＜後編＞【20代会社員調査】転職活動の情報収集とWeb活用の実態～採用サイトやSEO対策改善へのヒント～（SEO会社ランクエスト調べ）
https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ SEO対策支援実績4,300社のランクエストが20代転職者が重視する情報と不満点を徹底調査！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330099&id=bodyimage1】
転職市場が活発化するなか、20代の会社員にとっては求人情報サイトや企業の採用ページ、SNSなど、情報収集の手段が多様化しています。一方で、求職者がどの媒体を利用するのか、どんな情報に関心を持つのか、また採用サイトにどのような機能や工夫を求めているのかといった点については、まだ十分に把握されていません。
そこで、SEO対策支援実績4,300社のランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、20代会社員100名を対象にアンケートを実施しました。転職活動における情報収集からWeb利用の実態までを調査し、その傾向を明らかにしています。
今回の調査から見えてきた傾向は、20代がどのように求人情報を探し、何を重視しているのかを知るヒントとなります。採用サイトの改善、SEO対策や情報発信のあり方を見直すうえで、参考にしていただければ幸いです。
目次
◆ 調査1 ：転職活動で利用頻度の高いWebメディア
◆ 調査2 ：転職活動で最も重要視するWebコンテンツ
◆ 調査3 ：転職活動を進める上で、Webサイトで重要だと感じる機能
◆ 調査4 ：企業のWebマーケティング活動で不満に感じたことは？
◆ まとめ：「情報の鮮度」と「利便性」を実現する採用サイト設計とSEO対策
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
前編はこちら
https://www.dreamnews.jp/press/0000330098/
3．転職活動を進める上で、Webサイトで重要だと感じる機能は何ですか？転職活動をされたことない方は、転職活動をすると想定してお答えください。（複数回答可：注3）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330099&id=bodyimage2】
注3：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、転職活動を進める上でWebサイトで重要だと感じる機能をより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「求人検索機能（フィルターや検索オプション）」で32.0％（32人）となり、効率的に条件を絞り込んで探せる仕組みが強く求められていることが分かります。
次いで「モバイル対応（スマホやタブレットから簡単に応募できること）」が27.0％（27人）、「簡単で効率的な応募プロセス」が25.0％（25人）と続き、応募のしやすさや利便性を重視する傾向が読み取れます。
「企業情報（企業文化や価値観を詳しく知れるページ）」は20.0％（20人）で、仕事内容だけでなく価値観や社風を確認したいニーズも一定程度存在しています。
一方で、「企業のSNSリンクや更新情報がわかるページ」9.0％（9人）、「動画コンテンツ（職場紹介や社員インタビュー）」6.0％（6人）、「自分の応募状況や進捗が見えるダッシュボード」5.0％（5人）、「オファーレターや面接の日程調整ができる機能」4.0％（4人）はいずれも一桁台にとどまり、補助的な機能として位置づけられていることがうかがえます。
4．転職活動中に企業のWebマーケティング活動で不満に感じたことは何ですか？（複数回答可：注4）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330099&id=bodyimage3】
注3：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、転職活動を進める上でWebサイトで重要だと感じる機能をより明確に把握できるようにしています。
