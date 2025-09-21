【人気沸騰中！】　春咲暖×陽高真白、来年2月にツーマンライブ開催決定！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

春咲暖（はるさきのん）と陽高真白（ひたかましろ）のツーマンライブ「Luminous 2026」（読：ルミナス ニーマルニーロク）の開催が発表された。会場は新宿ReNY。

ふたりは現在、学園アイドルマスターの秦谷美鈴役・十王星南役としても人気を博し、今年8月に開催されたそれぞれの単独イベントは、チケット受付開始からわずか２分で即完売するなど人気急上昇中。

同イベントでは、それぞれがオリジナル曲をサプライズ披露するなど、新曲リリースも期待される中でのライブ開催発表となった。

ツーマンライブ「Luminous 2026」は、ふたりのオフィシャルファンサイト「SMA VOICE」会員限定最速チケット先行(抽選)の受付が9/21(日)23:00よりスタート！

チケット争奪戦になること必至のため、ぜひ早めに申し込んでおこう！

▼チケット受付はコチラから

https://smavoice.jp/250921/





■公演概要

春咲暖×陽高真白ツーマンライブ

「Luminous 2026」（読：ルミナス ニーマルニーロク）

【開催日時】2026年2月11日(水・祝)

＜昼公演＞14:30 OPEN／15:15 START

＜夜公演＞17:45 OPEN／18:30 START

【会場】新宿ReNY（東京都新宿区西新宿6-5-1 アイランドホール2F）

https://ruido.org/reny/access.html

【チケット】スタンディング(整理番号付き) \6,600（税込）

※ご入場時、別途ドリンク代が必要です。

※未就学児入場不可※お一人さまにつき1公演2枚

【受付期間】2025年9月21日(日)23:00~9月28日(日)23:59

【当落発表・入金期間】2025年9月30日(火)12:00以降

※ご入金の締切は10月5日(日)23:59まで

【問い合わせ】ディスクガレージ

https://info.diskgarage.com

▼チケット受付はコチラから

https://smavoice.jp/250921/

■春咲暖（はるさきのん）プロフィール

声優。ソニー・ミュージックアーティスツ主催アニメオーディション「第4回アニストテレス」にてグランプリを受賞。ゲーム「学園アイドルマスター」・秦谷美鈴役、舞台「アサルトリリィ」シリーズ・藤田槿役、ほか多数出演。

X（旧Twitter）▶ https://x.com/Harusaki_non

TikTok▶ https://www.tiktok.com/@harusaki_non

■陽高真白（ひたかましろ）プロフィール

声優。ゲーム「学園アイドルマスター」・十王星南役、「モンスターストライク」・モールス役、「制服カノジョ」・桃尻芹香役、舞台「アサルトリリィ」シリーズ・廣津夕星役、他多数出演。

X（旧Twitter）▶ https://x.com/hitaka_mashiro

Instagram▶ https://www.instagram.com/mashiro_hitaka/