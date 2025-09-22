日本の半導体デバイス市場見通し（～2035年）：主要セグメント、成長要因、競争に関する洞察
KD Market Insights は、『日本半導体デバイス市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』と題した市場調査レポートを発表しました。本レポートの範囲には、現行の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいて事業判断を行えるよう設計されています。本調査レポートにおいて、KD Market Insights の研究者は一次・二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、Go-to-Market（GTM）戦略の理解を行いました。
調査報告によると、日本の半導体デバイス市場は2025年～2035年の期間に年平均成長率4.7％を記録し、2035年末までに市場規模は988億米ドルに達すると予測されている。2024年の市場規模は579億米ドルであった。
日本半導体デバイス市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
日本の半導体デバイス市場は、長年の知見、技術革新、強固な産業基盤によって支えられ、世界の半導体エコシステムにおいて重要な地位を占めている。日本は半導体材料、部品、製造装置の分野で世界的なリーダーとして認識されてきたが、チップ生産における優位性は韓国、台湾、中国によって挑戦を受けている。しかし、それでもなお、日本は世界のバリューチェーンに欠かせない存在である。
半導体デバイスは、家電、自動車、産業用オートメーション、通信の分野で不可欠である。日本市場は、先進的な自動車技術の導入拡大、5Gネットワークの拡張、省エネルギー製品の需要増加によって牽引されている。さらに、政府の戦略的政策は、半導体製造能力の回復や国際的パートナーシップの誘致に寄与し、市場動向を形作っている。
市場規模とシェア
日本はアジア太平洋地域の半導体デバイス市場で重要なシェアを占めている。特にパワー半導体、センサー、メモリーデバイスといった分野では世界的なリーダーである。自動車向け半導体は最大の市場セグメントの一つであり、日本の自動車産業の強みを反映している。また、家電分野も重要な市場であり、日本企業はカメラ、ゲーム機、家電製品などに向けて高性能チップを優先的に投入している。
台湾や韓国と比較して国内生産は減少しているが、日本企業は依然として半導体装置、材料、特殊デバイスで強いグローバルシェアを維持しており、世界の主要チップメーカーに不可欠なサプライヤーであり続けている。
成長要因
自動車の革新 - 電気自動車（EV）、ハイブリッド車、高度運転支援システム（ADAS）の普及により、パワー半導体やセンサーの需要が増加。
5G・通信の拡張 - 日本での5Gネットワークの急速な展開が高性能半導体デバイスを必要とする。
家電需要 - スマートフォン、ゲーム機、カメラ、ウェアラブル機器が高度な半導体需要を牽引。
産業オートメーションとIoT - スマート製造やコネクテッドデバイスの普及がセンサーやマイクロコントローラの使用を拡大。
政府の取り組み - 投資を呼び込み、国内半導体生産を強化する支援政策。
技術進歩 - 小型化、省エネルギー化、AI統合により製品競争力を向上。
