「学園アイドルマスター」雨夜 燕、実装決定!!

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、2025年9月21日（日）「学園アイドルマスター クラス対抗初星大運動会」DAY2の公演にて、13人目のアイドル「雨夜 燕」の実装決定を発表いたしました。

■「雨夜 燕、実装決定。」

初星学園生徒会副会長にして、学園No.2のアイドル・雨夜 燕の実装が決定いたしました。

2025年11月、学マス1.5周年のタイミングにてプロデュース可能となります。

続報をお待ちください。

■初報PVを公開

アイドルマスター公式YouTube「アイドルマスターチャンネル」にて、

「雨夜 燕、実装決定。初報PV」を公開いたしました。

実装に先駆けて、PV内にて雨夜 燕のソロ楽曲「理論武装して」を先行公開。

燕のライブシーンの一部もご覧いただけます。

＜初報PV＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EVyc3BnLBWE ]

https://youtu.be/EVyc3BnLBWE

■ガクマスタイムズ特別号外を公開

雨夜 燕の実装決定をお知らせする『ガクマスタイムズ特別号外』を公開いたしました。

裏面には雨夜 燕・十王 星南両者へのインタビューを掲載しています。

【デジタル版号外】

ガクマスタイムズ特設サイトにて公開中

https://gkmas-halfanniv2025.idolmaster-official.jp/?modal=paper

【号外配布】

9月23日(火)より、全国のアニメイトにて順次配布予定。

※店舗により配布開始日は異なります

※なくなり次第終了となります

■ガクマスタイムズ特設サイト「雨夜 燕特集ページ」公開

雨夜 燕の姿に迫る特設サイトがオープンいたしました。

今後、雨夜 燕に関する様々なコンテンツを公開予定です。

＜ガクマスタイムズ特設サイト｜雨夜 燕特集＞

https://gkmas-halfanniv2025.idolmaster-official.jp

■「雨夜 燕」プロフィール

■雨夜 燕（あまや つばめ）

CV.天音 ゆかり

初星学園生徒会副会長。学園No.2のアイドル。

実力相応のプライドを持ち、尊大な態度を取る。自分にも他人にも厳しいが、面倒見は良い。

幼馴染の星南をライバル視しており、いずれ星南を超えて『一番星』になると公言している。

■ライセンス商品情報

実装に先駆け、BANDAI SPIRITSの「e-BANPRESTO」より、

雨夜 燕の「ちびぐるみ」がポーチとセットで本日より予約開始いたします。

＜プレミアムバンダイ＞

https://p-bandai.jp/item/item-1000235110/

■ライブ情報

2026年2月28日(土)・3月1日(日)、京王アリーナ TOKYOにて

「学園アイドルマスター 初星音楽祭」開催決定！

2025年9月21日(日) 21:00より現地チケット最速先行となる

ASOBI STORE プレミアム会員先行実施中！

＜学園アイドルマスター 初星音楽祭 イベント公式サイト＞

https://idolmaster-official.jp/live_event/gkmas_musicfestival/

学園アイドルマスター クラス対抗初星大運動会

開催記念グッズの受注が開始！

2025年9月21日(日) 20:00より学園アイドルマスター クラス対抗初星大運動会の開催を

記念したグッズの受注が開始しました！

運動会に参加したみんなのデフォルメイラストを使用したグッズが盛りだくさん！

受注は10月5日(日)まで！

＜学園アイドルマスター クラス対抗初星大運動会 開催記念グッズ＞

https://shop.asobistore.jp/feature/gkmas_undokai_memorial

◆「学園アイドルマスター」

＜「学園アイドルマスター」とは＞

2024年に誕生した、『アイドルマスター』シリーズの最新作。

プレイヤーはアイドル養成学校『初星学園』に入学し、プロデューサーとして様々な問題と魅力を抱えたアイドルの卵たちをプロデュースします。

2024年5月16日にリリースされたアプリゲームを皮切りに、CD、グッズ、ライブイベントなど様々な展開を予定しています。

新しい舞台で描かれるアイドル達との学園生活を、ぜひ楽しんでください！

＜「学園アイドルマスター」ゲームの魅力＞

舞台はアイドル養成学校、初星学園。

あなたはプロデューサー科に入った新入生。

アイドル科に所属してそれぞれの夢を目指す、個性豊かなアイドルの卵たちをスカウトし、

プロデュースによって彼女たちの魅力を開花させアイドルへ育てましょう！

プロデューサーとアイドルの卵たちが、二人三脚でトップアイドルを目指す

「歌とダンスが上手くなるアイドル育成シミュレーション」

