ファーウェイ、進化した星河AIネットワークセキュリティを発表、ゼロトラストで全ての場面を守る

上海、2025年9月20日 /PRNewswire/ -- ファーウェイは、HUAWEI CONNECT 2025のデータ通信サミットで、「星河AIネットワーク：AI時代をつなぐ知的なネットワーク」をテーマに、進化した星河AIネットワークセキュリティを公式発表しました。この仕組みは、企業の支店、キャンパス、データセンターをゼロトラストセキュリティで堅く守る基盤を提供します。



Huawei Launches Upgraded Xinghe AI Network Security Solution



支店のゼロトラスト保護：AIで危険を検知しブロック

クラウドやリモートワークの普及で、支店や端末がサイバー攻撃の標的になりやすくなっています。ファーウェイの星河AIネットワークセキュリティは、SASEという技術でネットワークとセキュリティ機器、ポリシーを一括管理します。iMaster NCE-Campusコントローラーを使えば、脅威への自動検知対応率は99%になります。

支店向けのUSG6000Fセキュリティゲートウェイは、AIで未知の脅威を95%検出し、マルウェアの種類を特定するエミュレータエンジンを備えています。また、HiSecエンドポイント統一エージェントは、社内外のネットワークで一貫して安全なゼロトラストアクセスを確保。リスクとアクセスを常に監視し、遠隔端末も安全に保ちます。

キャンパスのゼロトラスト接続：細かな制御で脅威の拡散を防ぐ

キャンパス環境では、IoT機器が増えることで攻撃対象が広がり、手動設定では脅威が拡散してしまう恐れがあります。ファーウェイの星河AIゼロトラストキャンパスセキュリティは、AIクラスタリングとアクティブスキャン技術を組み合わせて、95%以上正確に機器を特定します。

AIが機器同士のつながりを学習し、詳細な隔離ルールを自動作成することで、脅威の格さんを防ぎます。エッジに設置するゼロトラスト機器は、ネットワーク内のデータ移動を詳しく監視し、機器の可視化、アクセス管理、トラフィック統制を強化します。

データのゼロトラスト保護：大規模モデルのデータを完全に守る

ファーウェイの星河AI知能計算セキュリティは、大規模なAIモデルのデータを完全に守ります。訓練中は、XH6655知能計算ファイアウォールが独自のウイルス対策で隠されたマルウェアを検出します。そして展開時には、軽量なHiSecエンドポイントが危険な攻撃を細かいレベルまでリアルタイムでブロックします。実用時には、「端末＋ネットワーク」の連携で、ランサムウェアで暗号化されたファイルをワンクリックで復元し、プロンプトインジェクションという攻撃から守り、大規模データの安全性を担保します。

ファーウェイは、星河AIネットワークセキュリティの製品と仕組みをさらに進化させ、世界の提携企業や顧客と協力して、AI革命のさらなる活用と企業の安全なデジタル化を推進します。

（日本語リリース：クライアント提供）

