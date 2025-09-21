【20代会社員調査】転職活動の情報収集とWeb活用の実態～採用サイトやSEO対策改善へのヒント～(SEO会社ランクエスト調べ)

株式会社eclore

転職市場が活発化するなか、20代の会社員にとっては求人情報サイトや企業の採用ページ、SNSなど、情報収集の手段が多様化しています。一方で、求職者がどの媒体を利用するのか、どんな情報に関心を持つのか、また採用サイトにどのような機能や工夫を求めているのかといった点については、まだ十分に把握されていません。

そこで、SEO対策支援実績4,300社のランクエストは、20代会社員100名を対象にアンケートを実施しました。転職活動における情報収集からWeb利用の実態までを調査し、その傾向を明らかにしています。

今回の調査から見えてきた傾向は、20代がどのように求人情報を探し、何を重視しているのかを知るヒントとなります。採用サイトの改善、SEO対策や情報発信のあり方を見直すうえで、参考にしていただければ幸いです。

目次

◆ 調査1 ：転職活動で利用頻度の高いWebメディア

◆ 調査2 ：転職活動で最も重要視するWebコンテンツ

◆ 調査3 ：転職活動を進める上で、Webサイトで重要だと感じる機能

◆ 調査4 ：企業のWebマーケティング活動で不満に感じたことは？

◆ まとめ：「情報の鮮度」と「利便性」を実現する採用サイト設計とSEO対策

1．転職活動で利用頻度の高いWebメディアは何ですか？転職活動をされたことない方は、転職活動をすると想定してお答えください。（複数回答可：注1）

2．転職活動において、最も重要視するWebコンテンツは何ですか？転職活動をされたことない方は、転職活動をすると想定してお答えください。（複数回答可：注2）

3．転職活動を進める上で、Webサイトで重要だと感じる機能は何ですか？転職活動をされたことない方は、転職活動をすると想定してお答えください。（複数回答可：注3）

4．転職活動中に企業のWebマーケティング活動で不満に感じたことは何ですか？（複数回答可：注4）

まとめ：「情報の鮮度」と「利便性」を実現する採用サイト設計とSEO対策

監修者：杉本 貴之（Takayuki Sugimoto）

注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は3つまでに制限しています。これにより、転職活動で利用頻度の高いWebメディアをより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは「求人情報サイト（Indeed、リクナビ、マイナビ等）」で、46.0％（46人）に達し、20代会社員の転職活動における主要な情報源となっていることが分かります。- 次いで「求人広告（Google広告やSNS広告など）」が29.0％（29人）と高く、広告経由での情報接触が一定の存在感を示しています。また、「企業公式の採用ページ」も22.0％（22人）と大きな影響力を持っています。- 一方で、「YouTube等の動画コンテンツ」10.0％（10人）、「SNS」9.0％（9人）、「転職エージェントのWebサイト」9.0％（9人）といったチャネルは1割前後にとどまり、情報収集の中心にはなりにくい傾向があります。- 最も少なかったのは「企業ブログや採用ブログ」で4.0％（4人）にとどまり、直接的な採用広報としての影響力は限定的だと考えられます。注2：本設問は複数選択式ですが選択肢は3つまでに制限しています。これにより、転職活動で最も重要視するWebコンテンツをより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは「求人情報や募集職種の詳細」で42.0％（42人）となり、仕事内容やポジションの具体性が重視されていることが分かります。- 次いで「企業文化や職場の雰囲気」26.0％（26人）と「給与や福利厚生などの待遇情報」26.0％（26人）が同率で並び、環境面や待遇面への関心の高さもうかがえます。- さらに「ダイバーシティに関するコンテンツ」が21.0％（21人）を占め、企業姿勢や価値観を気にする層も一定数存在しています。- 一方で、「社員インタビューや事例紹介」は14.0％（14人）にとどまり、求人情報や待遇・企業文化といった主要な要素ほどは重視されていない様子がうかがえます。- そのほか「面接対策や応募書類のアドバイス」9.0％（9人）、「企業の社会貢献活動やCSR活動」9.0％（9人）、「職場環境の紹介」7.0％（7人）、「研修制度やキャリアアップの機会」3.0％（3人）は比較的少なく、転職活動時の優先度は相対的に低いといえます。注3：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、転職活動を進める上でWebサイトで重要だと感じる機能をより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは「求人検索機能（フィルターや検索オプション）」で32.0％（32人）となり、効率的に条件を絞り込んで探せる仕組みが強く求められていることが分かります。- 次いで「モバイル対応（スマホやタブレットから簡単に応募できること）」が27.0％（27人）、「簡単で効率的な応募プロセス」が25.0％（25人）と続き、応募のしやすさや利便性を重視する傾向が読み取れます。- 「企業情報（企業文化や価値観を詳しく知れるページ）」は20.0％（20人）で、仕事内容だけでなく価値観や社風を確認したいニーズも一定程度存在しています。- 一方で、「企業のSNSリンクや更新情報がわかるページ」9.0％（9人）、「動画コンテンツ（職場紹介や社員インタビュー）」6.0％（6人）、「自分の応募状況や進捗が見えるダッシュボード」5.0％（5人）、「オファーレターや面接の日程調整ができる機能」4.0％（4人）はいずれも一桁台にとどまり、補助的な機能として位置づけられていることがうかがえます。注3：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、転職活動を進める上でWebサイトで重要だと感じる機能をより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは「あてはまるものはない」で41.0％（41人）にのぼり、全体の4割以上が企業のWebマーケティング活動に対して特に不満を感じていないことを示しています。- 一方で、「コンテンツが古い、または更新されていなかった」が16.0％（16人）で最も多い不満項目となり、情報の鮮度に敏感な20代会社員の姿勢がうかがえます。- 次いで「応募プロセスや面接の流れがわかりにくかった」15.0％（15人）と「求人広告が一般的で、企業の独自性が伝わっていなかった」15.0％（15人）が並び、選考フローの明確さや他社との差別化不足が課題として挙がっています。- 「求人情報が詳細に書かれていない、または不明確だった」11.0％（11人）や「企業文化や職場の雰囲気が伝わりにくかった」11.0％（11人）も一定数見られ、情報の不足感が指摘されています。- 最も少なかったのは「WebサイトやSNSがモバイルフレンドリーでなかった」で6.0％（6人）にとどまり、モバイル対応に関する不満は比較的少数でした。- 今回の調査結果から、20代会社員の転職活動における情報収集とWeb活用の傾向が明らかになりました。利用頻度が最も高いのは「求人情報サイト」であり、次いで「求人広告」や「企業の公式採用ページ」が続くことから、候補者の初期接点は依然として求人情報に集中しています。- 重視されるコンテンツは「募集職種の詳細」に加え「待遇情報」や「企業文化・職場の雰囲気」であり、仕事内容と働く環境の双方を確認する姿勢がうかがえます。- また、Webサイトに求められる機能としては「検索機能」「モバイル対応」「効率的な応募プロセス」が挙げられ、利便性とスピード感を備えたユーザー体験が求められていることが分かります。- 一方で不満点としては「コンテンツが古い」「応募フローが分かりにくい」「求人広告に独自性がない」など、情報の鮮度や独自性に課題が見られました。これは、更新体制やコンテンツ企画を見直す必要性を示しています。- 以上を踏まえると20代の転職候補者に響く採用サイトを実現するには以下のポイントが重要です。(1) 最新情報を維持する体制づくり（募集停止や更新日を明示し、古い情報を残さない）(2) 待遇・文化を含めた多面的な情報提供（給与・福利厚生だけでなく社風や価値観を伝える）(3) 検索意図に沿ったSEO設計（職種名＋勤務地/未経験可/リモート可等の具体的条件をカバー）(4) 構造化データや更新性の可視化（Googleしごと検索や検索結果での信頼性向上に寄与）(5) 応募導線のシンプル化（スマホでも3クリック以内で応募できる流れ）- これらを実行することで、最新かつ正確な求人情報を届けるだけでなく、自然検索からの安定的な流入を確保できます。さらに、候補者にとって「探しやすい」「わかりやすい」「応募しやすい」サイト体験を提供することが、採用競争力を高め、優秀な人材獲得につながるでしょう。

株式会社ecloreにて年間120社超のSEOコンサルを担当。SEO分野で培った分析力と多数の企業との豊富なコミュニケーション経験を活かし、消費者の購買行動や市場動向を深く理解。

一次情報に基づくコンテンツの監修を通じ、信頼性が高く質の優れた情報発信を積極的に行っている。

【保有資格】SEO検定1級、Googleアナリティクス認定資格

調査概要

調査日： 2025年9月10日

調査対象地域： 全国

調査機関： Freeasy

調査方法： オンラインアンケート調査

調査対象・人数： 20～29歳の会社員100名

<<調査結果の利用条件>>

- 情報の出典元として「4,300社以上のSEO支援実績を誇るランクエスト」を明記してください。- ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：

https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/)

https://rank-quest.jp/column/column/subcontracting-request/(https://rank-quest.jp/column/column/subcontracting-request/)

