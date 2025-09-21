【新商品／中部国際空港発着】スカイマークで行く！「スカイステイションSpecial　日帰り弾丸ツアー」を販売開始！北海道・沖縄・鹿児島の3か所に日帰りで旅する弾丸ツアー♪事前座席指定ok！

スカイパックツアーズ株式会社

スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークを利用した価格固定型のパンフレット旅行商品「スカイステイションSpecial 日帰り弾丸ツアー」【中部国際空港発着】（2025年10月26日出発～2026年3月28日帰着）の販売を開始します。

北海道・沖縄・鹿児島のお好きなところに日帰りで旅する弾丸ツアー！

スカイマークを利用して中部国際空港から北海道・沖縄本島・鹿児島へ。北海道ではさっぽろテレビ塔展望台入場券付、沖縄では朝食でも昼食でも使える食事券付、鹿児島では市電・市バス１日乗車券付。沖縄の日帰りツアーにはレンタカーが付いて19,800円からのご用意！泊りは難しい方でも気軽に、安く、脱日常の弾丸ツアーへ旅に出ませんか。

https://www.skypaktours.co.jp/individual/pamphlet_251026/

スカイステイションSpecial 日帰り沖縄の海とシーサー美ら海水族館古宇利島・ハートロックさっぽろテレビ塔羊ケ丘展望台小樽運河

【商品概要】

・商品名：スカイマークで行く「スカイステイションSpecial 日帰り弾丸ツアー」【中部国際空港発着】

・設定期間：2025年10月26日（日）出発～2026年3月28日（土）帰着

【商品特色】

・飛行機搭乗時の受託手荷物がお一人様20Kgまで無料です。

・航空座席の事前座席指定が無料で可能です。

【ご旅行のお申し込み】

スカイパックツアーズ お客様予約センター

TEL：03-5821-3366

WEBサイトからもお問い合わせできます。

https://www.skypaktours.co.jp/

《取り扱い旅行会社を大募集中》

弊社にて企画・制作いたしました募集型企画旅行のパンフレット商品を代理販売していただける旅行会社様を募集しております。全旅クーポン会員様なら「全旅クーポン」での精算も可能です。

詳細につきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。

スカイパックツアーズ株式会社 東京本社

TEL:03-5821-8551

【WEB予約限定】ダイナミックパッケージ『たす旅』にて先トクキャンペーン実施中！最大40,000円引きの期間限定クーポンを使っておトクに旅しよう！

『たす旅』は、スカイマークの航空券とホテルを自由に組み合わせて予約できるWEB予約限定の旅行商品です。2026年3月28日（土）帰着分まで、スカイマークの全就航路線で利用可能です。

予約対象期間：2025年8月26日（火）10:00 ～ 2025年9月26日（金）15:00

旅行対象期間：2025年10月26日（日）出発 ～ 2026年3月28日（土）帰着対象フライト全路線

対象ホテル：全ホテル

（旅行総額30,000円以上に対して利用可能）

※OFFクーポンはご旅行のお申込み時、ご利用上限数に達した時点で、新規獲得やご利用ができなくなります。

『たす旅』の特徴

・スカイマーク公式ページ掲載

・航空券とホテルを自由に選択し旅行プランを作成。

・24時間いつでもどこでもWEB上で簡単に予約。

・出発前日の16：59まで申し込み可能。

・スカイマークが就航する全ての路線で利用可能。

・リアルタイムの空席や料金に基づいて最適なプランを提案。

「たす旅」販売中