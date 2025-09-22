DXC、グローバルAIセンター・オブ・コンピテンスを立ち上げてエンタープライズAIの導入を加速

アッシュバーン、バージニア州, 2025年9月19日 /PRNewswire/ -- フォーチュン500にランクインするグローバル・テクノロジー・サービス・プロバイダーであるDXCテクノロジー（NYSE：DXC）は本日、世界的に拡大しているDXCのAIセンターのネットワークの一環として、新しいAIセンター・オブ・コンピテンスをポーランドのワルシャワに開設したことを発表しました。



同センターには、さまざまな業界に精通した500人のデータ＆AI専門家が在籍しており、世界中の企業がAIの力を活用してイノベーションの推進、業務の合理化、効率の向上、コストの削減を図る支援を提供しています。

NASDAQに上場し、世界中で25,000人以上を雇用する世界有数のインフラ企業であるフェロビアル（Ferrovial）をはじめ、DXCの顧客はすでにその恩恵を受けています。フェロビアルは、ワルシャワのAIセンター・オブ・コンピテンスでDXCのフルスタックエンジニアと協働し、コンサルティング、エンジニアリング、セキュアなエンタープライズサービスを組み合わせた次世代の生成AIプラットフォームであるAI Workbenchの開発に継続して取り組んでおり、責任あるAIを企業のビジネス全体に拡大できるよう支援しています。

フェロビアルは現在、AI Workbenchを使用してリアルタイムの業務管理を強化し、自社の安全基準の向上にも取り組んでいます。このソリューションは、リアルタイムの意思決定が可能な知的エージェントを30以上活用しており、フェロビアルの変化する状況や規制に対する素早い対応を可能にしています。

「ワルシャワのAIセンター・オブ・コンピテンスを通じて、DXCのグローバルエンジニアリングの専門知識を活用できることを嬉しく思います」とフェロビアルのデジタルハブディレクターのハビエル・ラサロ氏は述べています。「当社はDXCのエンジニアと緊密に協力してAI Workbenchを開発し、これを意思決定の最適化と安全性の向上のためにすでに組織全体で使用しています」

DXCのAIセンター・オブ・コンピテンスは、回復力のあるクラウドインフラ、直感的なAIインターフェース、研究開発向け集中ハブの3つの戦略的柱を中心に構築されています。このアプローチは、企業のAIパワーのフル活用、クラウド運用の簡素化、世界最高水準のデータセキュリティ基準の維持を可能にしています。

「AIセンター・オブ・コンピテンスとは、単なるテクノロジーの構築でなく、継続的な学習、コラボレーション、イノベーションのためのグローバルなエコシステムの創造です」とDXCのデータ＆AI担当マネージングディレクターのピート・マケボイは話しています。「ポーランド在籍の専門家は、世界各地の同僚や顧客と協働し、業界や地域を超えて有意義な変革を推進するソリューションを提供します。適切な人材を集め、プロセスを洗練させ、最先端のテクノロジーを活用することで、私たちは当社のAIイノベーションが強力であるだけでなく、実用的で持続可能な、真にインパクトのあるイノベーションになるようにします」

この新しいセンターは、ブルガリア、インド、フィリピン、スペインにも同様のハブを持つDXCのグローバルAIネットワークの一部となります。

DXCは、企業規模のAIとデータモダナイゼーションのリーダーとして、あらゆる業界の企業が人工知能の力を活用し、効率性、革新性、成長性を促進できるよう支援しています。また、データおよびエンジニアリングにおける数十年に及ぶ経験とAIセンターのグローバルネットワークにより、DXC AI Workbenchのような生成AIプラットフォームから各業界に特化したAIエージェントにいたるまで、安全でスケーラブルなソリューションを提供し、顧客が責任あるAIをすばやく業務に統合する後押しをします。

DXCテクノロジーについて

DXCテクノロジー （NYSE：DXC）は、情報技術サービスを提供する大手グローバル企業です。 世界の革新的な組織の多くに信頼されるオペレーティングパートナーとして、業界および企業の前進を後押しするソリューションを構築しています。同社のエンジニアリング、コンサルティング、テクノロジーの各専門家は、顧客のシステムおよびプロセスの簡素化、最適化、近代化、最も重要なワークロードの管理、AIを活用したインテリジェンスの業務への統合、セキュリティと信頼を最優先に据えて取り組む支援を提供しています。 詳しくは、dxc.com をご覧ください。

