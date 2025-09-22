ファーウェイがXinghe AIキャンパスフルセキュリティを発表、AI時代のキャンパス保護を開拓

上海、2025年9月20日 /PRNewswire/ -- HUAWEI CONNECT 2025の期間中、ファーウェイはXinghe AIキャンパスフルセキュリティを発表しました。この革新的製品は、AI技術を活用してデジタル世界から物理世界にまでセキュリティ保護を拡大し、キャンパス全体を包括的に保守するものです。



Shawn Zhao, President of the Campus Network Domain at Huawei's Data Communication Product Line, giving a speech



今日のキャンパスネットワークは、従来の接続様式を超えて、あらゆるものを結びつけ感知する場へと進化しています。セキュリティ需要の高まりに対応するには、内部防御を強化してデジタル面を守りつつ、人、物、環境を感知して物理的な脅威にも対処する必要があります。

趙邵（Shawn Zhao）氏は、「キャンパスネットワークのセキュリティ脅威に対処するため、ファーウェイはXinghe AIキャンパスフルセキュリティを立ち上げました。資産、伝送、空間、プライバシーに対するセキュリティにより、デジタル面と物理面での保護に新しい基準を打ち立てるものです。」と述べています。

- 資産セキュリティ: ファーウェイのAI技術と詳細なデータベースを使って、ネットワークにつながるすべてのエンドポイント機器を100%正確に特定できます。AIによるトラフィック特徴検知で、異常動作を30秒以内に特定し、1秒で自動制御します。これにより、企業資産の完全な可視化と制御が可能になります。

- 伝送セキュリティ: 独自のWi-Fiシールド技術が、AIによる信号スクランブリングにより物理的なデータ盗聴リスクを排除し、Wi-Fiセキュリティを保全します。さらに、有線ネットワークを、エンドツーエンドのMACsec暗号化と次世代のポスト量子暗号（PQC）技術で確実に守ります。世界中の100以上の政府・金融機関がこれを採用し、有線・無線ネットワーク保護を最大化しています。

- 空間セキュリティ:プライバシーが重視されるエリアで防犯カメラが無い場合でも、ファーウェイの無線アクセスポイント（AP）がチャネル状態情報（CSI）感知とAIアルゴリズムによってcmレベルの微細動作を検知し、人間の存在を正確に把握します。24時間365日、プライバシーを損なわずに侵入を検知することができます。

- プライバシーセキュリティ: ファーウェイの初代スパイカメラ検知アクセスポイント（AP）は、AIによる特徴照合技術を使って、隠しカメラ検知に威力を発揮します。このAPは、世界62ブランドの110モデルを正確に識別し、Wi-Fi、携帯ネットワーク、またはローカルSDストレージ経由の隠しカメラをリアルタイムで検知・通報することができます。

キャンパスネットワークのセキュリティは今日では予算があればするものではなく、必須事項となっています。ファーウェイは継続的な革新とAIネットワークの強化を通して、AI時代におけるキャンパスセキュリティの推進に取り組んでいきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com