ファーウェイ、AI中心の「星河インテリジェント・ネットワーク」を全面アップグレード：産業全体のインテリジェント・トランスフォメーションを加速

上海、2025年9月19日 /PRNewswire/ -- Huawei（ファーウェイ）は、HUAWEI CONNECT 2025（ファーウェイ・コネクト2025）にて「Xinghe Intelligent Network: Shaping Intelligent Connectivity in the AI Era（星河インテリジェント・ネットワーク：AI時代のインテリジェント接続の形成）」というテーマを掲げて、データ通信業界の革新に関するサミットを開催しました。ファーウェイのデータ通信製品ラインのプレジデント、Leon Wang氏は同イベントで、全面アップグレードされた、AI中心の星河インテリジェント・ネットワーク・ソリューションを発表しました。本ソリューションは、AI中心のブレーン、AI中心の接続、AI中心のデバイスという3層のアーキテクチャーを特徴としており、AIとネットワークの強力な統合を速めます。また、パケットロス無し、高スループット、確定的な低遅延（deterministic low latency）、全シナリオに対応するゼロトラスト・セキュリティーなど、多様なシナリオに特化した接続サービスと体験を企業へ提供します。AI対応ネットワーク、AI駆動ネットワーク、AI対応セキュリティという理念に基づき、このソリューションはあらゆる産業における知能化の可能性を解き放ちます。



Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, delivering a keynote speech



AIはかつてないスピードで世界を変革し、企業の運営を変容させると同時に、ネットワークに対して3つの重要な要求を突きつけています。それは、効率的な演算能力の解放、保証されたサービス体験、未知の脅威からの保護です。ファーウェイの「星河インテリジェント・ネットワーク」はこれに応えて、AI中心の3層アーキテクチャーを採用し、4つの中核的ソリューション（Xinghe AI Campus 星河AIキャンパス、Xinghe Intelligent WAN 星河インテリジェントWAN、Xinghe AI Fabric 2.0 星河AIファブリック2.0、Xinghe AI Network Security 星河AIネットワークセキュリティ）を全面的に強化し、産業全体のインテリジェント・トランスフォメーションを加速させます。

- 星河AIキャンパスは、セキュリティをデジタル世界から物理世界へと拡張し、包括的なセキュリティを備えたキャンパスを構築します。具体的には、昨年リリースされたファーウェイのWi-Fiシールドと不正アクセス防止技術が、エア・インターフェースとエンドポイント・アクセスのセキュリティに効果的に対応します。隠しカメラの脅威への対策として、業界初となるスパイカメラ検知機能を搭載した無線アクセスポイント（AP）を導入します。このAPは隠しカメラを正確に検知し、24時間365日体制で企業の機密とプライバシーを保護します。役員室、研究開発ラボなどの重要エリアでは、Wi-Fi検知技術によって１センチ単位で微細な動作を検知し、人間の存在を正確に認識し、エリア内でシームレスかつ完全なセキュリティを保証します。

- 星河AIファブリック2.0は、汎用コンピューティングとAIコンピューティングにインテリジェントな保証を提供し、演算能力を最大限に解放します。汎用コンピューティングのシナリオでは、スイッチとセキュリティー・デバイスを統合してシミュレーションを行うことで、新サービスの展開を7日間から5分に短縮します。一つのデバイスで20万以上のサービス・フローをリアルタイムで検知し、あらゆる障害を数秒で検出します。AIコンピューティングのシナリオでは、ファーウェイ独自のAI検知と統一されたトレーニング・推論スケジューリング・エンジンによってGPUのトレーニングと推論の役割を俊敏に切り替えることで、演算利用率100%を達成し、推論性能を10%向上させます。さらに、独自の4層アーキテクチャーと2層クラスター・ネットワークを採用し、10万GPUをサポートします。これによって従来の3層設計と比べてコストが40%削減され、最適なAIコンピューティング基盤を構築できるようになります。

- 星河インテリジェントWANは、大容量の統合型コンピューティング・ネットワーク・サービスを実現し、企業の要求に応じて演算能力を提供します。基本版とプロ版の2種類のインテリジェント企業専用線サービスを提供し、ロスレスなStarnetアルゴリズムとStarnetベクトル・エンジンを活用することで、長距離伝送におけるパケットロスをゼロにし、演算効率の低下を5%未満に保ちつつ、機密データをオンプレミスに保持します。このソリューションは初期投資を大幅に削減し、柔軟なスケーリングを叶え、データ・セキュリティと効率的な演算利用の両方を保証します。

- 星河AIネットワークセキュリティは「AI対AI」を中心に据えて、全シナリオに対応したAIゼロトラスト・セキュリティーの基盤を構築します。ファーウェイは、世界中の100以上のクラウド・ノードから収集した膨大なデータを用いて包括的なAIセキュリティー・モデルを訓練しました。その結果、未知の脅威に対して95%の検知率（業界最高水準）を達成することができました。これらのAIセキュリティー・モデルはファーウェイ独自のAIコア（専用演算能力）により、ローカルのファイアウォールに統合されます。エミュレーター・エンジンによる亜種ウイルスの解凍機能と組み合わせることで、脅威をリアルタイムで識別・遮断します。

さらに、AIによって365日24時間体制の自律的運用保守（O&M）を実現するネットワーク・エージェント、「NetMaster」は、ネットワークの中断を確実に防ぎ、信頼性の高い接続性を保証します。また、AP設置位置、環境干渉、端末体験を正確に感知します。電波の届きにくいエリアや強い干渉といった典型的なWi-Fi関連の問題を検知すると、カバレッジ・干渉・負荷のに渡って最適な解決策を算出して実行します。これによって無線障害の80%が自動的に解決されます。

サミットでは、清華大学、北京大学、山東大学、iFLYTEKなど業界の主要顧客と共同で達成したイノベーションの成果を発表しました。さらに、深圳供電局、Shenzhen Welkin School（深圳市雲端学校）、中国太平洋保険（集団）有限公司、Resorts World Sentosa（リゾート・ワールド・セントーサ、シンガポール）といった業界の先駆者達とのグローバル・ショーケースについて公表しました。これらのベンチマーク事例は教育、電力、金融、や重要な企業分野にわたっており、世界的なデジタル・トランスフォメーションおよびインテリジェント・トランスフォメーションの模範を示しています。

ファーウェイは「AI for All, All on IP」の理念に従って、星河インテリジェント・ネットワーク製品およびソリューションの革新とアップグレードを継続していきます。そして、世界中の顧客やパートナーと連携してAI中心のネットワークを構築し、知能化時代を共に形成していきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com