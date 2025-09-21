津田健次郎×江口洋介『沈黙の艦隊 北極海大海戦』公開記念スペシャル対談！江口洋介が震えた津田健次郎の“あの演技”とは？撮影現場の秘話から、ネタバレ寸前のトークまで――

株式会社エフエム東京

津田健次郎がパーソナリティをつとめるレギュラーラジオ番組『津田健次郎 SPEA/KING』(毎週日曜日12:00～12:30放送)では、2025年9月28日の放送回で、番組初のゲストに、江口洋介を迎えます。9月26日（金）公開の映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』で共演の2人が、映画さながらの熱量で撮影の裏側やお互いの役柄について語りつくす30分となります。どうぞお楽しみに！

収録の4日前に突然番組からゲスト出演のオファーがあったことについて、「急に来るのが俺っぽいよね」と江口。津田も喜びをあらわにしました。また、2人の対談はなんと今回が初めてで、超貴重な2ショットが本番組で実現。江口への印象を「江口さんへの僕の勝手な印象は風来坊。フワっと来て、フワっと去っていく」と津田健次郎は語ります。

番組では、2人が共演した、映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』（9月26日公開）の撮影秘話や見どころをたっぷりと語っていきます。本作では共に政治家役を演じた2人。内閣官房長官の海原渉を演じた江口は、「監督から“今の日本にこういう人がいたらいいなという政治家を演じてください”とオーダーがあり、僕なりにイメージした」、新党の代表・大滝淳を演じた津田は「有事の時に活躍する感じなのかな」と自身の役どころを振り返ります。他に、江口が好きな津田の出演シーンや、主演の大沢たかお演じる原子力潜水艦〈やまと〉の艦長・海江田四郎の印象、撮影の際のエピソードなどを番組ではたっぷりと掘り下げていきます。

さらに、放送後にアップされる、配信限定コンテンツ「裏スピ」にも江口が登場。声優業などについて江口が津田に質問するなど裏トークも満載です。どうぞ、お楽しみに。

『津田健次郎 SPEA/KING』番組概要

◆放送局：TOKYO FMをはじめとするJFN38局ネット 日曜日12:00～12:30

◆出演: 津田健次郎

◆番組ＨＰ： https://audee.jp/program/show/300008062

◆番組X：@tsuda_speaking ハッシュタグ ＃ツダスピ