¥Ã¥×10F
TEL¡¡¡¡¡¡ ¡§ 025-250-1661
FAX¡¡¡¡¡¡ ¡§ 025-250-1662
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ »ÙÅ¹Ä¹ ÃÓÈ« ¹·Âç
´É³í¥¨¥ê¥¢¡§ ¿·³ã¸©Á´°è
¿Í°÷¡¡¡¡¡¡¡§ 6Ì¾
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´ÖÌó200ËüÂæ¤â¤ÎÇÑ´þ¼ÖÎ¾¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»º¶ÈÇÑ´þÊª¤È¤Ê¤êÆÀ¤ëÂ»³²¼Ö¤ò¹ñÆâ¤ÇÇã¤¤¼è¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Ë¹½ÃÛ¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦126¥õ¹ñ°Ê¾å¤ØÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¤ÎÂ»³²¼Ö¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÉÔÍ×¤È¤µ¤ì¤ë¥â¥Î¤òÉ¬Í×¤Ê¿Í¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¥â¥Î¤ÎÌ¿¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¡¢¡Ö½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¦¡¡
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÃæ±û¶è¿·ÅÔ¿´11-2¡¡LA¥¿¥ïー10F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ µÜËÜ¡¡ÌÀ³Ù
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 1997Ç¯6·î
Çä¾å¹â¡¡¡¡¡§ 432²¯±ß(2024Ç¯9·î´ü)
¼Ò°÷¿ô¡¡¡¡¡§ 607Ì¾(2024Ç¯9·îËö)
URL¡¡¡¡¡¡¡§ http://www.tau.co.jp
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¦¡¡¹ÊóÉô¡¡
TEL¡§048-601-0820¡¡
FAX¡§048-601-0850¡¡
Mail¡§pr@tau.co.jp