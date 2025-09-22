KingSmith、グローバルキャンペーン「ワン・エンドレス・ジャーニー」で10年間の革新を祝う

米国・ダラス、2025年9月19日 /PRNewswire/ -- コンパクトで省スペースなフィットネステクノロジーのリーダー、KingSmith（キングスミス）は、創業10周年を記念して、10年にわたる革新を称え、より健康で活動的な生活への第一歩を踏み出すよう人々を鼓舞するグローバル・キャンペーン、「One Endless Journey（ワン・エンドレス・ジャーニー）」を開始しました。

9月いっぱい開催される本キャンペーンでは、新TVCMの放映、人気製品の限定記念割引、ユーザーが自身のフィットネスのものがたりを共有できる専用のオンライン掲示板を展開します。これらを通じて、小さな継続的な行動が持続的な変革につながることを訴えます。

キングスミスのヴァイス・プレジデント、ニックは次のように述べています。「10年間、私たちの使命は家庭での運動をより簡単でスマートにすることでした。『ワン・エンドレス・ジャーニー』では、コミュニティーの進歩を称え、より多くの人々が健康への道を歩み始めるよう促します。」



One Endless Journey



革新の10年

2015年に設立されたキングスミスは、現代の生活空間にシームレスに溶け込む、受賞歴のある折りたたみ式のトレッドミル、WalkingPad（ウォーキングパッド）®によって家庭内の運動に革命をもたらしました。その後、同社はローイングマシン、バイク、コンパクトな筋力トレーニング機器など製品ラインを拡大し、現在では80カ国以上で数百万人のユーザーにサービスを提供しています。

記念セール情報

この節目を記念して、キングスミスでは主力製品を対象に特別記念セールを実施しています：

- Z3ハイブリッドトレッドミル - 15°傾斜したディスプレーで簡単に進捗確認、折りたたみ式の手すりで安定性を確保。歩行・ジョギング・ランニング（時速最大10km）に対応しており、使用後はコンパクトに収納可能。

記念イベントの詳細については https://walkingpad.jp/ をご覧ください。

キングスミスについて

キングスミスはグローバルなウェルネス・ライフスタイル・ブランドであり、受賞歴のあるトレッドミル、ウォーキングパッドの開発元です。260件以上の特許を保有し、高品質で革新的かつ持続可能なソリューションを通じて、活動的でバランスの取れた日常生活の維持を支援し、ウェルネスの概念を書き換え続けています。

詳細は https://walkingpad.jp/ をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

