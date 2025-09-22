ファーウェイ、スマートテクノロジーの未来を切り開く革新的製品ラインナップを発表

パリ、2025年9月19日 /PRNewswire/ -- ファーウェイは本日、「Ride the Wind(風に乗れ)」をテーマに、パリでグローバル・イノベーティブ・プロダクト・ローンチイベントを開催しました。このイベントでは、洗練されたデザインと専門的な健康・フィットネスモニタリング機能を融合させた次世代の HUAWEI WATCH GT 6シリーズ、HUAWEI WATCH Ultimate 2、HUAWEI WATCH D2が華々しいデビューを飾りました。さらに、優れた撮影性能とユーザー体験を提供するHUAWEI nova 14シリーズ、HUAWEI FreeBuds 7i、HUAWEI MatePad 12 Xも発表されました。新製品に加え、ファーウェイは新しいブランドキャッチコピー「Now Is Yours(今は君のもの)」を発表し、2025年のGoPaintワールドワイド・クリエイティング・アクティビティを開始しました。若者に焦点を当て、テクノロジーを日常生活に溶け込ませる包括的なビジョンを掲げ、世界中の顧客に共に未来を想像しようと呼びかけています。

HUAWEI WATCH GT 6シリーズ：屋外ワークアウト体験の再構築

HUAWEI WATCH GT 6シリーズは、「Ride the Wind」というキャッチコピーを体現し、ファッションとアスレチックを融合した新しい製品です。エンジニアリングの全刷新により、驚異の21日間のバッテリー寿命と屋外での正確な測位を実現。新開発のHUAWEI TruSense Systemにより、あらゆる場面で迅速かつ正確な健康データを提供します。



HUAWEI WATCH GT 6 Pro



100以上の運動モードに基づき、HUAWEI WATCH GT 6シリーズは4種類の主な屋外アクティビティを対象に大幅な機能強化を導入。新たに追加されたサイクリングモードでは、専門的なパワーメーターが不要となる仮想パワーメーターを搭載。プロ仕様の運動分析で高度なサイクリングを可能にします。またトレイルランニングモードでは、正確な測位、高度傾向チャート、リアルタイム勾配分析などの次世代機能を装備。ルートの課題を特定することでエネルギー配分を最適化します。ゴルフモードは、高精細なフェアウェイマップなど高い機能により、ショットの精度を高めます。さらにスキーモードでは、正確な測位と豊富なデータで、プロフェッショナルでスリリングな滑走を提供します。

HUAWEI WATCH Ultimate 2とWATCH D2：専門的フィットネスと健康モニタリングの新展開

HUAWEI WATCH Ultimate 2 は、業界初の150m潜水対応でオーディオ機能を備えたスマートウォッチとしてデビューしました。画期的なドルフィンソナー通信により、30mまでの水中におけるウォッチ同士でのメッセージ送受信や、60mまでのワンタッチSOS機能を備え、深海での効率的な水中通信と安心を提供します。HUAWEI WATCH D2は鮮やかなブルーの新色で登場し、より包括的な血圧モニタリング機能を搭載。単発や定期のリマインダー、個別測定、動的血圧モニタリングを組み合わせることで、様々なユーザーの需要に応える、強固で多機能かつ効率的な血圧管理システムを提供します。



HUAWEI WATCH Ultimate 2



HUAWEI nova 14シリーズ：ウルトラクロマカメラでプロレベルの撮影の新しい形を提示

HUAWEI nova 14シリーズは、「Pro Your Portrait(プロのような写真をあなたに)」のコンセプトで、スマートフォンでの写真撮影を再構築します。初のウルトラクロマカメラと改良されたXD ポートレートエンジンを搭載し、卓越した奥行きと質感の映像を実現。ライブ音楽会場などの低光量環境でも、驚くほど鮮明で細やかな画質を提供します。50MPの前面カメラは、オートフォーカスのポートレートデュアルカメラと特別な5倍ズームが可能で、優れた自撮り性能を発揮。さらに、AIベストエクスプレッションや AIリムーブなどの画期的なAI写真編集機能を搭載。プロ級の編集ツールをユーザーの手に届け、一枚一枚が輝く完璧な写真撮影を可能にします。

HUAWEI MatePad 12 XとMペンシルPro：ペーパーレス学習とクリエイティビティの新時代

新たに発表された HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition タブレットは、視覚的快適さを追求した超クリアなPaperMatte画面を搭載。HUAWEI Mペンシル Proスタイラスとスムーズに連携し、つまみ操作によるアプリ内ラジアルメニューのポップアップ、ワンタップでHUAWEI Notesへのアクセス、ひねり操作によるブラシ切り替えなどの便利な機能が備わっています。

GoPaintワールドワイド・クリエイティング・アクティビティ2025が正式にスタートしました。今回のコンテストは、ナラティブアート、デジタル水彩とインク、SFアート、先駆的絵画の4つの伝統カテゴリーを維持しつつ、新たにアニメーションカテゴリーを追加。このGoPaintイベントは、世界中のクリエイティブなユーザーがペンを手にし、想像力を解き放つきっかけとなることを目指しています。

Now Is Yours(今は君のもの)：若者との対話を深めるファーウェイ

ファーウェイは、ポップなブランドキャッチコピー「Now Is Yours」を発表し、これは世界中の新世代顧客との深い対話を続ける意気込みを表しています。このコピーは開放性と包括性を基にしており、革新的でありながら人間味のある技術を通じて文化的・感情的な共鳴を生み出すことを目指します。



Now Is Yours



未来に向けて、ファーウェイは若者文化を支持し、イノベーションを共通の言語として用いることを改めて強調しています。より温かみと共感を持った技術設計により、世界のコミュニティと歩調を合わせ、無限の可能性に満ちた未来へ共に旅を始めます。

