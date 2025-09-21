【人気沸騰中！】 春咲暖×陽高真白、来年2月にツーマンライブ開催決定！
春咲暖（はるさきのん）と陽高真白（ひたかましろ）のツーマンライブ「Luminous 2026」（読：ルミナス ニーマルニーロク）の開催が発表された。会場は新宿ReNY。
ふたりは現在、学園アイドルマスターの秦谷美鈴役・十王星南役としても人気を博し、今年8月に開催されたそれぞれの単独イベントは、チケット受付開始からわずか２分で即完売するなど人気急上昇中。
同イベントでは、それぞれがオリジナル曲をサプライズ披露するなど、新曲リリースも期待される中でのライブ開催発表となった。
ツーマンライブ「Luminous 2026」は、ふたりのオフィシャルファンサイト「SMA VOICE」会員限定最速チケット先行(抽選)の受付が9/21(日)23:00よりスタート！
https://smavoice.jp/250921/
■公演概要
春咲暖×陽高真白ツーマンライブ
「Luminous 2026」（読：ルミナス ニーマルニーロク）
【開催日時】2026年2月11日(水・祝)
＜昼公演＞14:30 OPEN／15:15 START
＜夜公演＞17:45 OPEN／18:30 START
【会場】新宿ReNY（東京都新宿区西新宿6-5-1 アイランドホール2F）
https://ruido.org/reny/access.html
【チケット】スタンディング(整理番号付き) \6,600（税込）
※ご入場時、別途ドリンク代が必要です。
※未就学児入場不可※お一人さまにつき1公演2枚
【受付期間】2025年9月21日(日)23:00~9月28日(日)23:59
【当落発表・入金期間】2025年9月30日(火)12:00以降
※ご入金の締切は10月5日(日)23:59まで
【問い合わせ】ディスクガレージ
https://info.diskgarage.com
■春咲暖（はるさきのん）プロフィール
声優。ソニー・ミュージックアーティスツ主催アニメオーディション「第4回アニストテレス」にてグランプリを受賞。ゲーム「学園アイドルマスター」・秦谷美鈴役、舞台「アサルトリリィ」シリーズ・藤田槿役、ほか多数出演。
X（旧Twitter）▶ https://x.com/Harusaki_non
TikTok▶ https://www.tiktok.com/@harusaki_non
■陽高真白（ひたかましろ）プロフィール
声優。ゲーム「学園アイドルマスター」・十王星南役、「モンスターストライク」・モールス役、「制服カノジョ」・桃尻芹香役、舞台「アサルトリリィ」シリーズ・廣津夕星役、他多数出演。
X（旧Twitter）▶ https://x.com/hitaka_mashiro
Instagram▶ https://www.instagram.com/mashiro_hitaka/