Shipsy、Tech Mahindraと提携しAIネイティブのサプライチェーンエコシステム構築で物流変革を加速

ロンドン, 2025年9月20日 /PRNewswire/ -- ガートナーが認定する世界有数のAIネイティブ輸送管理プラットフォームプロバイダーであるShipsyと、業界を問わず企業向けにテクノロジーコンサルティングおよびデジタルソリューションを提供する世界的なリーディングプロバイダーであるTech Mahindra（NSE: TECHM）は、英国および欧州のサプライチェーン業界におけるAI主導のイノベーションを加速させることを目的とした提携を発表しました。

この提携により、Shipsyの先進的なAIネイティブ物流オーケストレーションと、Tech Mahindraの次世代デジタルトランスフォーメーションにおける豊富な専門知識が融合します。これにはエンドツーエンドのサプライチェーンソリューションやエンタープライズグレードのシステム統合が含まれ、急増するeコマース需要の中で企業が前例のない効率性を達成することを可能にします。

Tech Mahindraのヨーロッパ事業担当プレジデント兼ヘッドであるHarshul Asnaniは、「今日のサプライチェーンは、地政学的な不確実性と世界的なeコマース需要の急増を乗り切りながら、コスト、スピード、持続可能性のバランスを取るという大きなプレッシャーに直面しています。Shipsyとの提携により、AIネイティブなサプライチェーンエコシステムを構築し、企業が精密性、俊敏性、回復力を備えた運営を実現することで、この課題の克服を支援します。「AI Delivered Right」戦略に基づき、責任あるスケーラブルなAIを物流ワークフローに組み込み、お客様の生産性向上、変革、イノベーションを促進します」と述べました。

Tech Mahindraは、AIネイティブのサプライチェーンエコシステム構築において業界をリードする企業として認知されており、グローバル物流プロバイダーや Fortune 500 企業の荷主向けに革新的なソリューションを提供してきた約20年の実績を有しています。深い専門知識と高度なAI能力を活用し、Tech Mahindraは顧客の可視性向上、業務最適化、インテリジェントな意思決定の実現を支援してきました。

本提携の主な成果として、英国を代表する新聞・雑誌流通業者であるSmiths Newsが、早朝配送ポートフォリオの多様化とAI駆動型の高精度配送を実現する基盤構築を支援した点が挙げられます。Grandview Researchによれば、英国のeコマース市場規模は2030年までに9億2790万ドルに達すると予測されています。英国は世界第3位の規模を誇るeコマース市場を有しています。したがって、ShipsyとTechMの提携は、この収益性の高い機会を最大限に活用する上で、英国の小売業者やLSPに勝者となる影響をもたらします。

ShipsyのAI搭載サプライチェーンプラットフォームは、2024年および2025年版Gartner® Magic Quadrant™ for Transport Management Systems（TMS） 、ならびに2024年および2025年版Gartner® Asia/Pacific Context: Magic Quadrant™ for Warehouse Management Systemsにおいて評価されました。

Shipsy共同創業者兼CEOのSoham Chokshiは、「Tech Mahindraと提携し、欧州のサプライチェーン環境にAIネイティブソリューションを提供できることを大変嬉しく思います。この提携により、企業はインテリジェントな拡張を実現し、物流管理を自律化し、卓越した顧客体験を提供できるようになります」と述べました。

ShipsyのAIネイティブ輸送管理プラットフォームは、Fortune 1000企業が自律型サプライチェーンを導入することを可能にします。エージェント型AIにより、30か国以上・150社以上の顧客に変革をもたらしています。Gartner's Magic Quadrant for Transportation and Warehouse Management（APAC）で評価されたShipsyは、ロンドン、アムステルダム、リヤド、ドバイ、シンガポール、シドニーに拠点を置き、インドにイノベーションハブを構えています。

