日本のゲノム編集市場見通し：2035年までの主要推進要因、課題および競争環境
KD Market Insights は、『日本ゲノム編集市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』と題した市場調査レポートを発表しました。本レポートの範囲には、現行の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいて事業判断を行えるよう設計されています。本調査レポートにおいて、KD Market Insights の研究者は一次・二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、Go-to-Market（GTM）戦略の理解を行いました。
調査レポートによると、日本のゲノム編集市場は2025年～2035年の間に年平均成長率（CAGR）18.1％が見込まれており、2035年末までに15億2,150万米ドルの市場規模を達成すると予測されている。2025年の市場規模は3億5,260万米ドルの収益と評価された。
日本ゲノム編集市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
日本のゲノム編集市場は、CRISPR、TALENs、その他の遺伝子編集技術の進展によって進化しており、バイオテクノロジーおよびライフサイエンス産業の重要なセグメントとなっている。ゲノム編集はDNAを精密に改変できる技術であり、医療研究、農業、創薬、産業バイオテクノロジーなど幅広い応用を可能にする。強力な政府支援、先進的な研究インフラ、拡大するバイオテクノロジーエコシステムが交差する日本では、ゲノム編集は変革的な分野として浮上している。
日本は、医療、再生医療、個別化治療のイノベーションに注力しており、ゲノム編集は国家的に重要な領域となっている。加えて、農作物改良や家畜育種にも応用され、食料安全保障の課題に対応している。大学や研究機関、民間企業間の連携が強化されており、市場は持続的成長に向けて動いている。
市場規模とシェア
日本は、先進的な科学力と規制環境に支えられ、アジア太平洋地域のゲノム編集市場で重要なシェアを有している。学術研究機関やバイオテク系スタートアップがイノベーションの最前線に立ち、製薬企業もゲノム編集を用いた治療に大規模投資を行っている。特に医療分野（がん、希少遺伝性疾患、再生医療）が市場をリードしているが、農業や産業バイオテクノロジーも急成長中のセグメントである。
国内需要は国際的な共同研究によって補完されており、日本企業は世界のバイオテクリーダーと提携して治療法や農業ソリューションを開発している。さらに、ライフサイエンスやバイオテクノロジー革新に向けたベンチャーキャピタルや政府資金の増加も市場を後押ししている。
成長要因
遺伝性疾患の増加 - 希少疾患やがんの増加が高度なゲノム編集ソリューションへの需要を促進。
政府の支援と政策 - バイオテクノロジーや再生医療を推進する国家的取り組み。
高齢化 - 高齢化社会が個別化・再生医療の需要を拡大。
技術革新 - CRISPR-Cas9、ベースエディティング、プライムエディティングの進展が効率と精度を向上。
農業応用 - 作物の耐性強化や食料安全保障に寄与。
研究エコシステムの成長 - 大学、研究機関、スタートアップの存在感が強い。
国際協力 - 世界のバイオテク企業との提携が高度なツールと市場アクセスを拡大。
