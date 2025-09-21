ERPC、Solana Stream Bundles を発表。現場の需要から生まれ、複数ShredstreamとGeyser gRPCを標準同梱

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役CEO：川崎文武）と Validators DAO が運営する ERPC は、新商品「Stream Bundles」を発表します。複数の Shredstream と Geyser gRPC、さらに RPC と SWQoS 利用権を標準で同梱し、検知から確証までの流れを一つの契約で完結できます。現場の需要から生まれた製品であり、速度と安定を両立したいプロフェッショナルに最適です。

背景と狙い

Shredstream は UDP 配信で最速ですが、揺れがあるため単一購読では安定しません。実運用では複数の Shredstream を同時に購読し、最も早く届いたものを採用する仕組みが有効とされています。さらに gRPC で確証を得る二段構えのワークフローが、検知から確認までの時間短縮や誤検知の低減に役立っています。

多くのトップトレーダーや超高速トレードプラットフォームは Shredstream や gRPC を単体で使うのではなく、複数を組み合わせた基盤を構築しています。Shredstream は性質上、その時々で結果が変わるため、あるときは A、あるときは B、時には専有 Shredstream を共有エンドポイントが上回ることもあります。こうした現実に対応するため、複数ストリームをまとめて利用できる仕組みが必要でした。Stream Bundles はこの需要に応えるものです。

製品概要

Stream Bundles は、複数の Shredstream を標準で含み、gRPC、RPC、SWQoS 利用権も同梱しています。複数のストリームで兆候を捉え、gRPC で確証を得る現場標準のフローを、一つのプランで実現できます。開発から本番まで同一アカウントで扱えるため、導入と運用の一貫性を確保できます。

実運用での利点

専有 Shredstream は UDP Forwarding に対応するだけでなく、UDP と gRPC を同時に利用できます。これにより実質 3 本の Shredstream を活用でき、ピークタイムでも安定して低レイテンシを維持しやすくなります。共有 Shredstream についても、ERPC は多くのノードを適用することで揺れを抑制しています。共有と専有を併用すれば、最速と安定の両立を狙えます。

ワークフロー最適化

Shredstream は「可能性の検知」に、gRPC は「確証の判断」に適しています。Stream Bundles はこの二段構えを前提に設計されており、検知から確証までの時間を短縮できます。誤検知や取りこぼしを減らしつつ、開発と本番を同じ環境で運用できるため、検証から実装までの流れをスムーズにします。

ERPCが解決する課題

私達は、Solana の実運用における「速さ」と「安定」を阻害する要因を徹底的に解消するため、ゼロ距離志向のネットワークと専用インフラを自社で構築してきました。ShredStream、同一ネットワーク内のアプリ用ベアメタル、Geyser gRPC の運用までを一貫して最適化し、レイテンシの最小化とばらつき抑制を追求しています。

- 一般的な RPC 環境で発生しがちなトランザクション失敗やレイテンシ変動- 多くのインフラプロバイダーによる性能制限- ネットワーク距離が通信品質に与える影響の大きさ- 小規模プロジェクトほど高品質インフラへアクセスしづらい状況

私達は、オープンソース開発を支援する Solana NFT カードゲームプロジェクト Epics DAO の開発過程で、高品質かつ高速な Solana 開発環境が容易に手に入らないという課題に直面しました。そこで独自のプラットフォームを構築し、その知見を基盤として ERPC や SLV を提供しています。

金融分野のアプリケーションは特にミッションクリティカルであり、遅延やエラーは直接ユーザー体験に響きます。分散したバリデータや Web3 特有の仕組みが重なり合う Solana 開発では全体像の把握が難しく、多くのプロジェクトが遅延や不安定さに悩まされてきました。

私達は必要とされる高性能な開発基盤を提供し、Solana エコシステム全体の開発体験向上とユーザー体験向上に貢献していきます。ERPC も SLV も、その一環として位置付けています。

- ERPC公式サイト: https://erpc.global/ja- SLV公式サイト: https://slv.dev/ja- Epics DAO公式サイト: https://epics.dev/ja- Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR