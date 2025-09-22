検索順位別クリック率を徹底分析！歯科業界の検索行動とSEO対策（8月度：SEO会社ランクエスト調べ）
https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ SEO支援実績4,300社のランクエストが歯科業界の1～10位の検索順位毎のクリック率を分析
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330096&id=bodyimage1】
SEO支援実績4,300社のランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、2025年8月において歯科業界のクライアントサイトで上位10位以内にランクインした6,927件の歯科関連キーワードを対象に検索順位ごとのクリック率（CTR）を分析しました。
さらに、SEO業界向けの自社サイト（注）のクリック率データと比較することで、歯科業界特有のクリック傾向やユーザー行動の違いも明らかにしています。
検索での探し方や情報の選び方は、業界ごとに少しずつ違いがあります。今回のデータが、歯科業界ならではのユーザー行動を理解するきっかけとなり、SEO対策を考える際のヒントになれば幸いです。
目次
1．2025年8月度：歯科業界における検索表示順位別クリック率
1-1．1位は高水準のクリック率
1-2．2位・3位も一定の流入を確保
1-3．4位以降でも存在感を発揮
2．2025年8月度：歯科業界 vs SEO業界の検索順位別クリック率比較
2-1．1位はSEO業界より低めだが存在感は健在
2-2．比較検討を重視するユーザー行動が表面化
2-3．下位順位での健闘が見られる特徴
3．歯科業界のクリック率から見る検索行動とSEO対策
3-1．歯科業界でも「まずは1位」が選ばれる傾向
3-2．1位依存ではなく広がるクリックの分散
3-3．下位順位でも健闘する歯科業界の特徴
3-4．SEO対策の方向性
（注） ランクエストが運営するメディア：https://rank-quest.jp/
1．2025年8月度：歯科業界における検索表示順位別クリック率（CTR）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330096&id=bodyimage2】
1-1．1位は高水準のクリック率
検索順位1位のクリック率は32.6％と高い水準を記録しており、検索ユーザーのおよそ3人に1人が最上位の結果を選んでいます。最初に表示される情報への信頼感がそのまま行動に表れていると考えられます。
1-2．2位・3位も一定の流入を確保
2位は13.0％、3位は4.8％と、1位と比べると大きく下がるものの、依然として一定のクリックが得られています。特に2位は1割以上のCTRを維持しており、上位数件の中で複数の選択肢を比較しながらクリックするユーザーが一定数存在していることがわかります。
1-3．4位以降でも存在感を発揮
4位（2.5％）、5位（1.6％）を中心に、6位以降でも1％前後のクリック率が確認できます。数値としては高くないものの、検索結果の下位に表示されても一定のユーザーがアクセスしている点は注目すべきです。特に検討意欲の高いユーザーが下位まで見ていると考えられ、流入の機会が完全に失われるわけではありません。
2．2025年8月度：歯科業界 vs SEO業界の検索順位別クリック率比較
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330096&id=bodyimage3】
※ SEO業界のCTR情報はランクエストサイト（ https://rank-quest.jp/ ）のデータに基づいています。
2-1．1位はSEO業界より低めだが存在感は健在
歯科業界の1位CTRは32.6％と高水準で、検索ユーザーの約3人に1人が最上位を選んでいることがわかります。SEO業界（41.0％）と比べると▲8.4ptと差がありますが、それでも検索結果における最大のクリック流入源である点は変わりません。
