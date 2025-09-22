【10/9開催ウェビナー】AIsmiley AIエージェントサミット2025秋！AIエージェントが拓く、働き方の新常識！活用シーン別に確認する社内DX推進のコツを4社から徹底解説
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2025年10月9日（木）12時からAIエージェントをテーマにウェビナーを開催します。
本ウェビナーでは、活用シーン別にAIエージェントの活用方法を4社より徹底解説します。
最新AIエージェントの動向について興味ありましたら、ぜひご参加ください！
■開催概要
【10/9開催ウェビナー】AIsmiley AIエージェントサミット2025秋！
AIエージェントが拓く、働き方の新常識！
活用シーン別に確認する社内DX推進のコツを4社から徹底解説
・主催：株式会社アイスマイリー
・日時：2025年10月9日（木）12:00～14:00
・場所：ウェビナー専用URL ＊申し込みいただいた方にウェビナーのURLをお送りいたします。
・費用：無料
・申込締切：10月9日（木）11:00まで
ウェビナーに無料で参加
===＞https://ai.aismiley.co.jp/form/20251009webinar
■こんな方にお勧めのウェビナーです！
・AIエージェントの活用に興味のある方
・広報・マーケティング業務を担当されている方
・社内DX推進に課題を感じている方
・AIエージェントの最新動向について知りたい方
■ウェビナー登壇者
・PRオートメーション株式会社 代表取締役社長 松本 淳 氏
・株式会社システムサポート Strategic Development事業本部 ビジネスシステムソリューション事業部 永井 勇大 氏
・株式会社Helpfeel セールスチーム FAQスペシャリスト 菊池 玄士朗 氏
・ユーザックシステム株式会社 AIエージェント事業部 事業部長 上野 真裕 氏
・ファシリテーター 株式会社アイスマイリー イム ヨンジ
・ファシリテーター 株式会社アイスマイリー 葛尾 勇樹
■ウェビナー登壇者情報
・PRオートメーション株式会社 代表取締役社長 松本 淳 氏
1995年プラップジャパン入社後、キシリトールの健康価値訴求、P&Gほか米国系企業のPRに従事。伊藤園を経て2005年エムスリー・カンパニーを創業し、フルグラ、ゼスプリ、ブラックサンダーなどのマーケティングPRで実績を重ねる。2020年4月広報・PRの内製化支援のサービスブランド「ネタマッチ」を開始。2025年6月日本初の広報・PRのAIエージェント「ネタマッチAIエージェント」ローンチ。
・株式会社システムサポート Strategic Development 事業本部 ビジネスシステムソリューション事業部 永井 勇大 氏
SI企業のベンチャー部門にて、大手事業者向けITインフラ導入コンサル／支援を経て、2021年にシステムサポートに入社。様々な企業へのAIエージェント、RPA、AI-OCRなどを組み合わせた自動化ソリューションのご提案から運用中の自動化推進／拡大支援まで幅広く取り組む。
・株式会社Helpfeel セールスチーム FAQスペシャリスト 菊池 玄士朗 氏
ECカートシステム企業、クラIシステムの業界トップシェア企業を経て、2024年に検索型FAQシステムの「Helpfeel」に入社。現在はフィールドセールスチームにて、数多くの案件創出に従事し、FAQスペシャリストとしてセミナー講師も務める。
