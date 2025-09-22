＜前編＞【20代会社員調査】転職活動の情報収集とWeb活用の実態～採用サイトやSEO対策改善へのヒント～（SEO会社ランクエスト調べ）
https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ SEO対策支援実績4,300社のランクエストが20代転職者が重視する情報と不満点を徹底調査！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330098&id=bodyimage1】
転職市場が活発化するなか、20代の会社員にとっては求人情報サイトや企業の採用ページ、SNSなど、情報収集の手段が多様化しています。一方で、求職者がどの媒体を利用するのか、どんな情報に関心を持つのか、また採用サイトにどのような機能や工夫を求めているのかといった点については、まだ十分に把握されていません。
そこで、SEO対策支援実績4,300社のランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、20代会社員100名を対象にアンケートを実施しました。転職活動における情報収集からWeb利用の実態までを調査し、その傾向を明らかにしています。
今回の調査から見えてきた傾向は、20代がどのように求人情報を探し、何を重視しているのかを知るヒントとなります。採用サイトの改善、SEO対策や情報発信のあり方を見直すうえで、参考にしていただければ幸いです。
目次
◆ 調査1 ：転職活動で利用頻度の高いWebメディア
◆ 調査2 ：転職活動で最も重要視するWebコンテンツ
◆ 調査3 ：転職活動を進める上で、Webサイトで重要だと感じる機能
◆ 調査4 ：企業のWebマーケティング活動で不満に感じたことは？
◆ まとめ：「情報の鮮度」と「利便性」を実現する採用サイト設計とSEO対策
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
後編はこちら
https://www.dreamnews.jp/press/0000330099/
1．転職活動で利用頻度の高いWebメディアは何ですか？転職活動をされたことない方は、転職活動をすると想定してお答えください。（複数回答可：注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330098&id=bodyimage2】
注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は3つまでに制限しています。これにより、転職活動で利用頻度の高いWebメディアをより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「求人情報サイト（Indeed、リクナビ、マイナビ等）」で、46.0％（46人）に達し、20代会社員の転職活動における主要な情報源となっていることが分かります。
次いで「求人広告（Google広告やSNS広告など）」が29.0％（29人）と高く、広告経由での情報接触が一定の存在感を示しています。また、「企業公式の採用ページ」も22.0％（22人）と大きな影響力を持っています。
一方で、「YouTube等の動画コンテンツ」10.0％（10人）、「SNS」9.0％（9人）、「転職エージェントのWebサイト」9.0％（9人）といったチャネルは1割前後にとどまり、情報収集の中心にはなりにくい傾向があります。
最も少なかったのは「企業ブログや採用ブログ」で4.0％（4人）にとどまり、直接的な採用広報としての影響力は限定的だと考えられます。
2．転職活動において、最も重要視するWebコンテンツは何ですか？転職活動をされたことない方は、転職活動をすると想定してお答えください。（複数回答可：注2）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330098&id=bodyimage3】
監修者：杉本 貴之（Takayuki Sugimoto）
株式会社ecloreにて年間120社超のSEOコンサルを担当。SEO分野で培った分析力と多数の企業との豊富なコミュニケーション経験を活かし、消費者の購買行動や市場動向を深く理解。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330098&id=bodyimage1】
転職市場が活発化するなか、20代の会社員にとっては求人情報サイトや企業の採用ページ、SNSなど、情報収集の手段が多様化しています。一方で、求職者がどの媒体を利用するのか、どんな情報に関心を持つのか、また採用サイトにどのような機能や工夫を求めているのかといった点については、まだ十分に把握されていません。
そこで、SEO対策支援実績4,300社のランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、20代会社員100名を対象にアンケートを実施しました。転職活動における情報収集からWeb利用の実態までを調査し、その傾向を明らかにしています。
今回の調査から見えてきた傾向は、20代がどのように求人情報を探し、何を重視しているのかを知るヒントとなります。採用サイトの改善、SEO対策や情報発信のあり方を見直すうえで、参考にしていただければ幸いです。
目次
◆ 調査1 ：転職活動で利用頻度の高いWebメディア
◆ 調査2 ：転職活動で最も重要視するWebコンテンツ
◆ 調査3 ：転職活動を進める上で、Webサイトで重要だと感じる機能
◆ 調査4 ：企業のWebマーケティング活動で不満に感じたことは？
◆ まとめ：「情報の鮮度」と「利便性」を実現する採用サイト設計とSEO対策
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
後編はこちら
https://www.dreamnews.jp/press/0000330099/
1．転職活動で利用頻度の高いWebメディアは何ですか？転職活動をされたことない方は、転職活動をすると想定してお答えください。（複数回答可：注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330098&id=bodyimage2】
注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は3つまでに制限しています。これにより、転職活動で利用頻度の高いWebメディアをより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「求人情報サイト（Indeed、リクナビ、マイナビ等）」で、46.0％（46人）に達し、20代会社員の転職活動における主要な情報源となっていることが分かります。
次いで「求人広告（Google広告やSNS広告など）」が29.0％（29人）と高く、広告経由での情報接触が一定の存在感を示しています。また、「企業公式の採用ページ」も22.0％（22人）と大きな影響力を持っています。
一方で、「YouTube等の動画コンテンツ」10.0％（10人）、「SNS」9.0％（9人）、「転職エージェントのWebサイト」9.0％（9人）といったチャネルは1割前後にとどまり、情報収集の中心にはなりにくい傾向があります。
最も少なかったのは「企業ブログや採用ブログ」で4.0％（4人）にとどまり、直接的な採用広報としての影響力は限定的だと考えられます。
2．転職活動において、最も重要視するWebコンテンツは何ですか？転職活動をされたことない方は、転職活動をすると想定してお答えください。（複数回答可：注2）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330098&id=bodyimage3】
監修者：杉本 貴之（Takayuki Sugimoto）
株式会社ecloreにて年間120社超のSEOコンサルを担当。SEO分野で培った分析力と多数の企業との豊富なコミュニケーション経験を活かし、消費者の購買行動や市場動向を深く理解。