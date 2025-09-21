¡ØBRAZIL QUEST in ¾®´ä 2025¡Ù¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×°ìµó¾Ò²ð
¡Ö¿©¡¦Ä©Àï¡¦ÂÎ¸³¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÎÁÍý¤ä²»³Ú¡¦¥À¥ó¥¹¡¢ÅÁÅý³ÊÆ®µ»¡¢»Ò¤É¤âÍ·¤Ó¤Ê¤É¥Ö¥é¥¸¥ëÊ¸²½¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½
¾®´ä¤ò¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ª¾®´ä¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÎø¤ò¤¹¤ë¡ª
ºòÇ¯¤Î11·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ØBRAZIL QUEST in ¾®´ä¡Ù¡£Âç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Æº£Ç¯¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤âÂç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê´ë²è¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
¡Ö¿©¡¦Ä©Àï¡¦ÂÎ¸³¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÎÁÍý¤ä²»³Ú¡¦¥À¥ó¥¹¡¢ÅÁÅý³ÊÆ®µ»¡¢»Ò¤É¤âÍ·¤Ó¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¥é¥¸¥ëÊ¸²½¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö»²²Ã¡¦ÂÎ¸³·¿¡×¤¬Ì¥ÎÏ¡£°ìÊâÀè¤ÎÊ¸²½¸òÎ®ÂÎ¸³¤òÌ£¤ï¤ª¤¦
Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢¡Ú»²²Ã¡¦ÂÎ¸³·¿¡Û¤Ç¤¹¡£»²²Ã¤·°ì½ï¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿¼¤¤Ê¸²½¸òÎ®¤Î»þ´Ö¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°Ê²¼¡¢ÅöÆü¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¤¯¤ß's¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤Î¤ßÄê°÷¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»öÁ°Í½Ìó¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÏÅöÆüÄ¾ÀÜ²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï£È£Ð¡¦£Ó£Î£Ó¤Ë¤Æ¿ï»þ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡KOITTO TERRACE¢¡
¾ì½ê¡§https://maps.app.goo.gl/iWsok2QtuDgdQGMY8(https://maps.app.goo.gl/iWsok2QtuDgdQGMY8)
- 10:40～11:40¡¡¤¯¤ß's ¥¥Ã¥Á¥ó¡¡Pave de limão¤Å¤¯¤ê
¹Ö»Õ¡§Æ£ËÜ¤¯¤ß¡ÊToca de Aparecida¡Ë»²²ÃÎÁ¡§1,000±ß
¡úÄê°÷20Ì¾¡ú
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àDM¡Ê@brazil_quest¡Ë¤¿¤Ï¥áー¥ë¡Êbrazil-quest@hikarijs-mirai.org¡Ë¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- 12:10～12:55¡¡¥«¥Ý¥¨¥¤¥é¥·¥çー¡õ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¹Ö»Õ¡§¥á¥¹¥È¥ì¡¦¥¹¥¯¥êー¡ÊCapoeira Zoador Academy¡Ë
»²²ÃÎÁ¡§500±ß
- 13:20～14:05¡¡¥«¥·¥ã¥Ã¥µ¡¦¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ß¥Êー¡Ø¹ñÌ±¼ò¥«¥·¥ã¥Ã¥µ¤«¤éÃÎ¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¼«Á³¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡ÙA
¹Ö»Õ¡§ËãÀ¸ ²í¿Í¡Ê¥«¥·¥ã¥Ã¥µ¡¦¥«¥¦¥ó¥·¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
»²²ÃÎÁ¡§1,500±ß
- 14:30～15:15¡¡¼«Âð¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¡ª¥³ー¥Òー¤ÎÞ»¤ìÊý¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¹Ö»Õ¡§À¾»³ ÎÉÈþ¡Ê¸æÆ¦²°¡Ë
»²²ÃÎÁ¡§500±ß
- 15:35～16:20¡¡¥«¥·¥ã¥Ã¥µ¡¦¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ß¥Êー¡Ø¹ñÌ±¼ò¥«¥·¥ã¥Ã¥µ¤«¤éÃÎ¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¼«Á³¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡ÙB
¹Ö»Õ¡§ËãÀ¸ ²í¿Í¡Ê¥«¥·¥ã¥Ã¥µ¡¦¥«¥¦¥ó¥·¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
»²²ÃÎÁ¡§1,500±ß
- 16:45～17:30¡¡¥Õ¥£¥Êー¥ì¥Ñ¥´ー¥¸
½Ð±é¼Ô¡§Grupo Estação
Æþ¾ìÎÁ¡§500±ß
¢¨£³.£µ.¤ÎÆâÍÆ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¢¡¥¢¥ä¥¹¥«¥Õ¥§¾®´ä¢¡
https://maps.app.goo.gl/M2HU5mfwGcFrNjJV9(https://maps.app.goo.gl/M2HU5mfwGcFrNjJV9)
- 11:00～12:00¥µ¥ó¥Ð¥é¥¤¥Ö¡õ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¥·¥§¥¤¥«ー¤Î¿¶¤êÊý¡×
½Ð±é¼Ô¡¦¹Ö»Õ¡§¤«¤ó¤Î¤¿¤«¤·¤ÈAlem do sol
Æþ¾ìÎÁ¡§500±ß
- ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¸òÎ®²ñ Cafe Bate-papo
£±¡Ë12:15～13:00
£²¡Ë14:00～14:45
£³¡Ë15:00～15:45
- 12:00～16:00¡¡¥¢¥µ¥¤ー¤Î¼ï¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥êーºî¤ê
»²²ÃÎÁ¡§500±ß¡Ê»È¤Ã¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ë¹Ö»Õ¡§¤Î¤ê¤³
- 12:00～16:00¡¡ÀÞ¤ê»æ È¬Ëç¼êÎ¢·õºî¤ê
»²²ÃÎÁ¡§200±ß¹Ö»Õ¡§¥Á¥ª
¡þ¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡þ
