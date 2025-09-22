¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10·î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Û¿·¼ï¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ä¡¢¿·À½ÉÊ¡ÖZ-FILTER¡×¤Î²òÀâ¡¢ÊÝ¸±¶È³¦¸þ¤±¤Î¾ðÊóÏ³¤¨¤¤ÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¤Ê¤É¤ò³«ºÅ
¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥áー¥«ー¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ»¶ñ¡¡ÅÐ»ÖÉ×¡¢°Ê²¼ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥Ä¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É2326¡Ë¤Ï¡¢¿·¼ï¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ä¡¢¿·À½ÉÊ¡ÖZ-FILTER¡×¤ÎÅ°Äì²òÀâ¡¢ÊÝ¸±¶È³¦¸þ¤±¤Î¾ðÊóÏ³¤¨¤¤ÂÐºö¡¢·Ð»º¾Ê¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£É¾²ÁÀ©ÅÙ¤Î²òÀâ¤Ê¤É¡¢5¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¡ÚAI¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢»þÂå¤ËÈ÷¤¨¤ë¡Û¿·¤¿¤Ê¶¼°ÒÅÐ¾ì¤Ç¸«Ä¾¤¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¤Ï¡©
2025Ç¯8·î²¼½Ü¤Ë½é¤á¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¡ÖPromptLock¡×¤Î»öÎã¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Î¿Ê²½¤È¡¢¤½¤ÎÈï³²¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¹ªÌ¯²½¤¬¿Ê¤à¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¿¯Æþ¤òËÉ¤°¡×¡Ö´¶À÷¤òËÉ¤°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ËÉ¸æºö¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¾ðÊó¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÍ¸ú¤ÊÂÐºö¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë°Å¹æ²½À½ÉÊ¡ÖFinalCode¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢´¶À÷¸å¤â¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤òËÉ¤²¤¿´ë¶È»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¾ðÊó»ñ»º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤ä¹Í¤¨Êý¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ä
¡¦ºÇ¿·¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Æ°¸þ¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¤Êý
¡¦¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢ÂÐºö¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý
¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë°Å¹æ²½¤ä¾ðÊóÏ³¤¨¤¤ÂÐºö¤Ë´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
10·î15Æü¡Ê¿å¡ËSSE¡ßIDaaS¤Ç¶¯²½¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥¼¥í¥È¥é¥¹¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£
¡ÖZ-FILTER¡×¤ÎÅ°Äì²òÀâ¡ª
¶áÇ¯¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Î¼êË¡¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹âÅÙ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤ÎÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¢¥¯¥»¥¹´ÉÍý¤äID´ÉÍý¤ÎÊ£»¨¤µ¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬¡¢SSE¡ÊSecurity Service Edge¡Ë¤ÈIDaaS¡ÊIdentity as a Service¡Ë¤òÅý¹ç¤·¤¿¡ÖZ-FILTER¡×¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¢¥¯¥»¥¹¤È¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£´ÉÍý¤ò°ì¸µ²½¤·¡¢¥¼¥í¥È¥é¥¹¥È»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î´ÉÍý²èÌÌ¤ä¥Ç¥â¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖZ-FILTER¡×¤ÎÆ³Æþ¼ê½ç¤ä±¿ÍÑ¥Õ¥íー¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£SSE¤ÈIDaaS¤Î³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¡¢¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ¸«¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ä
¡¦SSE¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤ªµá¤á¤ÎÊý
¡¦¥¼¥í¥È¥é¥¹¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÊý
¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý
10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Ú¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¥ê¥Ôー¥È³«ºÅ¡ÛÆâÉôÉÔÀµ¤È¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤òËÉ¤°¡ª
ÊÝ¸±¶È³¦¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¾ðÊóÏ³¤¨¤¤ÂÐºö¤È¤Ï
¶áÇ¯¡¢ÊÝ¸±¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢ÆâÉôÉÔÀµ¤ä¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Ë¤è¤ë¸ÜµÒ¾ðÊó¤ÎÏ³¤¨¤¤¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñÅª¤ÊÍ×µá¤Ï°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¶âÍ»Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤ä¡Ö¶ÈÌ³ÉÊ¼ÁÉ¾²Á´ð½à¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡ÖÊÝ¸±²ñ¼Ò¸þ¤±¤ÎÁí¹çÅª¤Ê´ÆÆÄ»Ø¿Ë¡×¤Î°ìÉô²þÀµ°Æ¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ²þÀµ°Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥¹´ÉÍý¤Î¶¯²½¤ä¡¢³°Éô°ÑÂ÷Àè¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¾ðÊó¤Î´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¸·³Ê²½¤Ê¤É¡¢¾ðÊó´ÉÍýÂÖÀª¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¤è¤ê¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÍ×·ï¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤¿¾ðÊóÏ³¤¨¤¤ÂÐºö¤Î¶ñÂÎºö¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë°Å¹æ²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖFinalCode¡×¤ò¡¢¥Ç¥â¤ò¸ò¤¨²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢ID´ÉÍý¡ÖStartIn¡×¡¢Web¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡Öi-FILTER¡×¡¢¥áー¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡Öm-FILTER¡×¤â¼è¤ê¾å¤²¡¢ÊÝ¸±¶È³¦¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤ËÉ¬Í×¤ÊÂ¿ÁØÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
