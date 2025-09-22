日本の機能性ヨーグルト市場見通し 2035年 ― 投資ポテンシャルと消費者インサイト
KD Market Insights は、『日本機能性ヨーグルト市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』と題した市場調査レポートを発表しました。本レポートの範囲には、現行の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいて事業判断を行えるよう設計されています。本調査レポートにおいて、KD Market Insights の研究者は一次・二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、Go-to-Market（GTM）戦略の理解を行いました。
調査報告書によると、日本の機能性ヨーグルト市場は2025年～2035年の間に年平均成長率（CAGR）7.3％で成長し、2035年末までに57億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2025年時点での市場規模は28億米ドルでした。
日本機能性ヨーグルト市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
日本の機能性ヨーグルト市場は、消費者が健康志向の食生活を採用し、栄養価の高い機能性食品を重視するにつれて着実に成長している。プロバイオティクス、ビタミン、ミネラル、その他の生理活性成分を強化した機能性ヨーグルトは、消化器の健康、免疫力の向上、総合的なウェルネスを求める日本の消費者に人気のある選択肢となっている。
日本には、味噌、納豆、漬物など発酵食品の長い食文化があり、ヨーグルト消費に有利な環境を作り出している。ヨーグルトはおやつや朝食としてだけでなく、健康長寿を推進する取り組みに沿った機能性食品としても位置付けられている。高齢化の進展と腸内環境や予防医療への関心の高まりにより、機能性ヨーグルトは乳製品業界における重要なセグメントとなっている。
市場規模とシェア
機能性ヨーグルトは日本の乳製品市場において大きな割合を占めており、その中でもプロバイオティクスヨーグルトが売上をリードしている。東京、大阪、横浜といった都市部の消費者層は、健康とウェルネスへの高い関心から需要を大きく牽引している。利便性と「持ち運びしやすさ」への嗜好により、飲むヨーグルトが特に人気を集めている。
市場は明治、ヤクルト本社、森永乳業といった国内大手乳業メーカーが支配しており、幅広いプロバイオティクスや強化型ヨーグルト製品を提供している。国際ブランドも参入しているが、ブランドロイヤルティと品質への信頼を背景に国内メーカーが優位性を保っている。
成長要因
高齢化 - 高齢者層は消化、骨の健康、免疫力をサポートする食品需要を増加させている。
プロバイオティクスへの認知 - 腸内環境とプロバイオティクスの利点に関する消費者の知識がヨーグルト消費を促進。
予防医療の潮流 - 機能性食品（ヨーグルトを含む）は医療費削減に向けた予防的食生活に合致。
生活様式の変化と利便性 - 都市部の多忙なライフスタイルが携帯可能で飲みやすいヨーグルトを支持。
製品革新 - 無糖、乳糖不使用、植物由来の機能性ヨーグルト開発が消費者層を拡大。
発酵食品文化 - ヨーグルト消費は日本の伝統的食習慣と補完関係にある。
Eコマースと小売の拡大 - オンライン食品販売やコンビニによって入手しやすさが向上。
