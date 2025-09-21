BMSG、設立５周年を記念しオンラインサロン「B-Town」会員と“絆”を深めるリアルイベント『BOND』開催。Kアリーナ横浜に１万人超が集結。

株式会社BMSG

株式会社BMSG（本社：東京都港区、代表取締役CEO：SKY-HI）は、2025年9月21日(日)に設立５周年を記念した１日限りのスペシャルイベント『B-Town Briefing 拡大版 “BOND”』を神奈川・Kアリーナ横浜にて開催しました。

本イベントはBMSGが運営するオンラインサロン「B-Town」会員限定イベントでありながら、１万人超が来場。SKY-HIを中心に、Novel Core、BE:FIRST(MANATO,RYUHEI)、Aile The Shota、MAZZEL(KAIRYU,RAN)、HANA(CHIKA,JISOO,KOHARU,MAHINA)らBMSG所属アーティストが登壇し、初公開となる写真や動画を元に５年間を振り返る企画やファン参加型のトークセッション、SKY-HIによるBMSGの今後のビジョン共有など、濃密なプログラムを展開。会場は終始温かい笑顔と感動に包まれ、ときには笑い声も響く、まさに“BOND（絆）”を象徴する時間となりました。

最後のセッションには、BMSGの３つ目のボーイズグループ結成に向けたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』から誕生した新グループ「STARGLOW」の５名（RUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAM）が登壇。グループ結成後初めて観客の前に立った彼らは、堂々とした姿で大きな拍手と期待の歓声を浴び、デビューに向けた力強い一歩を踏み出しました。

通常のライブイベントとは異なり、対話を軸に構成された本イベントは、「共に学び、共に創る」B-Townの意義を示すとともに、新グループ「STARGLOW」を迎えたBMSGの未来への起点ともなりました。

イベント概要

『BMSG設立5周年 B-Town Briefing 拡大版 ”BOND”』

会場：Kアリーナ横浜

日程：2025/09/21(日) 開場14:30 開演16:00

出演：SKY-HI / Novel Core / BE:FIRST(MANATO,RYUHEI) / Alie The Shota / MAZZEL(KAIRYU,RAN) / HANA(CHIKA,JISOO,KOHARU,MAHINA) / STARGLOW(RUI,TAIKI,KANON,GOICHI,ADAM)

「B-Town」とは？

B-Townは、BMSGの未来を共に歩んでいくオンラインサロンです。BMSGのまだ世に発表されていない情報や経営方針、今後の展開について、ここだけのコンテンツをお届けします。SKY-HIの手記やアーティストの生配信、スタッフの裏話、BMSGに携わる様々なプロによる講演会などの会員限定イベントを通じて、BMSGの成長を実感しながら学びと共創を感じることができます。

会社概要

「才能を殺さないために。」

株式会社BMSGは、日本の音楽業界を根本からアップデートし、持続可能な音楽ビジネスをグローバルで展開することを目指すスタートアップ企業。ラッパー・トラックメイカー・プロデューサーなど自らもアーティストとして活動するSKY-HIが2020年に独立して起業。音楽事務所／レーベルとしてはもちろん、オーディション（「THE FIRST」「MISSIONx2」「No No Girls」）の企画・制作や幾多のダンス＆ボーカルグループが垣根を越えて日本から世界に発信するプロジェクト「D.U.N.K. -DANCE UNIVERSE NEVER KILLED-」、オンラインサロン「B-Town」の運営など音楽を軸に多角的に事業を展開。従来のCDビジネスに変わる新たな仕組みの模索やCD製造におけるプラスチック使用量の削減など、SDGs観点の取り組みも行う。

社名：株式会社BMSG（ビーエムエスジー）

代表者：代表取締役CEO SKY-HI

設立：2020年9月

事業内容：

・アーティストマネジメント

・アーティストプロデュース（楽曲制作／宣伝）

・ライブ・イベント等の企画／運営

・FC・オンラインサロンの企画／運営

・グッズ・アパレル等の企画／販売

HP：https://bmsg.tokyo/