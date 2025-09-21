英検(R)面接対策の決定版！本番さながらの練習ができる「英検面接対策アプリ ニジパス」をApp Storeでリリース

株式会社EdTechStudio

英語学習アプリケーションの開発を手がける株式会社EdTechStudio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中原孟）は、英検(R)3級から1級(3級,準2級,準2級プラス,準2級,準1級,1級)の二次試験（面接）に特化した対策アプリを、App Storeにて新たにリリースしたことをお知らせいたします。

アプリ開発の背景

近年、グローバル化の進展に伴い、実践的な英語能力の指標として英検(R)の重要性はますます高まっています。 特に、スピーキング能力が問われる二次試験（面接）は、多くの受験者が「練習相手がいない」「本番の雰囲気に慣れていない」といった課題を抱えています。

こうした課題を解決するため、当社は「テクノロジーの力で、誰もが効果的に英語を学習できる環境を創造する」というミッションのもと、AI技術を活用し、時間や場所を選ばずに本番さながらの面接練習ができる本アプリシリーズを開発いたしました。

アプリの主な特徴

■ 本番さながらの模擬面接機能

実際の試験と同じ流れで、入室から退室までの一連のプロセスを忠実に再現。

アプリ内の面接官キャラクターを相手に、本番の緊張感の中で繰り返し練習することで、自信を持って試験に臨むことができます。

本番と同じ面接の流れで練習できます。

■ レベル別の豊富な練習問題

3級、準2級、2級、準2級プラス、準1級、1級の全ての級に対応。

過去の出題傾向を分析したオリジナルの豊富な問題で実践力を養います。

英検面接アプリ ニジパス！全ての級に対応！

■ 社会情勢を反映した多彩な学習トピック

環境問題、AIの進化、都市交通など、現代社会の様々なテーマを扱ったレッスンを用意。時事的なトピックに触れることで、自身の意見を英語で論理的に述べる思考力と表現力を同時に鍛えます。

英検面接アプリ ニジパス！ 様々なトピックで練習

■ 実践的なQ&A練習モード

「リモートワークは今後も続くか？」「フェイクニュースに対するSNS企業の責任は？」など、実際の面接で問われやすい具体的な質問形式での練習が可能。様々な角度からの質問に即座に答える瞬発力を高めます。

英検面接アプリ ニジパス！ Q&A■ アプリ概要

アプリ名： 英検面接対策アプリ ニジパス

対応級： 英検(R)3級、準2級、準2級プラス、2級、準1級、1級

App Store URL： https://apps.apple.com/jp/developer/studypeaks/id901134689

英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません

株式会社EdTechStudioについて

当社は「最高の学習環境をITを通して提供する」をビジョンに掲げ、英語学習アプリを専門に開発するEdTech企業です。 設計から開発、運用までをワンストップで手がけ、学習者一人ひとりに寄り添った最高の学習体験を届けることを目指しています。

【会社概要】

会社名： 株式会社EdTechStudio

所在地： 東京都渋谷区恵比寿西２丁目８番４号ＥＸ恵比寿西ビル５階g-search.or.jp

代表者：中原孟

事業内容： 英語学習アプリケーションの開発・運営、iOS・Android・Webアプリケーション開発など

ウェブサイト：https://edtech-studio.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名： 株式会社EdTechStudio

E-Mail：info@edtech-studio.com