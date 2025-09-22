樽谷大助 「欧州を西から東へ横断 世界平和への道 オリンピック・ピースラリーの旅が始まった」
Day1世界平和への希望を乗せて、モナコからフランス、そしてイタリアへ（2025年9月11日）
9月11日、地中海の陽光が降り注ぐモナコを一人樽谷大助は愛車のシトロエンと共に旅立った。前回とは打って変わり今回はソロドライブである。彼の目的地はウクライナのオデッセイ。その道程は単なるドライブではなく西から東を横断する、世界平和への願いを乗せた「ピースラリー」の幕開けである。
フランスの風を受けイタリアの国境を越える。この日、樽谷は平和の伝道師として種を蒔く第一歩を踏み出した。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330097&id=bodyimage1】
Day2 1100kmを駆け抜け、出会いを紡ぐ（2025年9月12日）
深夜になり、ようやく目的地であるイタリアの宿に到着した樽谷。走行距離はすでに1100キロを超え。道中、ドイツ、オーストリアへと続く道のりでは、4度も雨に降られながらも、行く先々で様々な人々との出会いがあった。車が繋ぐ、小さな平和の輪が広がる。旅はまだ始まったばかりである。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330097&id=bodyimage2】
Day3 聖フロリアン修道院の厳かな儀式と、バイエルン軍の日本人騎士（2025年9月13日）
翌日、2025年9月13日。オーストリアの聖フロリアン修道院大聖堂にて、厳粛な修道会の儀式が執り行われた。樽谷大助は、バイエルン軍の日本人騎士として、ただ一人、日本人としてその行進に参加した。ヨーロッパを守るNATO（北大西洋条約機構）の司令官たちも列席する中、そのミサは数々の高位聖職者によって祝われた。
儀式の間、樽谷は修道会のモットー「Fiatiustitia aut pereat mundus（世界は我らの御心によって成り立つ）」そして1992年に教皇ヨハネ・パウロ2世聖下が示したという「決して立ち止まることを始めてはならないし、決して始めることを止めてはならない」という指針を心に刻んだ。
パンデミックや戦争、環境災害といった今は災いがどこで始まるか予測困難な時代になったが、主の精神に則ってエネルギーを充電することの重要性を改めて感じた。
休憩時間には、58代司祭であるクラウス・ゾンライトナー博士と気軽に言葉を交わした。クラウスに「ネットに出ていたよ」というと「今はもうインターネットの社会だから見つけるのが早いね」と笑顔で語り合った。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330097&id=bodyimage3】
友情と平和の勲章、そして受け継がれる願い
儀式の後、樽谷は二つの光栄な勲章を受賞し、オーストリア軍からは記念のペンとサーチライトが贈られた。喜びと感謝の念に浸る樽谷は、その場で自身の平和活動について語る機会を得た。ドイツ語は分からずとも、彼の熱意は伝わったことだろう。
そして、樽谷はローマ教皇に手渡した「禎子の折り鶴」のレプリカを、グランドマスターであるエルンスト・クーグラーに贈呈した。原爆の悲劇が二度と繰り返されないようにという、平和への切なる願いが込められた折り鶴は、修道会の聖なる空間に新たなメッセージを刻んだ。
夕食会では、ドイツ、オーストリア、そしてNATO加盟国の仲間たちと共に楽しいひとときを過ごした。バイエルン軍恒例の葉巻をくゆらせながら、国境を越えた友情を深める。隊長のヨハンからは「大助の事みんな好きなんだよ」という温かい言葉と、新しい公式ユニフォームが贈られた。仲間たちの温かい見送りに感謝し、樽谷は次の目的地へと向かった。ピースラリーはまだ終わらない。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330097&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330097&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330097&id=bodyimage3】
