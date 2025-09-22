¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃµöÄ£ in ±§ÅÔµÜ¡×2025/10/22(¿å)³«ºÅ¡ª
¡Ú³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡ÊÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¡Ë¡Û
»Ô¾ì¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤～Made in ÆÊÌÚ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê～
Á´¹ñ9ÅÔ»Ô¤ÇÃÏ°è¤ÈÆÃµöÄ£¤ò·ë¤Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃµöÄ£¡×ÃÎÅªºâ»º¤Î³èÍÑ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î³ÈÂç¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃµöÄ£ in ±§ÅÔµÜ¡×
¥Æー¥Þ¡§ »Ô¾ì¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤～Made in ÆÊÌÚ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê～
¡üÆü»þ¡§ÎáÏÂ7Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë13¡§00～18¡§00
¡ü¾ì½ê¡§ ÆÊÌÚ¸©Áí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー
¡Ú»²²ÃÌµÎÁ¡§»öÁ°¿½¹þÀ©¡ÊÄê°÷70Ì¾¡Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¡Û
¡¡ÆÃµöÄ£¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎÅªºâ»º¤Î³èÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃµöÄ£¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£³«ºÅÃÏ°è¤Î´ë¶È¤ä»Ù±çµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê¼èÁÈ»öÎã¤Î¾Ò²ð¤ä¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÃÎÅªºâ»º³èÍÑ¤Îµ¤¤Å¤¤È¤Ê¤ë¥»¥ß¥Êー¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÎÅªºâ»º¤ä·Ð±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¡¦°Õ¸«¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¸òÎ®²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯9·î¡¢ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÎáÏÂ8Ç¯2·î¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ9ÅÔ»Ô¤Ë¤Æ½ç¼¡³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÂè4²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃµöÄ£ in ±§ÅÔµÜ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó①¡Ú¹Ö±é¡ÛMade in ÆÊÌÚ¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¥¹¥Èー¥êー¡¡¥»¥Ã¥·¥ç¥ó②¡Ú¹Ö±é¡Û»Ô¾ì¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¡¥»¥Ã¥·¥ç¥ó③¡Ú¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡Û¥Þー¥±¥Ã¥È¥¤¥óÈ¯ÁÛ¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¤ò¥Æー¥Þ¤ËÆÊÌÚ¸©¤Î´ë¶ÈÅù¤Î¼èÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃµöÄ£¡×³«ºÅÍ½Äê
Á´¹ñ9ÅÔ»Ô¤Ç¥Æー¥Þ¤òÀßÄê¤·¡¢¥ê¥¢¥ë³«ºÅ¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´¹ñ¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊYouTube Live¡Ë¤ÇÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³«ºÅÃÏ°è°Ê³°¤ÎÊý¤â¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³«ºÅÅÔ»Ô¡ä
① ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¡¡¡¡¡¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ 9·î 4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ë
② ÀÄ¿¹¸©ÀÄ¿¹»Ô¡¡¡¡¡¡¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ 9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ë
③ ËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¡¡¡¡¡¡¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ 10·î 1Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ë
④ ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¡¡¡¡¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ 10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ë
⑤ ²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¡¡¡¡¡¡¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ 11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ë
⑥ »³¸ý¸©»³¸ý»Ô¡¡¡¡¡¡¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ 12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ë
⑦ ¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»Ô¡¡¡ÊÎáÏÂ8Ç¯ 1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¡Ë
⑧ °¦É²¸©¾¾»³»Ô¡¡¡¡¡¡¡ÊÎáÏÂ8Ç¯ 2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ë
⑨ °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¡¡¡¡ÊÎáÏÂ8Ç¯ 2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ä»²²Ã¿½¹þ¤ßÊýË¡¡Ê²ñ¾ì»²²Ã¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¡Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î³Æ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é¸æÍ÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃµöÄ£ ÆÃÀß¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://tsunagaru-tokkyocho.go.jp
¢£¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃµöÄ£ ÆÃµöÄ£¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/tsunagaru-tokkyocho.html
¤´»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë²áµî¤Î³«ºÅ¼ÂÀÓÅù¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃµöÄ£ in ±§ÅÔµÜ¡×¤Î¤´°ÆÆâ
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃµöÄ£¡×Âè4²óÌÜ¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¡§»Ô¾ì¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤～Made in ÆÊÌÚ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê～
Âè1Éô
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£±
¡Ú¹Ö±é¡ÛMade in ÆÊÌÚ¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¥¹¥Èー¥êー
±Ê¾Â »Ê»á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥«¥Ë¥·¼¹¹ÔÌò°÷¡Ê¸¦µæ³«È¯Ã´Åö¡Ë¡Ë
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£²
¡Ú¹Ö±é¡Û»Ô¾ì¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¸þ¤±¤Æ
»Åç ÀµÍÎ»á¡ÊÊÛ¸î»ÎË¡¿ÍÆâÅÄ¡¦»ÅçË¡Î§»öÌ³½ê ÂåÉ½¥Ñー¥È¥ÊーÊÛ¸î»Î¡Ë
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£³
¡Ú¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡Û¥Þー¥±¥Ã¥È¥¤¥óÈ¯ÁÛ¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¡§»ÔÌîÂô µÁ¹Ô»á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥×¥È¥Ë¥¯¥¹ÀºÌ©¼¹¹ÔÌò°÷ Éû¼ÒÄ¹¡Ë
¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¡§À¾ËÙ Å¯Ìé»á¡ÊÀ¾ËÙ¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌò¡Ë
¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¡§Ìî¸ý ½¤Ê¿»á¡ÊÆüËÜ¼×Ç®³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡§»Åç ÀµÍÎ»á¡ÊÊÛ¸î»ÎË¡¿ÍÆâÅÄ¡¦»ÅçË¡Î§»öÌ³½ê ÂåÉ½¥Ñー¥È¥ÊーÊÛ¸î»Î¡Ë
Âè2Éô
¸òÎ®²ñ¡ÊÆüËÜÊÛÍý»Î²ñ¼çºÅ¡Ë
¥»¥Ã¥·¥ç¥óÅÐÃÅ¼Ô¤ä»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤¬¥³ー¥ÒーÊÒ¼ê¤Ë¾ðÊó¸ò´¹¤Ç¤¤ë½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì
¢¨¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡û¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃµöÄ£ in ±§ÅÔµÜ
¢£³«ºÅÆü¡¡¡§ÎáÏÂ7Ç¯10·î22Æü(¿å)¡¡13¡§00～18¡§00
¢£³«ºÅ²ñ¾ì¡§ÆÊÌÚ¸©Áí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー
¢©320-8530¡¡ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»ÔËÜÄ®1-8
¢£Äê°÷¡¡¡¡¡§70Ì¾¡¡¢¨»²²ÃÌµÎÁ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤â¼Â»Ü
¢£¼çºÅ¡¡¡¡¡§ÆÃµöÄ£¡¢´ØÅì·ÐºÑ»º¶È¶É
¢£¶¦ºÅ¡¡¡¡¡§Ãæ¾®´ë¶ÈÄ£¡¢¡ÊÆÈ¡Ë¹©¶È½êÍ¸¢¾ðÊó¡¦¸¦½¤´Û¡ÊINPIT¡Ë¡¢ÆüËÜÊÛÍý»Î²ñ¡¢²¼Ìî¿·Ê¹¼Ò
¢£¸å±ç¡¡¡¡¡§±§ÅÔµÜ»Ô¡¢±§ÅÔµÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢´ØÅì¾¦¹©²ñµÄ½êÏ¢¹ç²ñ¡¢Á´¹ñ¾¦¹©²ñÏ¢¹ç²ñ¡¢Á´¹ñÃæ¾®´ë¶ÈÃÄÂÎÃæ±û²ñ¡¢¡ÊÆÈ¡ËÃæ¾®´ë¶È´ðÈ×À°È÷µ¡¹½¡¢ÆÊÌÚ¸©¡¢¡Ê¸øºâ¡ËÆÊÌÚ¸©»º¶È¿¶¶½¥»¥ó¥¿ー¡¢ÆÊÌÚ¸©¾¦¹©²ñµÄ½êÏ¢¹ç²ñ¡¢ÆÊÌÚ¸©¾¦¹©²ñÏ¢¹ç²ñ¡¢ÆÊÌÚ¸©Ãæ¾®´ë¶ÈÃÄÂÎÃæ±û²ñ¡¢¡Ê°ì¼Ò¡ËÆÊÌÚ¸©È¯ÌÀ¶¨²ñ¡¢¡Ê°ìºâ¡ËÆüËÜµ¬³Ê¶¨²ñ¡¢ÆüËÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢¡Ê°ì¼Ò¡ËÆüËÜÃÎÅªºâ»º¶¨²ñ¡¢ÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ¡¢ÆüËÜÊÛÍý»Î²ñ´ØÅì²ñ¡¢¡ÊÆÈ¡ËÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡¢¡Ê¸ø¼Ò¡ËÈ¯ÌÀ¶¨²ñ¡¢¡Ê°ì¼Ò¡ËÈ¯ÌÀ¿ä¿Ê¶¨²ñ¡¢ÊÛ¸î»ÎÃÎºâ¥Í¥Ã¥È ¡Î50²»½ç¡Ï
¢£»²²Ã¿½¹þ¡§°Ê²¼¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃµöÄ£¡×¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://tsunagaru-tokkyocho.go.jp/tochigi.html
¡¡¢¨¸½ÃÏ»²²Ã¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤È¤â¤Ë»öÁ°¿½¹þ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£Ìä¹ç¤»¡§¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ ¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃµöÄ£¡×±¿±Ä»öÌ³¶É
¡¡ support@tsunagaru-tokkyocho.go.jp(10:00~17:00)