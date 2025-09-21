VTuber事務所「Maple Links」、常設タレントオーディションを設置！

株式会社クリエステラ

株式会社クリエステラ（所在地：三重県四日市市、代表取締役：田中康太）は、当社が運営するVTuber事務所「Maple Links」において、常設型のタレントオーディションを設置することをお知らせいたします。

◆Maple Linksとは

「日常に笑顔を、未来に夢を」をコンセプトに掲げるVTuber事務所です。

Maple Linksはゲーム配信を通じて日常に笑顔を生み、視聴者が「この配信があるから明日も頑張れる」と思えるような、そんな存在を目指して活動しています。

◆応募条件

・満20歳以上の女性

・中長期的に活動を考えている方

・週5日以上活動できる方

・ゲームが好きな方

・メンバーと仲良くできる方

・ルールを守れる方

・専属契約が可能な方

・SNSで積極的に活動が可能な方

・楽しく元気にストリーミング配信が可能な方

・新しい挑戦に興味がある方

◆待遇

・完全歩合制（選考過程にて相談）

・ゲーム機器やソフトなどの運営負担

・PCや配信に関わる機材の貸与

・その他配信のサポート

※サポート内容については、タイミングに応じて適切に調整いたします。

◆審査の流れ

１.書類選考

公式サイト内のオーディションページよりご応募いただけます。

オーディションページ：https://maple-links.com/audition

２.通話選考

オンライン面談での審査を行います。

３.メンバーとのコミュニケーション審査

既存のメンバーと雑談やゲームをプレイしていただきます。

４.最終審査

オフラインの対面による面談を行います。

◆ 公式サイト・SNS

公式ホームページ：https://maple-links.com/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/Maple_Links99

◆本件に関するお問い合わせ先

株式会社クリエステラ

担当：田中

メールアドレス：tanaka@crestella.co.jp