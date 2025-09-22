第22回Stevie（R）Awards for Women in Businessファイナリストが発表
女性プロフェッショナル向け世界最高峰の栄誉、11月10日にニューヨークで授賞式開催
バージニア州フェアファックス, 2025年9月20日 /PRNewswire/ -- 本日、女性起業家、経営幹部、従業員、および彼女たちが率いる組織を対象とした世界最高峰の栄誉である第22回Stevie® Awards for Women in Businessのファイナリストが発表されました。カテゴリー別ファイナリストの完全なリストは、http://www.StevieAwards.com/Womenをご覧ください。
Stevie Awards for Women in Businessは、The American Business Awards®やThe International Business Awards®をはじめとする数々のビジネスアワードプログラムを主催するStevie Awardsによって運営されています。Stevies賞は、職場における業績を称える世界最高峰の栄誉として広く認知されています。
今年のゴールド、シルバー、ブロンズのStevie Award受賞者は、11月10日（月）にニューヨーク市のMarriott Marquisホテルで開催される授賞式晩餐会で発表されます。世界中から400名以上の受賞者、ゲスト、Stevie Awards審査員が授賞式に出席する予定で、式典は生中継されます。
今年は「Executive of the Year」、「Entrepreneur of the Year」、「Startup of the Year」、「Women Helping Women」、「Women-run Workplace of the Year」など多数のカテゴリーに、組織や個人から1,500件以上のノミネーションが寄せられました。
ノミネートはオーストラリア、バングラデシュ、ブラジル、ブルガリア、カナダ、中国本土、コロンビア、キプロス、ドミニカ共和国、エジプト、エストニア、フランス、ドイツ、ガイアナ、香港／中華圏、ハンガリー、インド、インドネシア、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、ヨルダン、クウェート、リトアニア、モロッコ、オランダ、ニュージーランド、パキスタン、ペルー、フィリピン、ポーランド、カタール、ルーマニア、サウジアラビア、セルビア・モンテネグロ、シンガポール、南アフリカ、スペイン、スイス、タイ、トリニダード・トバゴ、トルコ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、アメリカ合衆、など48か国と地域の組織から寄せられました。
数多くの卓越した組織と女性の中からファイナリストとして選出された候補者の中で、特に4回以上のファイナリストノミネート実績を持つ組織は以下の通りです。
IBM （複数都市）（13）、Purpol Marketing Ltd（英国チッペナム）（13）、FASSLING.AI（カナダ・オンタリオ州）（11）、Cherishers 811 CIC（英国キャノック）（10）、RISER（オーストラリア・アーマデール）（8）、Ocean Rescue Alliance （フロリダ州アポロビーチ）（6）、Sleepm Global, Inc. （カナダ・オンタリオ州）（6）、Dream Culture （オーストラリア・シドニー）（6）、C-Strategies Inc. （イリノイ州シカゴ）（5）、Everise （フロリダ州プランテーション）（5）、Global Touch （カリフォルニア州エルセリート）（5）、Green Door Co （オーストラリア・シドニー）（5）、Nextiva, Inc. （アリゾナ州フェニックス）（5）、Speak Up （エジプト・ギザ）（5）、The Financial Literacy Youth Initiative （ロードアイランド州プロビデンス）（5）、Buy From A Black Woman（ジョージア州アトランタ）（5）、Foundations of Hope（フロリダ州オルランド）（5）、SANAME（オーストラリア）（4）、BELBIM（トルコ、イスタンブール）（4）、Collaborative Support Programs of New Jersey（ニュージャージー州フリーホールド）（4）、Elephant in the Room Consulting（オーストラリア、クイーンズランド州）（4）、Elivate （カリフォルニア州タホシティ）（4）、Global Press Journal （ワシントンD.C.）（4）、Hilary Saxton 、Property Mastermind（クイーンズランド州、オーストラリア）（4）、HR EXAM PREP with Angela （ミシシッピ州カントン）（4）、Jared Dunscombe Foundation （マウント・エリザ、オーストラリア）（4）、Megaworld Lifestyle Malls（フィリピン・タギッグ市）（4）、Sadaya's Properties LLC（米国ミネソタ州セントポール市）（4）、Serenity Press（オーストラリア・ワイキキWA）（4）、Staying Independent（オーストラリア・シドニー）（4）、Theory Crew（オーストラリア、アーマデール）（4）、The Audacious Agency（オーストラリア）（4）、The Marketing Factory（オーストラリア、サウスブリスベン）（4）、Viderity（ワシントンDC）（4）。
ファイナリストは、世界6つの審査委員会に所属する190名以上の専門家による平均スコアで決定されました。これらのスコアは、11月10日の授賞式で発表されるファイナリストの中から選出されるゴールド、シルバー、ブロンズのStevie賞の順位も決定します。
Stevie® Awardsについて
Stevie Awardsは9つのプログラムで授与されます。Asia-Pacific Stevie Awards、German Stevie Awards、Middle East & North Africa Stevie Awards、The American Business Awards®、The International Business Awards®、Stevie Awards for Great Employers、Stevie Awards for Women in Business、Stevie Awards for Technology Excellence、Stevie Awards for Sales & Customer Serviceです。Stevie Awardsのコンテストには、70か国以上の組織から毎年12,000件以上の応募が寄せられています。あらゆる種類・規模の組織とその関係者たちを称え、Stevie Awardsは世界中の職場における卓越した業績を表彰します。Stevie Awardsの詳細は、http://www.StevieAwards.comをご覧ください。
マーケティング連絡先
Nina Moore
Nina@StevieAwards.com
+1 (703) 547-8389
写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2776147/SAWIB25_Finalist.jpg?p=medium600
ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2634929/The_Stevie_Awards_Logo.jpg?p=medium600
