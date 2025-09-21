空間浄化と運気向上のパワーストーン「Room Jewel」、ハワイ発「マルラニハワイ表参道店」より新登場！

写真拡大 (全11枚)

H1GLOBAL株式会社


ハワイ発の天然石アクセサリーブランド「Malulani Hawaii（マルラニハワイ）」表参道店では、小瓶に天然石チップを詰めた浄化アイテムと、20gのミニ水晶クラスターをセットにした、空間浄化・運気向上のインテリアアイテム「ルームジュエル」を発売いたしました。



ご自宅に設置することで空間の気を整え、心地よい環境と良い運気を引き寄せます。各天然石の効能や、風水・パワーストーンの観点から推奨される設置ポイントもあわせてご紹介しています。



天然石は、約10種類をご用意（水晶・カーネリアン・シトリン・アメジスト・ガーネット・ペリドットなど）しており、新居祝いや新生活祝いのギフトにも最適です。


持ち運びも可能なため、お守りとしてもご利用いただけます。




◆Room Jewel


- 販売価格：1,210円（税込）～　





◆取扱店舗


マルラニハワイ表参道店




住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-28-5 宮崎ビル B-201　


Tel：03-6433-5723


営業時間：11:00～19:00



◆ハワイ本店のご案内




オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は
眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。




頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを
ゆったりとお選びいただくことができます。




ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど
おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする
「バースデイオーダーブレスレット」など
ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。



ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)


ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)



◆おすすめ記事


▶店舗限定の新作浄化グッズ！パワーストーンが輝くインテリア「Room Jewel」新登場


https://malulani.info/column/store-notice/omotesando/42521.html


▶芸能人も御用達！通販もできる人気の天然石パワーストーン店　東京ランキング１０選！：信頼できるパワーストーンショップをご紹介いたします！！


https://malulani.info/column/how-to-choose/4133.html


▶【表参道・原宿・渋谷】手作り体験.オリジナルアクセサリーが作れる！アクセサリーショップ5選


https://malulani.info/column/store-notice/omotesando/33901.html


▶【東京・表参道】お洒落も可愛いも見つかるパワーストーン 天然石ショップ　Malulani Hawaii表参道店


https://malulani.info/column/store-notice/omotesando/24604.html


▶厄除けに効くパワーストーン 天然石にはどんな浄化方法がおすすめ？新しく迎え入れる厄除けブレスレットも♪


https://malulani.info/column/stone-dictionary/41132.html




◆パワーストーン辞典のご紹介


▶種類から探す


https://malulani.info/column/aiueo


▶誕生石から探す


https://malulani.info/column/birth


▶色から探す


https://malulani.info/column/color


▶願い事から探す


https://malulani.info/column/wish



◆マルラニハワイ


https://malulani.info/




ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。


店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。




ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。




◆本件に関するお問合せ
広報：庄子


TEL：03-6433-5723
MAIL：info@malulani.tv



【マルラニハワイ公式アカウント】


Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/


Twitter▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII


Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/



◆会社概要


社名：H1GLOBAL株式会社


創業：2005 年4 月


代表者：代表取締役 輝咲 翔


本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901


TEL：03-6419-7755


事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。