LVMHのパートナー、アディエンが世界のラグジュアリーセクターの決済を再定義





パリ, 2025年9月19日 /PRNewswire/ -- 大手企業向けのグローバル金融テクノロジー・プラットフォームであるアディエン（Adyen）は、高級品の世界的リーダーであるLVMHの全メゾンの決済システムを統一する、という国際的な大規模イニシアチブを支援しています。

アディエンのソリューションは、世界中のグループ傘下の約50のメゾン1 で稼働しており、ファッションやレザーグッズ、最高級のホスピタリティ、時計やジュエリー、ビューティー、百貨店にまで広がっています。

相乗効果を強化する戦略の一環として、 LVMHはメゾン全体でベストプラクティスの導入を推進しています。その目的は、 メゾンの独自のアイデンティティと卓越した基準を守りながら、グループの最も効果的な取り組みを活用し、その規模を拡大することにあります。

このような理念のもと、LVMHは2020年にアディエンをグローバル決済パートナーとして選定し、店舗とオンラインの決済基盤を統合するとともに、シームレスでハイエンドな顧客体験を提供することを目指しています。

アディエンのソリューション導入は、初期の展開段階から以下のような具体的な効果をもたらしています。

- 特にモバイル端末やTap to Payテクノロジーを活用した、摩擦のないプレミアムな店舗体験を提供

- 手入力の大幅な削減により、時間を節約し、ミスを最小限に抑制

- 照合作業および終業処理の自動化

- 一元的な統合を通じて、すべてのチャネル・地域・決済手段を単一のパートナーで網羅する、統一された決済アプローチ

ヨーロッパ、アジア太平洋地域、アメリカ大陸など、世界中に1,000以上の店舗を展開するこのプロジェクトの成功は、ブティックごとにカスタマイズされたサポートにもかかっています。

「このプロジェクトは、製品の品質とメゾンのクラフツマンシップを反映した、完璧な顧客体験を提供するというLVMHの大きな目標の一環です」と、LVMHのグループ・ペイメント・ディレクター、アルノー・ボゾンは述べています。「これは、エンドカスタマーだけでなく、ソリューションを利用する販売アドバイザーにも当てはまります。販売アドバイザーは決済処理に煩わされることなく、本来の役割である顧客へのアドバイスやサポートに専念できるようになりました。」

「 LVMHとのパートナーシップは、高級小売業の世界で顧客に有意義で快適な体験を提供するという共通のビジョンを反映しています」と、アディエンのCFOであるイーサン・タンドウスキーは述べました。「LVMHは、決済の円滑化だけでなく、LVMHの各メゾンにおけるあらゆるタッチポイント を高め、買い物客が購入するラグジュアリー製品にふさわしい体験をお客さまに提供できるよう、協力して取り組んでいます。この次の章でLVMHとともに何を成し遂げられるか、とても楽しみです。」

「LVMHのようなグループで統合プロジェクトを管理する場合、ハンズオン・サポートが重要な成功要因となります。アディエンの専門知識により、当社の特有のニーズに的確に対応し、柔軟に適応することができました」と、アルノー・ボゾンは付け加えます。

この統合は、さらに多くの メゾンへと拡大を続けており、エレガントで効率的、そして真にグローバルな決済体験を提供するという共通の目標を一層強化しています。

1_Maisons_は、グループのブランドを表すフランス語です。

