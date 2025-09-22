全ゲノムシーケンシング市場規模、シェア、競争状況、動向分析レポート：製品・サービス別；タイプ別；ワークフロー別； 用途別；最終用途別－主要メーカー、課題、ビジネス機会分析および2025年から2033年
全ゲノムシーケンシング市場は、2024年から2033年までに21億5,000万米ドルから130億6,000万米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 22.2％で成長すると見込まれています。
全ゲノムシーケンシング（WGS）は、高度なシーケンステクノロジーを用いて、生物の全遺伝情報を解析する、非常に網羅的かつ包括的なプロセスです。この技術により、DNA配列全体を解読することが可能となり、生物の機能を独占する遺伝的な設計図を詳細に把握することができます。特にCRISPR-Casによるゲノム編集技術や次世代シーケンシング（NGS）などの分野で技術が急速に進歩したことで、科学者はさまざまな遺伝性疾患の原因となる突然変異や変化、変異を特定する強力な手段を得ることができるようになっています。
日本の医療現場で進むWGSの臨床応用：がん、希少疾患、感染症への新たなアプローチ
WGSは従来のターゲット遺伝子解析を超え、個人のゲノム情報全体を解読する技術として注目されています。日本では、がん治療におけるコンパニオン診断や、未診断の遺伝性疾患の原因特定においてWGSの活用が拡大しています。特に国立がん研究センターやAMED（日本医療研究開発機構）が主導する研究により、臨床導入のスピードは加速しています。また、感染症領域では、SARS-CoV-2や耐性菌のゲノム解析にもWGSが活用され、感染拡大予測や変異株監視の強化に寄与しています。
商業化とコスト低下がもたらす民間市場の拡大：検査キットからクラウド解析まで
近年、次世代シーケンサーの性能向上とコストの劇的な低下により、民間におけるWGSサービスへのアクセスが拡大しています。Illumina、BGI、Oxford Nanoporeといった主要ベンダーが日本市場に注力する中で、臨床検査ラボやベンチャー企業による遺伝子解析サービスが急増。個人向けの健康・祖先分析を超え、妊娠前スクリーニングや生活習慣病のリスク評価まで、サービスの幅も拡大傾向にあります。クラウドベースのバイオインフォマティクス解析ソリューションも登場し、従来の専門性の高い解析を一般医療機関でも可能にする環境が整いつつあります。
主要企業のリスト：
● Illumina, Inc.
● Thermo Fisher Scientific, Inc.
● Oxford Nanopore Technologies
● Pacific Biosciences of California, Inc.
● BGI
● QIAGEN
● Agilent Technologies
● ProPhase Labs, Inc. （Nebula Genomics）
● Psomagen
● Azenta US, Inc. （GENEWIZ）
政府主導のゲノム医療政策と官民連携：国家戦略としての遺伝情報活用
日本政府は「全ゲノム解析等実施計画」や「ゲノム医療推進戦略」を通じて、WGSを含む次世代医療基盤の整備に取り組んでいます。これにより、全国規模のコホート研究や、医療ビッグデータの利活用が進み、疾患予測や個別化医療の基礎情報が蓄積されています。国立成育医療研究センターや理化学研究所などとの連携も強化され、遺伝子情報と電子カルテの統合解析による治療モデルの高度化が図られています。これらの取り組みは、製薬会社や医療機器メーカーとの官民連携を通じて市場拡大の原動力となるでしょう。
