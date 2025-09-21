セレッソ大阪レディースデーにてブース出店、選手のサイン入りグッズが当たるカプセルトイも開催

株式会社アッツ

「歳をとるって進化だ」をコンセプトにCBDスキンケアCANNA(カンナ)を展開する株式会社アッツ（所在地：大阪市北区、代表取締役：山崎 晶久）は、大阪市と堺市をホームタウンとするプロサッカークラブセレッソ大阪のレディースデーにてブース出店いたします。

■レディースデー概要

2025明治安田J1リーグ 第32節 セレッソ大阪vs京都サンガF.C.

日 程：2025年9月28日（日）

時 間：18:30 KICK OFF

場 所：ヨドコウ桜スタジアム（〒546-0034 大阪府大阪市東住吉区長居公園1-1）

■ブース概要

公式Instagramフォローで参加！

フォローしていただいた方はカプセルトイ抽選に挑戦できます。

特典内容

抽選参加者全員に サンプル＋クーポン付きチラシ プレゼント

SP賞：選手直筆サイン入りポーチ（5名様）

A賞 ：CANNAクリーム＆エッセンスセット（1名様）

B賞 ：CANNAモイスチャークリーム（1名様）

C賞 ：CANNAモイスチャーエッセンス（1名様）

参加賞：オリジナルステッカー（全員）

📍 開催概要

オリジナルステッカー

時間：15:30～

場所：ヨドコウ桜スタジアム場外

内容：Instagramフォロー → 抽選参加 → 特典＆賞品ゲット！

Instagram：https://www.instagram.com/canna_official.jp/

ぜひCANNAブースにお立ち寄りいただき、抽選企画をお楽しみください！

※事前にフォローいただくとスムーズです。選手は選べません。

◆セレッソ大阪について◆

セレッソ大阪は、大阪市・堺市を本拠地とし、「サッカーを核に、夢・希望・感動あふれるスポーツ文化と地域の発展に貢献する」プロサッカークラブです。クラブ名「セレッソ（桜）」には、大阪の桜のように地域に根ざし世界へ咲く願いが込められています。スポーツ事業にとどまらず、地域貢献や国際的な育成プログラムも展開し、国内外のファンに愛されるクラブです。＜公式サイト＞https://www.cerezo.jp/

◆株式会社アッツについて◆

「あっ！と驚くものを世界に」を企業理念に、生活をより豊かにする商品の企画・開発を行う企業です。 次世代の美容クリーム「CANNA」などのスキンケア商品を展開し、自社ECサイトを通じて販売しています。便利でユニークなアイテムを世界に届けることを目指し、日々商品開発に取り組んでいます。＜公式サイト＞https://canna-ac.com/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社アッツ 広報部

担当：水谷 結衣（みずたに・ゆい）

TEL：080-4872-4706

MAIL：koho@kotona-pr.com