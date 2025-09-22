¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¡§AI»þÂå¤Ë¸þ¤±¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î¶¦Æ±¹½ÃÛ¤Ø
¾å³¤¡¢2025Ç¯9·î19Æü /PRNewswire/ -- Huawei Connect¡Ê¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¡¦¥³¥Í¥¯¥È¡Ë 2025¤¬¾å³¤¤Ç³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤ËHuawei Digital Power¡Ê¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥ïー¡Ë¤ÏData Center Infrastructure Summit¡Ê¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¡¦¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¡¢À¤³¦¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¶È³¦¤«¤é500¿Í°Ê¾å¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥êー¥Àー¡¢µ»½ÑÀìÌç²È¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤¬½¸·ë¤·¡¢»º¶ÈÃÎÇ½²½¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÄãÃºÁÇ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¤Î¿·µ»½Ñ¤È¼ÂÁ©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÏº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¤Ï¤Þ¤¿¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÄãÃºÁÇ¤ÊÁ´¥·¥Ê¥ê¥ªÂÐ±þ·¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÅÅÎÏ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÈÀ®¸ù»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¶È³¦¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢AI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ç°ÂÁ´¤«¤Ä¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥ïー¤Î¥ô¥¡¥¤¥¹¡¦¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëBob He»á¤Ï´ðÄ´¹Ö±é¤Ç¡¢AI¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤¬ÇúÈ¯Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤Î¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤¬¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¡Ö¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¹©¾ì¡×¤Ø¤È¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ê¥Ã¥É¤«¤é¥Á¥Ã¥×¤Ø¸úÎ¨Åª¤«¤Ä³Î¼Â¤ËÁ÷ÅÅ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÊÑ´¹¥ê¥ó¥¯¤Î´ÊÁÇ²½¤ÈÅÅ¸»¶¡µë¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãー¤Î³×¿·¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£Ç®´ÉÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢AI¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆ°ÅªÍ×·ï¤ËÂÐ±þ¤·ÆÀ¤ë¡¢¶õÎä¡¦¿åÎäÈæÎ¨¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãー¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£¾Íè¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òAI»þÂå¤ÎÍ×µá¤ËÂÐ±þ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òAIÂÐ±þ¤òÁ°Äó¤Ë¹½ÃÛ¤·¡¢ÉÔ³Î¼Â¤Ê½¾Íè¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¡¢À½ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿´ûÀ®¤ÎAI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¤Ïº£¸å¡¢ÅÅ¸»¶¡µë¡¢Ç®´ÉÍý¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÊ¬Ìî¤Î¸¦µæ³«È¯Åê»ñ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¿®ÍêÀ¡¦½ÓÉÒÀ¡¦»ýÂ³²ÄÇ½À¤òÈ÷¤¨¤¿AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶È³¦¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î²«¶â»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥ïー¤ÎÈÎÇä¡¦¥µー¥Ó¥¹ÉôÌç¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー»ÜÀß¤ª¤è¤Ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥Ñ¥ïー¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëSteve Kim»á¤Ï¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¡¢AI´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¤¬»º¶È¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢GWµ¬ÌÏ¥¯¥é¥¹¥¿ー¤òÁ´À¤³¦¤ÇÇúÈ¯Åª¤ËÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤À¤í¤¦¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¸¢°Ò¤¢¤ëµ¡´Ø¤ÎÍ½Â¬¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£¸å5Ç¯´Ö¤Ç¿·Àß¤µ¤ì¤ëAI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Îµ¬ÌÏ¤Ï112GW¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°»þÂå¤Î°ÂÁ´À¡¢Æ³Æþ¡¢IT¿Ê²½¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¤Ï¡¢AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー·úÀß¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡¢¡ÖRAS¡×¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¤Ï¡¢µ»½Ñ¤È¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãー¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê³×¿·¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¥·¥Ê¥ê¥ª»²¾ÈÀß·×¡¢¿®Íê¤Î¤ª¤±¤ëÀ½ÉÊ¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ë¥µー¥Ó¥¹¡¢¤Ê¤É¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ëÊñ³çÅª¤ÊAI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿®Íê¤ÎÃÖ¤±¤ë¡¢¿×Â®¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¸ÜµÒ¤¬AI»þÂå¤ÎËÄÂç¤Êµ¡²ñ¤òÄÏ¤ß¼è¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¤ÏËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢É¸½à²½¤µ¤ì¤¿AI ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤òÀß·×¡¦¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÎ·ÏÅª¤Ê»Ø¿Ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖAIDC Facility Reference Design White Paper ¡ÊAI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー»ÜÀß»²¾ÈÀß·×¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¤Ï¡¢AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î¹âÌ©ÅÙ¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÎäµÑ¡¢ÅÅÎÏ¶¡µë¡¦ÇÛÅÅ¡¢¾²¹â¡¢ÂÑ²Ù½Å¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢·úÃÛ¹½Â¤¡¢ÅÅÎÏ¶¡µë¡¦ÇÛÅÅ¡¢ÎäµÑ¡¢Åý¹ç¤µ¤ì¤¿ÇÛÀþ¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î¼çÍ×¤ÊÂ¦ÌÌ¤«¤éÀß·×¤òÄó°Æ¤·¡¢°Û¤Ê¤ëÅÅÎÏÌ©ÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±¤ËÊ£¿ô¤Î»²¾ÈÀß·×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÅÅÎÏ¾ÃÈñ¡¢ÅÅ²½¡¢ÄãÃºÁÇÈ¯ÅÅ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿³×¿·Åª¤Ç´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÄãÃºÁÇ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥ïー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤È¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¿¼ÁØ¿äÏÀ¡¢¤ª¤è¤ÓÊ£¿ô¥â¥Ç¥ëÍ»¹çµ»½Ñ¤ÎµÞÂ®¤Ê¿ÊÊâ¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢AI¤Î±þÍÑ¥·¥Ê¥ê¥ª¤È²ÁÃÍ¤ÏÎÌÅªÀ®Ä¹¤«¤é¼ÁÅªÊÑ³×¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥ïー¤Ï¡¢³×¿·¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÅê»ñ¤ä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥ïー¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹µ»½Ñ¤ÎÅý¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ï¥Ã¥È¤¢¤¿¤ê¤Î·×»»Ç½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¶¯¸Ç¤Ê´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÏ¢·È¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¯¡¢¤è¤ê´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Ì¤Íè¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
