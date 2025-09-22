2025年中国泰安投資貿易協力フェアが成功裏に開催

中国・泰安、2025年9月19日 /PRNewswire/ -- 香港商報山東支局の報道によると、2025年9月5日に中国泰安投資貿易協力フェアが開催されたと伝えられています。商談会では集中契約式が行われ、泰安市における新しい工業化の革新的な発展や、金融・企業フレンドリー政策の推進に関する実践的な提言がなされました。また、「高品質な投資誘致の典型事例」8件が発表されました。

今回のフェアでは、合同調印式が行われ、泰安市の次世代型工業化の推進と、金融や企業に配慮した政策の展開について、実践的な提言が示されました。さらに、投資誘致の優良事例も8件発表されました。商務部投資促進局、山東省商務庁、泰安市政府が主催したこのフェアでは、国内外のフォーチュン・グローバル500企業をはじめ、上場企業や各業界の有力企業などから20名以上の代表が出席し、参加者は延べ200名を超えました。

第39回泰山国際登山フェスティバルの経済・貿易分野の主要イベントとして開催された2025年中国泰安投資貿易協力フェアは、泰安市にとって、国際的な交流の拡大と成長加速を後押しする重要な場となりました。泰安市は、産業都市としての成長を図るうえで、投資誘致を最も重視しており、『441X』型現代産業システムの発展に力を入れています。こうした方針のもと、資金、商業、資源など幅広い分野での投資を通じて、大規模で高度な技術や強い波及効果を持つ重点プロジェクトを数多く誘致しました。これらのプロジェクトは優れた構造と将来性を持ち、大手・有力企業の誘致を後押し、泰安市の産業チェーンに質の高い成長をもたらしています。

近年、泰安市は「産業協同、デジタル活用、エネルギー革命、金融支援、技術高度化、物流効率化、海外展開」という7つの重点方針に基づき、産業都市としての強化を進めてきました。経済は安定的で前向きな成長を示し、複数の指標で山東省内の上位に位置しています。2025年上半期の域内総生産（GDP）は1923.4億元に達し、前年同期比6.2％増を記録しました。

