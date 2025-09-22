100回記念！？ 女性コミュニティ『驚異の女子会ティラノサウルス定例会vol.100』開催！！
【CHOBITTO宣言】
女性の感性で世の中をCHOBITTO変えよう！
『ティラノサウルス』は、オンライン化が加速する中、大きく成長したアクティブな女性SNSコミュニティ。フリーランスの女性、個人事業主の女性、起業を夢みる女性、職場で働く女性などが全国から参加し、SNSトータルフォロワー数は3000超え。
職種（ジャンル）も関係なし、年齢差も関係なし、20代～60代の女性が自由気ままにトークセッションを繰り広げる学び系コミュニティです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330080&id=bodyimage1】
【墨田区出身の作詞作曲家・古田喜昭氏による100回記念レクチャー】
月一回の定例会が100回目を迎えるにあたり、墨田区創業支援施設SIC（SUMIDA INNOVATION CORE）でスペシャルイベントを開催。
墨田区という地域から始まり、全国に広がった女性コミュニティの成長を祝うとともに、企業と女性の交流の場ともします。
【開催概要】
イベント名：『驚異の女子会ティラノサウルス定例会vol.100』100回達成記念イベント
開催日時：2025年9月24日（水）18:30～20:30
会場：墨田区産業共創施設 SUMIDA INNOVATION CORE
【プログラム詳細】
◆活動紹介「Tyrannosaurus2026」／ティラノサウルス主宰・やなせ瑞代
◆特別レクチャー「ヒットのメカニズム」／古田喜昭氏（墨田区出身作曲家）
◆体験ワークショップ「オリジナルアロマづくり」／池谷ユリ氏（空間演出トータルコーディネーター https://societe-de-projets.com/）
◆交流タイム
【主催】
Baby-J 主催・運営 https://baby-j.jp/ 協力／スリーアイズ株式会社
【協賛】
株式会社SYLPHID
株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレット
ウィンライフ・ジャパン株式会社 他
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330080&id=bodyimage2】
※本イベントへの参加はお申し込みが必要です。
取材・メディアの方は、下記からお申し込みください。
https://tyrannosaurus100.peatix.com/
【多彩な学びのプラットフォーム】
月1回の定例会のほか、ブランディング、マーケティング、コンテンツのブラッシュアップなどを学ぶオンラインスクール（無料）を定期的に開催。他にも、パーソナルブランディング「未来撮り」、動画作りをサポートする「DOGAJO（動画制作女子）」など、さまざまな学びのメニューを提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330080&id=bodyimage4】
【公式SNSで最新情報をチェック！】
日本の女性を世界に発信するSNSコミュニティ
◆Instagram：@amazingtyra_official
https://www.instagram.com/amazingtyra_official
今すぐフォローして、最新イベント＆活動情報をいち早くキャッチ
#驚異の女子会ティラノサウルス
◆Facebook：驚異の女子会ティラノサウルス
https://www.facebook.com/jyoshikai.tyrannosaurus.jp
活動アーカイブやコミュニティ情報を発信
配信元企業：株式会社ベイビイジェイ
女性の感性で世の中をCHOBITTO変えよう！
『ティラノサウルス』は、オンライン化が加速する中、大きく成長したアクティブな女性SNSコミュニティ。フリーランスの女性、個人事業主の女性、起業を夢みる女性、職場で働く女性などが全国から参加し、SNSトータルフォロワー数は3000超え。
職種（ジャンル）も関係なし、年齢差も関係なし、20代～60代の女性が自由気ままにトークセッションを繰り広げる学び系コミュニティです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330080&id=bodyimage1】
【墨田区出身の作詞作曲家・古田喜昭氏による100回記念レクチャー】
月一回の定例会が100回目を迎えるにあたり、墨田区創業支援施設SIC（SUMIDA INNOVATION CORE）でスペシャルイベントを開催。
墨田区という地域から始まり、全国に広がった女性コミュニティの成長を祝うとともに、企業と女性の交流の場ともします。
【開催概要】
イベント名：『驚異の女子会ティラノサウルス定例会vol.100』100回達成記念イベント
開催日時：2025年9月24日（水）18:30～20:30
会場：墨田区産業共創施設 SUMIDA INNOVATION CORE
【プログラム詳細】
◆活動紹介「Tyrannosaurus2026」／ティラノサウルス主宰・やなせ瑞代
◆特別レクチャー「ヒットのメカニズム」／古田喜昭氏（墨田区出身作曲家）
◆体験ワークショップ「オリジナルアロマづくり」／池谷ユリ氏（空間演出トータルコーディネーター https://societe-de-projets.com/）
◆交流タイム
【主催】
Baby-J 主催・運営 https://baby-j.jp/ 協力／スリーアイズ株式会社
【協賛】
株式会社SYLPHID
株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレット
ウィンライフ・ジャパン株式会社 他
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330080&id=bodyimage2】
※本イベントへの参加はお申し込みが必要です。
取材・メディアの方は、下記からお申し込みください。
https://tyrannosaurus100.peatix.com/
【多彩な学びのプラットフォーム】
月1回の定例会のほか、ブランディング、マーケティング、コンテンツのブラッシュアップなどを学ぶオンラインスクール（無料）を定期的に開催。他にも、パーソナルブランディング「未来撮り」、動画作りをサポートする「DOGAJO（動画制作女子）」など、さまざまな学びのメニューを提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330080&id=bodyimage4】
【公式SNSで最新情報をチェック！】
日本の女性を世界に発信するSNSコミュニティ
◆Instagram：@amazingtyra_official
https://www.instagram.com/amazingtyra_official
今すぐフォローして、最新イベント＆活動情報をいち早くキャッチ
#驚異の女子会ティラノサウルス
◆Facebook：驚異の女子会ティラノサウルス
https://www.facebook.com/jyoshikai.tyrannosaurus.jp
活動アーカイブやコミュニティ情報を発信
配信元企業：株式会社ベイビイジェイ
プレスリリース詳細へ