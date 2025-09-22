CATLとSpringer Natureが、科学と産業界を結ぶエネルギー分野の新誌「Watt」を共同創刊

香港、2025年9月20日 /PRNewswire/ -- 次世代電池技術に特化したCATLの先進イノベーション部門21C Labと、世界をリードする科学出版大手Springer Natureが、エネルギーとカーボンニュートラル研究に焦点を当てた国際誌「Watt」の創刊を発表しました。





初号は2026年2月に発行予定で、最先端の科学に基づくと同時に、結果の信頼性、実世界での活用可能性、グローバルな影響を大切にし、持続可能エネルギーへの移行を推進する内容となる予定です。

「Watt」は、エネルギー貯蔵、変換技術、グリッド最適化、カーボンキャプチャー、政策分析など、ネットゼロ移行を後押しする最先端研究に関する情報を掲載します。さらに学界と産業界を結びつけ、実用性のある厳密な化学を育むことを目指します。この二つの使命により、「Watt」はこれまでにない学術誌となり、現在必要とされている大胆なアイデア、それを裏付ける強固な証拠、そして実践への明確な道筋を読者に示します。

「Watt」はエネルギー研究と出版の分野で著名な科学者からなる優れた編集チームが監修し、最高の学術レベルを担保します。主要メンバーは以下の通りです。

- Dr. Rose Zhu（編集長）

- Professor Sir Peter Bruce（オックスフォード大学、英国）

- Academician Huisheng Peng（復旦大学、中国）

- Academician Stefano Passerini（カールスルーエ研究所、ドイツ）

- Dr. Kai Wu（CATL首席科学者）

「Watt」の編集基準は、「5つの高水準」フレームワークに基づいており、出版内容の優れた品質と読者への影響力を保証します。

＊高品質: 社内編集の専門性と世界トップの学者からの考察を合わせた厳格な査読プロセス。

＊高再現性: 主要実験の独立検証により、信頼性が高く、業界や投資家読者に確信を与える内容を担保。

＊高実用性: 実用化の可能性を持つ研究にインキュベーション支援を提供し、アイディア段階から実用化までのプロセスを支援。

＊高可視性: オープンアクセスモデルと政策・業界・学術コミュニティへの積極的なアプローチを通して、世界レベルでの影響を最大化。

＊高多様性: 多様な分野、地域、視点を受け入れ、真にグローバルで包括的なプラットフォームを構築。

本誌への寄稿は現在受け付け中（https://submission.springernature.com/new-submission/44503/3）で、世界の学術コミュニティから、画期的な研究の共有、厳密な学術水準を確保するための査読者としての参加、業界ネットワークでの「Watt」を告知していただくことによる支援などを歓迎いたします。

「Watt」は、科学誌の役割を再定義し、革新的な科学と、広く実用化できる技術をつなぐ役割を果たします。持続可能でカーボンニュートラルな未来を実現するために必要な新しいアイディアを育て、研究発表を超えた協力と知識共有の場を提供し、世界のエネルギー転換を推進します。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com