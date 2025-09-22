Rimes、Vijay Mayadasを社長兼最高経営責任者に任命





新CEOのVijay Mayadas、Rimesの投資業界向け「インテリジェンス・ファブリック」への変革を加速

ニューヨーク, 2025年9月20日 /PRNewswire/ -- グローバル投資コミュニティ向けエンタープライズデータ管理および投資プラットフォームソリューションの主要プロバイダーであるRimesは、Vijay Mayadasを社長兼最高経営責任者に任命したことを発表しました。金融市場におけるグローバルビジネスの拡大とイノベーション推進の実績を持つベテランのFinTech経営者であるMayadasは、Brad Huntの後任として就任します。Brad HuntはRimes取締役会の副会長職に就きます。

テクノロジー、データ、金融サービスの交差点において25年以上の先駆的な経験を持つMayadasは、Broadridge Financial Solutionsでの12年間の勤務を経てRimesに加わりました。同社では直近で資本市場部門の社長を務めていました。同職において、彼は事業規模を6億ドルから10億ドル超の経常収益へと成長させ、在任中に同社の時価総額を30億ドル未満から約300億ドルへと押し上げることに貢献しました。また、Mayadasは業界初の革新的な取り組みを主導し、AI搭載の取引プラットフォームや分散型台帳ソリューションなどを立ち上げました。これらは現在、月間数兆ドル規模の取引を処理しています。

Rimes取締役会議長Donal Smithは、「Vijayは世界クラスのリーダーであり、グローバルなFinTech事業の拡大と画期的な製品革新を推進した優れた実績を有しています。次世代技術、特にAIの活用における深い実践的専門知識を持つVijayは、Rimesの戦略を加速させ、市場リーダーシップと成長の新たな章へ会社を導くのに最適な人材です」とコメントしています。

「Rimesは過去30年間で驚異的な成功を収めてきました。ベンチマークおよび指数データにおける真のゴールドスタンダードです」と、Rimesの社長兼最高経営責任者であるVijay Mayadasは述べました。「当社の前に広がる機会に非常に興奮しています。AI主導のワークフローが拡大する世界において、信頼性が高く独立した高度にキュレーションされたデータ（「インテリジェンス・ファブリック」）の必要性はこれまで以上に重要です。このギャップを埋めるのに、Rimesほど適した企業は存在しません。」

Rothschild & Coのオルタナティブ資産部門であるFive Arrowsの支援を受け、Rimesはブルーチップ顧客との深いパートナーシップと800以上のデータパートナーからなる比類なきネットワークを基盤に、グローバル投資エコシステムの中心で独自の市場リーダーシップをさらに強化してきました。この強力なエコシステムがRimesのイノベーションの原動力となり、ゴールドスタンダードのベンチマークやESGデータから、世界で最も複雑な資産所有者向けの高度な資産配分・リバランスプラットフォームに至るまで、投資ライフサイクル全体にわたるミッションクリティカルなソリューションを提供してきました。

Mayadasのリーダーシップのもと、Rimesはこのエコシステムへの投資（人材、技術、パートナーシップ）を加速させ、すべてのクライアントがデータを真の競争優位性へと転換できるよう支援します。

Rimesについて

Rimesは、グローバルな投資コミュニティに変革をもたらすエンタープライズデータ管理ソリューションを提供しています。最も複雑なデータ課題の解決への情熱に駆られ、当社は年間75兆米ドル以上の運用資産（AUM）を支える投資インテリジェンスをクライアントに提供しています。世界有数の機関投資家、資産運用会社、サービスプロバイダーは、正確な情報と業界をリードするテクノロジーを活用したより優れた投資判断を支援するため、Rimesを信頼しています。詳細については、www.rimes.comをご覧ください。

Five Arrowsについて

Five ArrowsはRothschild & Coのオルタナティブ資産部門であり、運用資産総額290億ユーロ以上を管理し、パリ、ロンドン、ニューヨーク、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ルクセンブルクにオフィスを構えています。

100億ユーロ以上の運用資産を有するFive Arrowsのコーポレート・プライベート・エクイティ事業は、強力な経営陣を有する企業、有機的なユニット数量成長の見通しが明確で優れたユニット経済性を備えたビジネスモデル、潜在価値を引き出すための複数の運営手段を有する企業への投資に焦点を当てています。セクターはデータおよびソフトウェア、テクノロジーを活用したビジネスサービス、ヘルスケアに限定されています。

詳細については、https://www.rothschildandco.com/en/five-arrows/corporate-private-equity/をご覧ください

