VTuber事務所「Maple Links」、常設タレントオーディションを設置！
株式会社クリエステラ（所在地：三重県四日市市、代表取締役：田中康太）は、当社が運営するVTuber事務所「Maple Links」において、常設型のタレントオーディションを設置することをお知らせいたします。
◆Maple Linksとは
「日常に笑顔を、未来に夢を」をコンセプトに掲げるVTuber事務所です。
Maple Linksはゲーム配信を通じて日常に笑顔を生み、視聴者が「この配信があるから明日も頑張れる」と思えるような、そんな存在を目指して活動しています。
◆応募条件
・満20歳以上の女性
・中長期的に活動を考えている方
・週5日以上活動できる方
・ゲームが好きな方
・メンバーと仲良くできる方
・ルールを守れる方
・専属契約が可能な方
・SNSで積極的に活動が可能な方
・楽しく元気にストリーミング配信が可能な方
・新しい挑戦に興味がある方
◆待遇
・完全歩合制（選考過程にて相談）
・ゲーム機器やソフトなどの運営負担
・PCや配信に関わる機材の貸与
・その他配信のサポート
※サポート内容については、タイミングに応じて適切に調整いたします。
◆審査の流れ
１.書類選考
公式サイト内のオーディションページよりご応募いただけます。
オーディションページ：https://maple-links.com/audition
２.通話選考
オンライン面談での審査を行います。
３.メンバーとのコミュニケーション審査
既存のメンバーと雑談やゲームをプレイしていただきます。
４.最終審査
オフラインの対面による面談を行います。
◆ 公式サイト・SNS
公式ホームページ：https://maple-links.com/
公式X（旧Twitter）：https://x.com/Maple_Links99
◆本件に関するお問い合わせ先
株式会社クリエステラ
担当：田中
メールアドレス：tanaka@crestella.co.jp