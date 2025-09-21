PSYCHIC FEVER・小波津志の1stフォトブック「こころのおと」重版決定！発売記念イベントにてファンの前で報告を受け、一緒にお祝い

株式会社講談社

2022年にデビューし、アジア圏を中心に活動してきたPSYCHIC FEVER。昨年1月にリリースされた『Just Like Dat feat. JP THE WAVY』をきっかけに、アメリカやヨーロッパ圏にまで魅力が広まり、今年2月には米国6都市を巡るUSツアー、6月には日本ツアーを成功させ、世界各地でファンミーティングやイベントに出演するなど、グローバルに活躍する実力派アーティストグループ。

グループのボーカルを務めながらダンススキルも所属トップクラス、「LDHの二刀流」とも呼ばれる、小波津志さん。8月に発売された初のフォトブック「こころのおと」は、予想をはるかに超えた予約数により、情報解禁直後に発売前増刷も決定した話題の１冊。そしてこの度、重版が決定しました！

発売当日に東京で開催されたイベントを大盛況で終え、小波津さんゆかりの地であり、今回の撮影地となったタイでも発売記念サイン会が実施されたのですが、定員以上の事前応募数や当日駆けつけたファンのみなさんの熱量には、書店の方も驚くほど。PSYCHIC FEVERらしいグローバルなイベント展開に、今後も期待してください。

そして本日（9月21日）大阪のHMV心斎橋店にて追加イベントを実施。購入者の中から抽選でトークショーに招待されたファンのみなさんの前で、担当編集より重版の報告を受けた小波津さん。驚きと喜びとでいっぱいのなか、感謝の気持ちを込めてワンフレーズのアカペラ歌唱をプレゼントしました。

「まるで『ねえねえ！』と声を掛けたら振り返ってくれた瞬間」のような、あるはずのない記憶を呼び起こすカバーカットをはじめ、ページをめくるたびコロコロと変わる小波津さんの表情から、いろんな「おと」が聴こえてきそうな100枚以上の撮り下ろしカットや、幼少期の写真と楽しめる赤裸々ロングインタビュー、彼の愛される理由が詰まったPSYCHIC FEVERメンバーのサプライズページ、本誌と合わせて楽しめる特典がついていたりと、遊び心たっぷりのフォトブックとなっています。

予約サイトまとめ

購入者共通特典として「こころといっしょトレカ」がランダムで１種ついてくる！

絵柄は全部で５パターン。

https://www.vivi.tv/kokoronooto/

書誌情報

【タイトル】こころのおと

【発行元】講談社

【価格】本体価格2970円（税込）

【発売日】2025年8月5日(火)

ISBN：9784065400739