『ウタヒメドリーム AUDITION ～未来のウタヒメはあなた～ Powered by ANIMAX』　オーディションプロジェクト始動!!

株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン

アニメ専門チャンネル『アニマックス』を運営する株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：滝山 正夫、以下、アニマックス）は、株式会社アース‧スター エンターテイメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：幕内和博）が手がける音楽プロジェクト『ウタヒメドリーム』のオリジナル番組『ウタヒメドリーム AUDITION ～未来のウタヒメはあなた～ Powered by ANIMAX』をアニマックスで放送することを決定いたしました。

『ウタヒメドリーム』とは、個性豊かなソロのウタヒメたちが歌い継ぐ昭和・平成・令和の神曲をライブで楽しむメディアミックス音楽プロジェクト。歌とアニメ、そしてパフォーマンスが融合した本プロジェクトの世界観を、アニマックスならではの視点でお届けします。

『ウタヒメドリーム AUDITION ～未来のウタヒメはあなた～ Powered by ANIMAX』

2025年10月11日(土)23:30～ アニマックスで放送開始（全9回予定）

出演 ママタルト（MC)、 ウタヒメドリームオールスターズ

オーディションプロジェクト始動!!

今後TVアニメ化も決定しており、2026年のアニメタイアップも複数決定したこのタイミングで「ウタヒメドリーム」新キャストを6名募集いたします。『歌うこと』が大好きな方、『声』や『パフォーマンス』に自信のある方、プロ‧アマ問わず大歓迎です。「未来のウタヒメ」のご応募をお待ちしています！



歌手デビューが決定！

昭和・平成・令和の神曲を歌い継ぐメディアミックス音楽プロジェクト「ウタヒメドリーム」のメンバーとして、ウタヒメドリームのオリジナル楽曲やライブを通じて、歌手としてデビューをしていただきます。

声優デビューが決定！

TVアニメ化が決定しており、作品内で主要キャストの声をご担当いただきます。

株式会社アース‧スター エンターテイメントに所属が決定！

本作をプロデュースする株式会社アース‧スター エンターテイメントにご所属いただき、アーティスト、声優、俳優など、幅広くご活躍していただきます。（※必須事項ではございません。すでに事務所へ所属されている方は本作を共に盛り上げていただくビジネスパートナーとしてなど、他の形でご相談をさせていただきます）

オーディション対象 新キャスト6名

オーディション公式サイトURL： https://www.animax.co.jp/utahime-audition/(https://www.animax.co.jp/utahime-audition/)

募集要項

応募期間

書類審査 2025年9月22日(月)午前10時 ～ 2025年12月1日(月)午前10時

２次審査 2026年1月10日(土)、1月11日(日)、1月12日（月‧祝）

最終審査 2026年1月31日(土)

応募資格

・対象者：プロフェッショナル・アマチュア問わず

※プロダクション所属の方は、所属先と相談の上、ご応募ください。

・年齢：12歳～35歳

※2025年12月31日時点にて、満12歳に達している方

※2025年12月31日時点にて、18歳未満の未成年の方は保護者の同意が必要です

・予選大会、決勝大会に参加可能な方

・オーディション過程より、WEB、テレビ番組、他メディアに出演したり、自己の肖像や映像物が利用されることに支障がない方。

・暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に関与のない方。

そのほか、応募に関する注意事項、応募規約、および個人情報の取り扱いについての詳細はオーディション公式サイトをご覧ください。

審査の流れ

1次 書類審査

2次 予選大会（東京‧名古屋‧大阪）

最終 決勝大会（品川インターシティ）

１次書類審査について

こちらのリンクよりアプリでお友だち登録の上、フォームにてご応募ください。

準備するもの

1. 写真2点（バストアップ＋全身）

※本人のみが撮影されているもの

※加工なし、30MB以下、JPGまたはPNG

2. 動画（自己PR＋得意楽曲の歌唱）

※加工なし、300MB以下（30秒程度の自己PR＋90秒程度の得意楽曲の歌唱）

上記の写真及び動画は各種媒体において公表される場合があります。

審査結果は通過された方のみに2025年12月10日(水)までにアプリによる通知でお知らせいたします。

２次 予選大会について

開催日程 2026年1月10日(土)・1月1１日(日)・1月1２日(月・祝)・

開催場所 全国3か所（東京・名古屋・大阪）

東京：1月10日(土)、名古屋：1月11日(日)、大阪：1月12日（月・祝）

※ご希望の1か所にてご参加いただけます。

※交通費は自己負担となります。

※会場詳細や集合時間については、1次審査の通過者のみにお知らせします。

最終 決勝大会について

開催日程 2026年1月31日(土)

開催場所 品川インターシティ ウタヒメと同じステージでパフォーマンス！

『ウタヒメドリーム AUDITION ～未来のウタヒメはあなた～ Powered by ANIMAX』は、ウタヒメドリーム AUDITION 事務局が運営いたします。

【運営者】ウタヒメドリームAUDITION 事務局

【オーディションに関するお問い合わせ先】

「ウタヒメドリーム」について



株式会社アース‧スター エンターテイメントによるTVアニメ企画進行中のメディアミックス音楽プロジェクト。個性豊かな「ウタヒメ」たちが、昭和‧平成‧令和の神曲を歌い継ぐ！歌とパフォーマンスを武器に「ウタヒメクイーン」の座をかけて競い合う熱き物語を、さまざまなメディアを横断して描きます。公式YouTubeを中心に「神曲リレー100」と題したカバー楽曲の公開や、オリジナル楽曲を展開中。漫画『ウタヒメドリーム』がコミック アース‧スターにて好評連載中です。

キャラクター／キャスト

夢咲いぶき CV:山崎玲奈 ※「崎」の正式表記は「たつさき」

桜木舞華 CV:鈴木杏奈

真白清美 CV:其原有沙

HiREN CV:花耶

水月ひかり CV:礒部花凜

高木凛 CV:鷲見友美ジェナ

萩原ひまわり CV:倉知玲鳳

SAKURAKO CV:竹内夢

公式HP https://www.utadori.com/

公式X https://x.com/utadoriofficial

公式YouTube https://www.youtube.com/@utadoriofficial

公式TikTok https://www.tiktok.com/@utadoriofficial

【アニマックスについて】

アニメ専門チャンネル「アニマックス」は、1998年の開局以来、不朽の名作から最新のヒットアニメまで、幅広いジャンルの良質な作品を24時間365日お届けしています。また、2009年に開始したアニメミュージックイベント「ANIMAX MUSIX」をはじめ、「朗読劇」や「eスポーツイベント」などアニメの魅力を多角的に発信しています。2024年、家電専門店・ノジマのグループ会社として、新たな取り組みにも積極的に挑戦しています。

公式サイト：https://www.animax.co.jp/

公式HP https://www.animax.co.jp/

公式Ｘ https://x.com/ANIMAX_Japan

特設サイト（アニマックス内） https://www.animax.co.jp/utahime-audition/

