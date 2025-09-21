『KWON SANG WOO 2025 Fanmeeting in JAPAN ‘笑う門には、君がいる’』本日18時よりプレイガイド先行2次(先着)受付開始！

株式会社 J HARMONY

12月14日、東京・イイノホールにて『KWON SANG WOO 2025 Fanmeeting in JAPAN ‘笑う門には、君がいる’』の開催が決定いたしました。



3月に笑顔を届けてくれたクォン・サンウが、再び皆さまのもとへ帰ってきます！



ユーモアあふれる素顔に出会える、かけがえのない特別なひとときに加えて、

VIP特典として、1部では「お名前コール＆ハグ会」、2部では「ツーショットセルカ撮影会」または「サインポスター」のいずれかが必ず当たる特典満載の豪華イベントも決定！





今年最後に、思いっきり笑って、たくさんの"福"を受け取って、クォン・サンウと一緒に心に残る素敵な時間を過ごしましょう！

プレイガイド先行2次(先着)お申し込みは本日9月21日(日) 18:00よりスタート！

【公演タイトル】

KWON SANG WOO 2025 Fanmeeting in JAPAN ‘笑う門には、君がいる’



【公演スケジュール】

■東京/イイノホール

2025年12月14日(日)

[1部] 開場13:00 / 開演13:30

[2部] 開場17:00 / 開演17:30



※開場・開演時間、公演内容等は変更となる場合がございます。

※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。



【チケット料金】

■VIPチケット

\19,800 (税込)



〈VIPチケット購入者特典〉

[1部]

・お名前コール＆ハグ会

[2部]

・ツーショットセルカ撮影会抽選券

・サインポスター抽選券



※[２部]のVIP特典に関しましては、ツーショットセルカ撮影会・サインポスターいずれかが当たるハズレ無しの抽選となります。

※ツーショットセルカ撮影会は、お客様ご自身のカメラ（スマートフォン・携帯電話）を使用し、クォン・サンウ本人が撮影いたします。

※デジタルカメラ、タブレット等その他撮影機器での撮影、動画、録音行為は固く禁じさせて頂きます。

※各特典会に関する詳細は後日改めてご案内いたします。

※各特典会は公演時間外の実施となりますので、お時間に余裕を持ってのご参加をお願いいたします。



■一般チケット

\13,800 (税込)



※未就学児入場不可

※別途プレイガイドの手数料がかかります。



【枚数制限】

1名様につき各公演4枚まで



■プレイガイド先行2次(先着) お申し込み

受付期間：2025年9月21日(日)18:00～10月12日(日)23:59

https://w.pia.jp/t/kwonsangwoo-fmwalh/

※受付開始時間になりましたら「チケットぴあ」の受付ページが表示されます。

※お申し込みには、「チケットぴあ」の無料会員登録が必要です。チケットのお申し込み状況などは「チケットぴあ」のマイページにてご確認いただけます。

※お申し込み前に注意事項を必ずご確認ください。

【チケット販売スケジュール】



■一般販売1次(先着)

受付期間：2025年10月17日(金)18:00～11月18日(火)23:59



■一般販売2次(先着)

受付期間：2025年11月20日(木)18:00～12月12日(金)23:59

※「プレイガイド先行」で予定数に達した際は、「一般販売」が実施されない場合がございます。

■お問い合わせ先

クォン・サンウ ジャパン オフィシャルファンクラブ事務局

support@ksw-fc.jp

平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)

今後の状況により注意事項等に変更・追加が生じる場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内しますので、随時ご確認をお願いいたします。

クォン・サンウ ジャパン オフィシャルファンクラブサイト：https://ksw-fc.jp/

クォン・サンウ ジャパン オフィシャルX：https://x.com/jharmony_jp