¡ÚÆá¿Ü¥ïー¥ë¥É¥â¥ó¥ー¥Ñー¥¯¡Û Åìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦ÀéÍÕ¸©Ì±¸ÂÄê Æþ±àÍ¥ÂÔ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
2025Ç¯10·î1Æü～31Æü Æá¿Ü¥ïー¥ë¥É¥â¥ó¥ー¥Ñー¥¯ Æþ±àÍ¥ÂÔ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
Åìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦ÀéÍÕ¸©Ì±¸ÂÄê¡¡Æþ±àÍ¥ÂÔ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
Æá¿Ü¥ïー¥ë¥É¥â¥ó¥ー¥Ñー¥¯¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü～10·î31Æü¤Î´ü´Ö¡¢ÅìµþÅÔ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡¦ÀéÍÕ¸©ºß½»¤Î¤´Íè±à¼ÔÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¤³¤É¤âÆþ±àÎÁÈ¾³Û¥¥ã¥ó¥Úー¥óŽ£¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤É¤â¡Ê3ºÐ～¾®³ØÀ¸¡Ë¡§1,200±ß¢ª¡¡600±ß
¡¡¢¨ÂåÉ½1Ì¾ÍÍ¤´Äó¼¨¤Ç5Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¤´ÍøÍÑ²Ä¡£Â¾¡¢Í¥ÂÔ·ô¤È¤ÎÊ»ÍÑÉÔ²Ä¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
Æá¿Ü¥ïー¥ë¥É¥â¥ó¥ー¥Ñー¥¯¡¡¹Êó¡§¹âº¬ß·¡¡³ðÃ«
TEL¡§0287-63-8855¡¡Email¡§monkey@nasumonkey.com
³«±à»þ´Ö¡§9:30～16:30¡¡¡¡¡¡µÙ±àÆü¡§¿åÍËÆü